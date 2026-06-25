La Loggia di Raffaello si rifà il look: al via il restauro che durerà cinque anni

Veduta interna della Seconda Loggia, foto di A. Bracchetti, 2007 (Copyright © Governatorato SCV – Direzione dei Musei. Tutti i diritti riservati)

- Una teoria strabiliante di grottesche, scene bibliche, stucchi all’antica, lunga 65 metri e larga quattro, accoglie in magnifici dettagli, tutta l’ambizione creativa del Rinascimento, il genio di Raffaello e della sua bottega, la potenza creativa di Giulio Romano, Giovanni da Udine e Perin del Vaga.Al secondo piano del Palazzo Apostolico, affacciata sul cortile di San Damaso, la Loggia di Raffaello costituisce ancora oggi una delle testimonianze più raffinate del linguaggio figurativo del primo Cinquecento. Per cinque anni un cantiere di restauro interesserà l’ala ovest di questa meraviglia progettata dall’Urbinate e decorata tra il 1517 e il 1519 dai suoi allievi per papa Leone X de’ Medici (1513-1521).Il restauro vedrà impegnata un’équipe di oltre venti restauratori dei Musei Vaticani sui circa 1.300 metri quadri della Loggia raffaellesca. L'intervento sarà reso possibile grazie al contributo del World Monuments Fund (WMF), la principale organizzazione indipendente dedicata alla salvaguardia dei luoghi più preziosi del mondo.Parete est, VI campata, parasta. Scena di amorini, dopo il restauro, foto di A. Prinzivalle, 16/05/2023 (Copyright © Governatorato SCV – Direzione dei Musei. Tutti i diritti riservati)La Loggia è suddivisa in tredici campate, ciascuna decorata da quattro episodi biblici sulla volta. Le prime dodici presentano episodi dell’Antico Testamento, mentre l’ultima è dedicata al Nuovo. I capi decoratori furono Giulio Romano per le scene bibliche sulle volte e Giovanni da Udine per gli elementi botanici, parte delle grottesche (altre sono ascrivibili a Perin del Vaga) e gli stucchi all’antica.«Da sempre percorsa da cardinali, alti prelati, e ambasciatori in visita al Papa - spiega il direttore dei Musei Vaticani Barbara Jatta - ammirata e copiata dai più grandi artisti italiani e stranieri e meta imprescindibile del Grand Tour, la Loggia è situata negli ambienti della Santa Sede e della Segreteria di Stato. L’intervento conservativo del capolavoro raffaellesco, grazie all’accordo con il WMF, reso possibile dal prezioso supporto della Stephen A. Schwarzman Foundation, segnerà un momento determinante nella storia del restauro così come nella storia dell’arte del Rinascimento italiano. Siamo grati al WMF e alla Stephen A. Schwarzman Foundation per il generoso sostegno di 5,5 milioni di dollari devoluto a questo progetto dei Musei Vaticani».Il progetto di restauro si avvale anche del supporto dei Patrons of the Arts in the Vatican Museums, da oltre 40 anni sostenitori dei Musei del Papa. «La Loggia di Raffaello - dichiara Bénédicte de Montlaur, presidente e ceo del World Monuments Fund - è uno dei complessi artistici più importanti e delicati al mondo. Insieme al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e alla Stephen A. Schwarzman Foundation, il WMF vuole condividere con il mondo questa straordinaria eredità attraverso un innovativo intervento di conservazione, una vasta attività di documentazione per il grande pubblico e un programma formativo sulla conservazione delle pitture murali rivolto a professionisti del patrimonio culturale provenienti da tutto il mondo. Per questo progetto saranno destinati 5,5 milioni di dollari al restauro dell’ala ovest della Seconda Loggia, la cosiddetta Loggia di Raffaello. Mentre l’intera iniziativa del WMF, “Legacy of Raphael: The Vatican and Beyond”, che comprende il restauro, attività di formazione, documentazione digitale, divulgazione e ulteriori progetti in corso in Vaticano, è resa possibile grazie a una generosa donazione di 14,275 milioni di dollari della Stephen A. Schwarzman Foundation».Controllo dei sollevamenti della pellicola pittorica, foto del Laboratorio di Restauro Dipinti e Materiali lignei dei Musei Vaticani, giugno 2026 (Copyright © Governatorato SCV – Direzione dei Musei. Tutti i diritti riservati)Come ribadisce lo stesso presidente Stephen Schwarzman «L’eredità più duratura di questo progetto non sarà costituita soltanto dai capolavori restaurati, ma anche dai restauratori che verranno formati lungo il percorso. La Loggia di Raffaello appartiene all'intera umanità e investendo nelle persone che apprenderanno presso il Vaticano e la Villa Imperiale di Pesaro le metodologie scientifiche di conservazione, contribuiamo a tutelare non solo quest'opera, ma anche innumerevoli altri tesori artistici nel mondo per le generazioni future».Fu nel corso di un lavoro supervisionato da Antonio Canova che nel 1813-1814 le arcate del lato est della Loggia furono chiuse da vetrate. La chiusura, modificando il microclima della Loggia, ha impedito nel corso degli anni il ricambio d’aria e provocato la stagnazione dell’umidità proveniente dal piano superiore. La pluralità e particolarità delle tecniche pittoriche esecutive impiegate accanto al microclima tipico di un ambiente esposto per secoli all’azione diretta degli agenti atmosferici, hanno determinato uno stato di conservazione estremamente precario. Dopo circa mezzo secolo dall’ultimo parziale restauro è stato intrapreso, sulla VI campata della Loggia, un cantiere “pilota” di studio. Suddiviso in due fasi, da gennaio 2019 a settembre 2020 e da gennaio 2023 a dicembre 2024, ha permesso di mettere a punto un’idonea metodologia di intervento.«L’osservazione della superficie - spiega Paolo Violini, capo Restauratore del Laboratorio di Restauro Dipinti e Materiali lignei dei Musei Vaticani - ha evidenziato la necessità di adottare una metodologia di pulitura “a secco”, in modo da preservare le delicate stesure originali e i loro labili resti, oltremodo sensibili all’azione di procedure per via chimica. A questa esigenza ha risposto egregiamente la tecnologia laser. Dopo una serie di test con varie tipologie e con diverse modalità, si è scelto un modello “a fibra attiva”, molto versatile nella gestione del livello di pulitura, consentendo un controllo accurato e dettagliato».A completamento del restauro è prevista - grazie al prezioso supporto dei Patrons of the Arts in the Vatican Museums - la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, e l’installazione di nuove vetrate che garantiranno un’adeguata conservazione degli spazi, filtrando i raggi ultravioletti e assicurando l’abbattimento del calore in ingresso, garantendo al contempo un’ottima qualità sotto il profilo ottico ed estetico.