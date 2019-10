Debutta con Tano Festa, Franco Angeli e Mario Schifano Art Night, il nuovo programma tv su Rai5

Il programma Art Night, in onda su Rai5 tutti i venerdì alle 21.15, dal18 ottobre, è stato ideato da Silvia De Felice,insieme ad Alessio Aversa e Marta Santella, con la regia di Andrea Montemaggiori.

Tutti sintonizzati, si inserisce nel palinsesto settimanale della rete, che si distingue per una proposta tematica ben riconoscibile e con forte identità, cadenzata in base al giorno: il lunedì la letteratura, il martedì il cinema internazionale d’autore, il mercoledì le grandi icone del rock, del jazz, del cinema, il giovedì la musica lirica e sinfonica, il sabato il teatro, la domenica l’ambiente e i viaggi. E naturalmente venerdì appuntamento con l’arte.Quale sarà il tema della prima puntata di“La prima puntata si apre con un prodotto originale di cui siamo particolarmente fieri,. Il racconto della loro opera si inscrive nella strepitosa Roma degli anni Sessanta, di cui la loro biografia attraversa non solo l’oleografia di via Veneto e della Dolce Vita, ma anche i lati più oscuri.che, non senza sofferenza, hanno lasciato sulle loro tele il segno, le emozioni, l’intelligenza di quello snodo cruciale del XX secolo.Nel percorso immaginato da Art Night, dove la conduzione di Alessio Aversa funge da cerniera e impaginazione,.”Negli ultimi anni i documentari d’arte vivono una nuova stagione felice in televisione e al cinema. In questo ambito, la RAI gioca un ruolo di primo piano con alcune grandi produzioni. Come spiega questo fenomeno? A suo avviso è aumentata la domanda da parte del pubblico di contenuti legati all'arte e al patrimonio d'arte italiano?“A mio avviso, la si potrebbe leggere come una congiunzione astrale molto felice. Per partire dalla fine della domanda, da un lato. Si pensi a un’eccellenza della RAI qual è, ad esempio, Alberto Angela e i suoi programmi: hanno dato un contributo fondamentale alla (ri)scoperta delle meraviglie che, ovunque nel nostro Paese, sono appena dietro l’angolo. Impeccabile la ricostruzione, ricchissima la produzione, semplice ma approfondito il racconto.Da un altro lato,. Un tempo, erano vissuti come un’insopportabile aggiunta al film che si era andati a vedere (ricordo, da bambino, certi documentari di natura dopo i cartoni animati di Walt Disney); oggi sono uno spettacolo a sé, nella ritrovata consapevolezza che ogni piattaforma distributiva offre qualcosa di esclusivo: se, il cinema continua a regalarci la magia della sala buia illuminata dallo schermo enorme, e dunque anche il documentario diventa, appunto, uno spettacolo straordinario.Infine c’è quel che si accenna nella prima parte della domanda, ovvero la stagione felice che il documentario sembra vivere. In realtà, si è innescato su questo genere un circolo virtuoso. Il moltiplicarsi dei canali distributivi ha reso drammaticamente evidente quel che già l’avvento delle pay tv aveva preannunciato: c’è troppo poco prodotto. Da un canale all’altro, da una piattaforma all’altra, sono sempre gli stessi contenuti che continuano a girare come criceti nella ruota., proprio come la saturazione del consumo (unita alla crisi economica) porta alla necessità di fermarsi, di riflettere, di guardarsi dentro e intorno.”Come è nata l'idea del programma tv“Quando ho assunto la responsabilità di Rai5, due anni fa, insieme al Direttore di Rai Cultura, Silvia Calandrelli, ci siamo chiesti quale potesse essere la prospettiva da dare a questo canale. Rispetto a mie precedenti esperienze professionali (La Storia siamo noi dal 2002 al 2012, Rai Italia dal 2012 al 2017, per citare le ultime in ordine di tempo), dove avevamo dovuto costruire tutto ex novo: ogni serata ha un’identità e un’offerta ben riconoscibile, identificante, fidelizzante. Il lunedì la letteratura, il martedì il cinema internazionale d’autore, il mercoledì le grandi icone del rock, del jazz, del cinema, il giovedì la musica lirica e sinfonica, il sabato il teatro, la domenica l’ambiente e i viaggi.Il venerdì era la serata dell’arte: con, abbiamo pensato di proporre a Silvia Calandrelli una serata maggiormente tematizzata, che articolasse le due ore del prime time in un racconto in sé compiuto, quasi a proporre allo spettatore, ogni venerdì,.”Quali saranno i temi trattati nel corso delle puntate e qual è il taglio editoriale del programma tv ?. Vale cioè anche per il venerdì di Rai5, cioè appunto per l’arte, quel che vale per tutte le altre serate: la speranza di trasmettere agli spettatori una passione per la cultura come elemento indispensabile della formazione di un individuo, della sua coscienza di cittadino del mondo e del suo tempo. Parafrasando il famoso monologo di Gordon Gekko nel film Wall Street, “La cultura è bella, la cultura vivifica, fortifica”.. È un clamoroso errore pensare che la cultura, e in particolare l’arte, siano “di nicchia”: non solo perché i visitatori che si affollano, sempre crescenti, nei musei e alle mostre smentiscono definitivamente questa stupidaggine, ma perché. La formazione delle nuove generazioni, così globali e interconnesse, deve necessariamente passare per la conoscenza e il confronto tra le diverse culture e ciò che esse hanno prodotto. È partendo da qui che, nel piccolo di un programma televisivo,si propone di proporre l’arte come qualcosa di accessibile, che è bello da vedere ma che tocca il cuore di chiunque, e che, in ultima analisi, ci consegna un’altra chiave per leggere il mondo che ci circonda.”Il contenitore ospiterà esclusivamente documentari prodotti da Rai Cultura o anche co-produzioni con altri broadcaster internazionali e documentari acquistati? Ci può fare degli esempi?“Coerentemente con le altre serate di Rai5 (ma anche dell’altro canale di Rai Cultura, RaiStoria), anchealternerà produzioni originali con prodotti stranieri, siano essi d’acquisto o in co-produzione. Del resto, se posso permettermi una nota autobiografica, questa è stata un po’ la cifra di tutto il mio percorso professionale, nel senso che mentre mi rendo conto. Valorizzare queste risorse è un dovere – ma prima ancora un privilegio – per chi vi ricopre ruoli di responsabilità, così, giacché anche investire nell’industria nazionale dell’audiovisivo è un preciso compito del Servizio Pubblico. Quanto agli esempi di produzioni interne, penso, per citare qualche titolo alla rinfusa, a Parmigianino, laddove l’istituzione di Parma Capitale della Cultura 2020 ci offre l’occasione per riscoprire un gigante della pittura, oppure all’incredibile lavoro svolto dai Carabinieri per il recupero delle opere d’arte, sia quelle rubate che quelle martoriate da catastrofi naturali come i terremoti.”Le produzioni originali di Rai Cultura saranno distribuite anche all'estero? Crede che l'Italia possa incidere sul mercato internazionale dei documentari d'arte con delle storie universali?“Certo, e in questo senso siamo fortunati ad avere come sponda commercialeChe poi la visione italiana dell’arte sia particolarmente appetibile all’estero mi sembra quasi scontato: non dimentichiamoci che siamo il Paese che, da solo, possiede il 60% del patrimonio artistico mondiale, dunque è qualcosa che, a dispetto di tutto, fa parte del DNA di tutti noi, sin dalla nascita.”A suo avviso, c'è un modo per attualizzare la narrazione televisiva legata ai temi d'arte? In quale direzione vanno i gusti del pubblico?“Assolutamente sì, in parte per il discorso che facevo prima, in parte perché, se posso, andrebbe discussa proprio la premessa della domanda. Chi l’ha detto che la narrazione televisiva dell’arte debba essere necessariamente “non attuale” e “non moderna”?Venticinque anni fa, con due programmi come Top Secret e La Grande Storia in prima serata,: poi vennero appunto, sempre con Minoli, La Storia siamo noi e addirittura RaiStoria, oltre agli epigoni delle pay tv.Io non credo che il pubblico abbia preconcetti, né gusti pre-ordinati. Sta a chi lavora in televisione, giorno dopo giorno, proporre e stimolarne il gusto e, volendo tenersi sul linguaggio gastronomico, l’appetito. E poiché l’appetito vien mangiando… Più seriamente: non ho formule magiche da offrire. La meraviglia di questo lavoro è che siamo degli artigiani che, ogni volta, produciamo dei prototipi: applichiamo la nostra passione, la nostra competenza, il mestiere acquisito, un po’ di talento (se c’è), e cerchiamo di proporre un racconto che, noi per primi, vorremmo vedere. Mai presumendo che il nostro spettatore sia più o meno intelligente di noi, più o meno colto, ma, semmai, cercando di condividere con lui ciò che ci ha incuriosito, affascinato, quello che abbiamo scoperto, o capito.”