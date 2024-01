A Trieste la scena è di van Gogh

Vincent van Gogh, L'arlesiana (Madame Ginoux), 1890, olio su tela, 50 x 60 cm, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea © Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

- La novità più attesa riguarderà l’incontro tra due ospiti d’eccezione, esposti per la prima volta insieme dopo 134 anni.Monsieur e Madame Ginoux (meglio nota come l’Arlesiana), i ritratti dei proprietari del caffè di Arles, realizzati da Vincent van Gogh nel 1890 e conservati rispettivamente al Kröller-Müller Museum di Otterlo e alla Galleria Nazionale di Roma, saranno a Trieste dal 22 febbraio al 30 giugno.L’occasione è l’attesa mostra che il Museo Revoltella dedica al maestro più amato dal pubblico e che a Roma ha visto passare ben 600.000 visitatori.Vincent van Gogh, Portrait of Joseph-Michel Ginoux, 1888. Olio su tela, cm 65,3x54,4. Kröller-Müller Museum © Kröller-Müller Museum I Courtesy ArthemisiaCurata da Maria Teresa Benedetti e Francesca Villanti, realizzata con la collaborazione del Museo Kröller-Müller di Otterlo, nei Paesi Bassi, che accoglie una delle più grandi collezioni dedicate al pittore olandese nel mondo, l’esposizione abbraccerà oltre 50 capolavori del pittore di Zundert, accompagnati da video, apparati didattici e uno scenografico allestimento.Il maestro dall’esistenza inquieta ed errabonda, trascorsa sul filo della pazzia, morto suicida ad appena 37 anni ad Auvers-sur-Oise il 29 luglio 1890, amatissimo dal grande pubblico, sarà ancora una volta al centro di un ambizioso progetto nato dalla collaborazione di Arthemisia, l’azienda produttrice della mostra, con il Kröller-Müller Museum.Vincent van Gogh, L'arlesiana (Madame Ginoux), 1890, olio su tela, 50 x 60 cm, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea © Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo