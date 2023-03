Quando l'arte è donna. La settimana dell'8 marzo in tv

"Io e Lei: Isadora Duncan", questa settimana su Sky Arte HD

Con l’avvicinarsi della Giornata della Donna anche i palinsesti dedicati all’arte si colorano di rosa: da Coco Chanel a Niki de Saint-Phalle, da Giosetta Fioroni a Maria Lai, artiste e creative conquistano il centro della scena. Accanto alle signore dell’arte troveremo i grandi maestri di sempre. Tiziano, Tintoretto, Munch, Anish Kapoor si raccontano sullo schermo, mentre l’imminente arrivo della primavera fa già pensare a viaggi e gite fuori porta: chi è in cerca di un motivo per partire farà bene a tenere d’occhio gli appuntamenti televisivi dedicati alle meraviglie della penisola italiana, inesauribile serbatoio di sorprese."Italia. Viaggio nella bellezza - Volterra". Questa settimana su Rai StoriaUn itinerario insolito tra i tesori nascosti del Belpaese: inizia così la settimana dell’arte sui canali Rai, in viaggio tra la misteriosa Sardegna, la Toscana degli Etruschi e Trieste, sospesa tra la Mitteleuropa e il Mediterraneo. Prima tappa sarà il paesino fantasma di Gairo, nel cuore dell’Ogliastra, da scoprire su Rai 5 lunedì 6 marzo alle 20.15 nell’ultimo episodio della serie, che si inoltrerà poi fino ai villaggi e alle miniere abbandonate di Arbus, a due passi dal mare. Nella stessa serata su Rai Storia la serieraggiungerà la vicina Oristano, per raccontare la Sardegna occidentale dagli enigmatici Giganti di Mont’e Prama ai Fenici, fino ad oggi (21.10).Alle 22.10, ancora su Rai Storia, si sbarca sulla terraferma con una nuova puntata diA Volterra, che ha da poco concluso il suo anno di Capitale italiana della Cultura, scopriremo preziose testimonianze degli Etruschi e dei Romani, meraviglie del Rinascimento e novità tutte contemporanee. Le sorprese continuano martedì 7 con, chesvela i segreti del sottosuolo di Trieste tra il castello quattrocentesco di San Giusto, gli acquedotti romani e le gallerie antiaeree della “Piccola Berlino” (su Rai 5 alle 20.20).Niki de Saint-Phalle, il Giardino dei Tarocchi, Capalbio. Da "Niki de Saint-Phalle. La visione di un architetto", questa settimana su Rai 5Con(martedì 7 marzo, 19.25) torniamo sul versante tirrenico per scoprire un autentico gioiello del Novecento. Sospeso tra sogno e realtà nel paesaggio collinare della Maremma, il coloratissimodi Capalbio è l’occasione per raccontare il lavoro dell’artista franco-americana Niki de Saint-Phalle, una scultrice visionaria portatrice di un approccio all’arte squisitamente femminile, irrequieto e tenace. “Questo giardino è stato fatto con difficoltà, con amore, con folle entusiasmo, con ossessione e, più di ogni altra cosa, con la fede. Come in tutte le fiabe, lungo il cammino alla ricerca del tesoro mi sono imbattuta in draghi, streghe, maghi, ma niente e nessuno avrebbe potuto fermarmi”, spiega l’artista, in un racconto in prima persona che si avvale di materiali d’archivio inediti.In occasione della Festa della Donna, altre due grandi interpreti della creatività al femminile animeranno la settimana su Rai 5: mercoledì 8 marzo il documentarioricostruirà le vicende dell’unica donna della Scuola di Piazza del Popolo, il gruppo di artisti che rappresentò l’alternativa italiana alla Pop Art, mentre venerdì 10, realizzato nel centenario della nascita dell’artista sarda, ne restituirà un vivido ritratto attraverso opere uniche e le testimonianze di chi l’ha conosciuta da vicino.Giosetta Fioroni, Viennese Liberty, 1966Anche su Sky Arte l’8 marzo sarà l’occasione per ricordare alcune grandi artiste dell’ultimo secolo: si va dalla danzatrice Isadora Duncan, al centro di un episodio inedito della serie(martedì 7 marzo, 21.15), alle cantanti Maria Callas e Janis Joplin (mercoledì 8 marzo, a partire dalle 16) fino alle stiliste Elsa Schiaparelli (mercoledì alle 14.30) e Coco Chanel, protagonista del documentarioin onda l’8 marzo alle 13.30.La storia dell’arte raccontata da una prospettiva diversa, quella dei colori e dei pigmenti che hanno permesso di creare le più memorabili opere dell’uomo: dai dipinti sulle caverne ai meravigliosi manufatti egizi, dagli affreschi di Giotto ai dipinti di Raffaello, di Monet, di Van Gogh, fino all’arte contemporanea. è questa l’idea guida della serie, in onda il mercoledì alle 21.15 su Rai 5 per. Dopo il rosso, il blu e il giallo, questa settimana il colore prescelto è il verde, il colore della natura e della speranza. A illustrarne la storia saranno personaggi, capolavori e luoghi famosi, ma anche curiosità e dettagli poco noti, esperimenti e avventure tutte da scoprire."Tiziano. L'impero del colore", questa settimana su Sky Arte HD I Courtesy Nexo DigitalLa migliore pittura di tutti i tempi animerà il weekend di Sky Arte. Giovedì 9 marzo i docufilmracconteranno l’indimenticabile stagione del Rinascimento nella Serenissima, mentre sabato e domenica a partire dalle 11.30 la serie Grandi Maestri ci regalerà il ritratto di otto celebri fuoriclasse del pennello: Giotto, Guercino, Guido Reni, Parmigianino, Antonello da Messina, Paolo Uccello, Pinturicchio e Tiziano. Le inquietudini del Moderno troveranno spazio nel film, svelando l’autore dell’Urlo da un punto di vista insolito (sabato 11 alle 17.45), mentre(domenica 12 alle 15.30) tratteggerà la figura di uno degli artisti più influenti della nostra epoca a partire dalla grande retrospettiva che l’ha visto protagonista in Laguna nel 2022.Munch. Amori fanstasmi e donne vampiro - Edvard Munch, Madonna | © Munch, Oslo