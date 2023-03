All'opening della mostra "the ömen: Albert Oehlen paintings and Paul McCarthy sculptures" a Gagosian New York l'8 marzo 2023 - photo: © Arlette Sarkissians per ARTE.it

- Ironia distopica, grottesca ricostruzione, immaginario fantastico si mescolano in una colossale nuova esposizione a New York che ha aperto ieri 8 marzo. Conuna nuova mostra del pittore svizzero, messo a confronto tre grandi sculture di Paul McCarthy.I due artisti in questa esposizione giocano col fuoco e mettono insieme una combinazione esplosiva di provocazioni che sembrano fatte apposta per sconvolgere il benpensante maschio bianco occidentarle, ormai target predestinato e quindi molto alla moda di ogni nuova operazione di arte contemporanea che voglia conquistare le prime pagine dei giornali.I temi quindi si mescolando, dicevano. Pandemia e scienza le due parole chiave scelte da Oehlen. Le opere di Oehlen in questa mostra sono incentrate sul suo criptico motivo, una forma umanoide senza genere ispirata al personaggio delnel film d'azione di fantascienza distopico The Omega Man del 1971. Come il condannato sopravvissuto a una pandemia globale, Neville nell'immaginario di Oehlen rappresenta lo sviluppo scientifico in fuga che ha portato alla caduta dell'umanità. In Ömega Man 6 e 7 (entrambi del 2021), la forma fuori posto della figura emerge dal disallineamento di due griglie di colore; in altri dipinti la sua sagoma screziata è posizionata su uno sfondo giallo brillante, ricordando la combinazione di linee nette e tonalità intense nei dipinti di alberi dell'artista. A volte è anche delineato in blu, rosso e giallo, o reso come un'area mascherata di varie pennellate distinguibili solo dai suoi confini nettamente differenziati. Oehlen ha invitato McCarthy a partecipare all'ömen in parte per far emergere un fascino condiviso per le opere che sono "sulla via di diventare qualcos'altro" e che possono esistere in molteplici forme e versioni.Amante dell'arte classicautilizza elementi astratti, figurativi e collage, spesso applicando vincoli formali autoimposti, per sconvolgere le storie e le convenzioni della pittura moderna. pur riconoscendo il significato continuo dell'arte classica. Affrontando la sua pratica come una sfida percettiva, si muove liberamente tra strategie pianificate e improvvisate. E mentre difende consapevolmente la pittura "cattiva" caratterizzata da disegni crudi e colori stridenti, infonde al gesto espressivo un, denigrando la ricerca di forma e significato stabili.è noto fin dagli anni '70 per performance, video, sculture e installazioni che mettono a confronto gli spettatori con una visione perversa del Grand Guignol popolata da una serie di personaggi grotteschi. Abbinando l'attenzione al sesso e alla violenza con un approccio consapevolmente infantile alla funzione corporea umana, sonda gli angoli più oscuri del subconscio americano, esponendo le sue manifestazioni sintetiche nei mass media e nell'ambiente costruito. Lasull'utopico azionismo europeo continua anche oggi ad esercitare una forte influenza.La mostra rivela anche altri collegamenti, tra cui quello tra il recente film di Oehlen con Oliver Hirschbiegel,, e la monumentale installazione di McCarthy. Nel film, l'attore Ben Becker interpreta Oehlen nel processo di produzione di un nuovo lavoro, giustapponendo e confondendo momenti di frustrazione e appagamento, autenticità e artificio. Nell'installazione scultorea di McCarthy, una piattaforma sopraelevata è circondata da dipinti ad aerografo di immagini tratte da riviste popolari, prodotti da un illustratore assunto. Presente anche, seduto su un trono di legno, un manichino in silicone nudo, con parrucche e parzialmente smembrato modellato sull'artista. Altrove nella mostra, le opere Paula Jones, Melinda (2004-2009) di McCarthy scavano più a fondo e con un'ironia altrettanto corrosiva nella pervasiva misoginia ritraendo la prima donna a denunciare Bill Clinton per molestie sessuali, mentre il suo Henry Moore Foam (2004) rende omaggio allo scultore modernista attraverso un'enorme replica in polistirolo di un'opera ispirata a Moore che McCarthy ha prodotto quando era un giovane studente. Questa figura dall'aspetto alterato - il prodotto di un lungo processo di fusione e rifusione - riecheggia le forme parzialmente astratte nei dipinti di Oehlen, sottolineando ancora una volta come entrambi gli artisti giochino con e decostruiscano