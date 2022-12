Da Tiziano a Boccioni, il mercoledì in tv è di Art Night

Tiziano Vecellio, Bacco e Arianna, 1520-3, Londra, The National Gallery | Courtesy The National Gallery

Dalla grazia gentile di Paola Agosti, regina dello scatto, alle visioni di Umberto Boccioni, il viaggio di Art Night dedicato all'arte in tutte le sue declinazioni torna a intrattenere il pubblico di Rai 5 con tante novità.Il programma di Silvia De Felice, e di Emanuela Avallone, Massimo Favia, Alessandro Rossi, che vede alla regia Andrea Montemaggiori, torna sul canale 23 con un nuovo giorno di programmazione e un palinsesto che spazierà fino a giugno dalla fotografia alla pittura, dall’architettura alla street art.La nuova stagione iniziata lo scorso 14 dicembre con la prima puntata dedicata ad Achille Castiglioni, architetto e designer, a venti anni dalla sua scomparsa, ha in serbo tante novità, a partire dal giorno di trasmissione che sarà il mercoledì alle 21.15 e non più il venerdì.Tiziano senza fine | Courtesy Art NightOgni settimana, con la guida di Neri Marcorè, Art Night si muoverà tra i pennelli di Tiziano e i graffiti di Banksy, la potenza visionaria di Boccioni e la bellezza senza tempo della Venere di Milo, tessendo un racconto eccezionale lungo il fil rouge dei colori, per scoprire che l’arte è una lente che permette di guardare il mondo da tante prospettive diverse: leggere e profonde, ironiche e drammatiche passando per tutto ciò che alimenta la nostra immaginazione.“Un viaggio nell’arte che è anche un viaggio nella nostra anima. Del resto fino dalla Preistoria l’uomo ha sentito l’esigenza di rappresentare se stesso e la sua vita in una immagine che lasciasse un segno del suo passaggio. Oggi, dopo migliaia di anni, l’arte è l’espressione più alta di questa esigenza: e l’arte ci è indispensabile per capire chi siamo”.in prima visione su Rai 5, Art Night invita a un viaggio nell’universo della fotografa torinese Paola Agosti. Neri Marcorè presenta, un documentario scritto e diretto da Claudia Pampinella in collaborazione con Daniele Cini per Talpa Produzioni, in coproduzione con Rai Cultura e in collaborazione con Rai Teche, e con Zadig Productions, realizzato con il supporto di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund e Regione Piemonte.Paola Agosti, Argentina, 1981 | Courtesy Art NightIl pubblico è invitato a sfogliare il percorso professionale e biografico di una delle fotografe italiane più significative e apprezzate del Novecento, che, come poche, ha saputo cogliere e testimoniare l’onda del movimento femminista italiano degli anni Settanta e l’irruzione delle donne nella scena politica come soggetti sociali. Attraverso l’obiettivo di Agosti seguiremo i grandi eventi e movimenti politici come l’elezione in Cile di Salvador Allende nel 1970, la Rivoluzione dei Garofani in Portogallo nel 1974, la Beat Generation in America, le lotte degli operai e degli studenti, la fine della civiltà contadina in Piemonte sulle orme di Nuto Revelli, l’emigrazione piemontese in Argentina. Nei suoi iconici scatti si ritrovano Andy Warhol e Orson Welles, ma anche gli italiani Pietro Consagra, Giorgio De Chirico, Leonardo Sciascia.Neri Marcorè | Courtesy Art NightDalla pellicola al pennello. Un’altra data da segnare nell’agenda dell’arte sul piccolo schermo è il 4 gennaio quando Art Night trasmetterà, un documentario di Luca e Nino Criscenti, prodotto da Land Produzioni. Seguiremo il viaggio artistico di Vecellio, dalle montagne del Cadore a Venezia dove arriva con i pennelli intrisi dei colori e dei paesaggi della sua terra e dove riesce a raccogliere l’eredità di una grande tradizione pittorica, assorbendo le novità di Giovanni Bellini e lavorando fianco a fianco con Giorgione agli affreschi del Fondaco dei tedeschi.Gli spettatori seguiranno la straordinaria epopea dell’artista cadorino fino ai suoi ultimi segni sulla tela, attraverso tutto il Rinascimento, fino alla sua eredità che verrà raccolta dai più grandi maestri della pittura europea, da Rubens a Caravaggio, da Rembrandt a Velazquez, da Delacroix agli impressionisti francesi.A raccontare l’itinerario artistico del maestro di Pieve di Cadore saranno i tre massimi esperti di pittura veneta presenti in Italia: Enrico Dal Pozzolo, Augusto Gentili, Stefania Mason, accompagnati dalle musiche di Matteo D’Amico che ha fatto del rapporto tra musica, poesia e arte una sua personalissima cifra stilistica.Miti, amori, pene, che illuminano le pale d’altare come i ritratti, prenderanno vita in un percorso cronologico che accende i riflettori su molti dei suoi capolavori, per seguire un itinerario fatto di svolte repentine e sorprendenti trasformazioni, dalla lucentezza dei primi anni allo sfaldamento della materia pittorica nelle opere della vecchiaia.Frame da Formidabile Boccioni | © ARTE.itA seguire, in date da definire, Art Night omaggerà Umberto Boccioni, a 140 anni dalla nascita, con, il documentario inedito scritto da Eleonora Zamparutti e Piero Muscarà con la regia di Franco Rado, un’opera prodotta da ARTE.it Originals in collaborazione con ITsART e Rai Cultura. Dal racconto sulla vita e le opere dell’artista futurista attraverso interviste esclusive ai massimi esperti, ai collezionisti e ai direttori dei maggiori musei che custodiscono i capolavori di Boccioni, corredato da una varietà di documenti, filmati e materiali d’epoca originali, l’agenda di Art Night ci condurrà nell’universo die ancora nei luminosi sentieri del bello attraverso una serie originale dal titolo. Stay tuned!