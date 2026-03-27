L’ambizione di Henri Rousseau, il pittore naïf amato dalle avanguardie

Henri Rousseau, L’incantatrice di serpenti, 1907. Musée d’Orsay, Paris

- È frutto di una fortunata congiuntura la mostra che aldi Parigi celebra il talento di Henri Rousseau, il doganiere dall’animo d’artista capace di conquistare il cuore - e l’ispirazione - di Picasso. Solo nel 2023, infatti, una revisione giuridica ha autorizzato a viaggiare oltre i confini della Pennsylvania i capolavori delladi Philadelphia, che conserva una delle più importanti collezioni di opere dell’eccentrico maestro francese, e questo prestito ne rappresenta il primo frutto. Nel progetto, in corso fino al prossimo 20 luglio, i dipinti arrivati da oltreoceano incontrano finalmente i tesori dell’altra importante raccolta dedicata al pittore, quella del mercanteche, guarda caso, fece da intermediario per il collezionista statunitensenell’acquisto di 18 dipinti di Rousseau. I visitatori dell’Orangerie - che custodisce un ragguardevole nucleo della Collezione Guillaume - hanno ora l’opportunità di ammirare circa 50 dipinti dell’artista, tra cui capolavori esposti in Europa per la prima volta dopo oltre un secolo. Tra i punti salienti della mostra, concepita per ripercorrerne l’intera carriera, figura la(la Zingara addormentata), in prestito dal MoMa di New York, da scoprire insieme alla celebre, realizzata per la madre di Robert Delaunay e oggi al Musée d'Orsay, o, proveniente dalla Barnes Foundation., il Doganiere non ebbe vita facile. “Non ho mai visto una povertà così grande come quella che regnava nello studio di Rousseau", ha ricordato l'artista Max Weber, mecenate del pittore. A lungo il suo talento da autodidatta fu snobbato dai critici, rifiutato dai Salon, evitato dai mercanti. Ma nel 1923, 13 anni dopo la morte dell’artista, Barnes pagò a Paul Guillaume ben 45 mila franchi per il suo primo Rousseau, una cifra all’altezza delle opere maggiori di Matisse o di Picasso. Solo 15 anni prima, lo stesso Picasso aveva recuperato una sua tela da un rigattiere per cinque franchi. Che cosa era accaduto nel frattempo? A riconoscere per primi il valore di Rousseau furono proprio i protagonisti delle avanguardie, capeggiati dal poeta(lo stesso che consigliò caldamente a Guillaume, suo amico, di acquisirne più opere possibile). Nelle tele dell’ex impiegato dei dazi, che aveva lasciato un lavoro sicuro per dedicarsi a tempo pieno alla pittura, i giovani innovatori di inizio secolo videro una forma di innocenza riconquistata, una freschezza e una genuina indipendenza vicine ai primitivi da loro amati. Caratteristiche che nel 1907, quando l’artista fu processato per frode bancaria, l’avvocato difensore utilizzò come prove della sua “ingenuità”. Con stile lontano tanto dai canoni accademici quanto dagli esperimenti dei pionieri del Moderno, Rousseau dipingeva giungle, animali feroci, piante esotiche e paesaggi tropicali che non aveva mai visto se non su cartoline e riviste illustrate, o al massimo tra lo zoo e l’orto botanico. Atmosfere oniriche e stranianti che avrebbero fatto innamorare i surrealisti e ispirato pittori come, che nel dipinto La carrozzella riprese il capolavoroHenri Rousseau, La Bohèmienne endormie, 1897. Museum of Modern Art, New YorkSempre fedele a se stesso nella sua bizzarria, Rousseau conquistò un posto d’onore nella cerchia delle avanguardie. Se già nel 1884lo invitò a esporre per la prima volta al Salon des Indépendants, più tardi, padre del Dadaismo, ne pubblicò le opere letterarie. Memorabile fuorganizzato nel 1908di Montmartre, un evento goliardico e affettuoso ad un tempo che vide la partecipazione dell’avanguardia parigina al completo. Tra i fumi dell’alcool, il Doganiere confidò al padrone di casa: “Noi siamo i due più importanti artisti della nostra epoca: tu nello stile egizio, io nello stile moderno”, e il maestro spagnolo non si scompose più di tanto. Anche perché nella stanza accanto c’era un quadro di Rousseau che Picasso aveva acquistato per pochi spiccioli ma che custodiva gelosamente, tanto che oggi si trova nel museo parigino a lui intitolato:, un dipinto magico e fuori dal tempo, capace di raccontare l’originalità della visione di Rousseau e il suo appeal presso i giovani maestri di inizio secolo.Con l’obiettivo di andare oltre le leggende che circondano il Doganiere, la mostra all’Orangerie ne esplora l’intera produzione, evidenziando come l’artista abbia saputoe conquistare un posto sulla scena artistica parigina: fiere selvagge e giungle lussureggianti pensate per dare spettacolo,, ritratti e paesaggi dipinti per famiglie e imprenditori del suo quartiere, magari barattati con prestazioni professionali, quadri per il Salon de Indépendants, proposte per commissioni pubbliche, autoritratti intimi.Curato dadel Musée de l’Orangerie,della Barnes Foundation e, docente al Courtauld Institute of Art di Londra, la mostra analizza poi il rapporto con Guillaume, collezionista entusiasta che arrivò a possedere 50 opere di Rousseau, e l’impegno nell’allacciare relazioni con mercanti, critici e potenziali mecenati.condotte dalla Barnes Foundation e dall’Orangerie offrono infine l’occasione di curiosare nei processi creativi del Doganiere e indagare nel backstage di alcuni capolavori., afferma Green, e tuttavia le nuove ricerche hanno regalato. Anche qui emerge la lotta per la sopravvivenza: sotto la superficie dipinta, una miriade di revisioni racconta come Rousseau abbia modificato tatticamente le proprie composizioni per attrarre clienti. Frugale per necessità, il maestro era solito riutilizzare le tele invendute ridipingendole completamente. Rousseau “ha coltivato l’autentica ambizione di guadagnarsi da vivere con la propria arte”, afferma conclude Green: “Ha fallito, ma cercando di raggiungere l’obiettivo ha fatto un lavoro straordinario”.Leggi anche: