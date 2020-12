L'arte che dà speranza: da Palazzo Strozzi alla Tate Britain luci d'autore accendono il Natale

Chila Kumari Singh Burman, Winter Commission, Remembering a brave new world | Foto: © Joe Humphrys | Courtesy Tate

Luce come abbraccio, ritorno all’infanzia, faro dell’arte. O come antidoto per rinnovare, nell’atmosfera sottotono che quest’anno precede il Natale, quella memoria collettiva che annulla la distanza tra spettatore e opera e tra spettatori stessi.Nelle settimane che anticipano le festività natalizie, da Venezia a Londra, a musei chiusi, gli artisti si trasferiscono negli spazi esterni di gallerie e istituzioni per essere, nonostante tutto, vicini al loro pubblico. Si fanno occhi, parola, carezza, portatori di un messaggio di speranza, e di bellezza.Un “faro” luminoso, composto da oltre 80 moduli a forma di albero della vita, a unire simbolicamente terra, acqua e cielo, interpreta il senso più profondo del Natale secondo Fabrizio Plessi.il Natale Digitale dell’artista emiliano, con la sua luce tecnologica, illuminerà Piazza San Marco, trovando posto tra le due colonne della Piazzetta. L’installazione, promossa dal Comune di Venezia e Vela Spa con la partnership di Assicurazioni Generali, rientra nella rassegna “Le Città in Festa – Natale 2020”.“Ho immaginato un gigantesco mosaico dorato che richiama l’oro della Basilica, in cui ogni tassello vive di vita propria - spiega l’artista -. Per la prima volta nel mio lavoro ho fatto sì che il flusso luminoso di ciascun elemento vada in direzioni diverse, andando a creare un intreccio di contaminazioni. Una metafora, da un lato, della dinamica delle relazioni interpersonali, dall’altro, un modo per valorizzare la memoria storica di questa città, luogo di incontro e di scambio tra culture diverse per eccellenza. L’uso del digitale in questo contesto diventa emozione spirituale che si esprime nell’unico linguaggio possibile oggi, permettendoci di raggiungere gli altri pur nella distanza fisica”.Uno schizzo del Natale Digitale di Fabrizio Plessi | Courtesy MUVEUna gigantesca scritta rossa, tonda come un abbraccio, traduce in una sfavillante installazione, nel cortile di Palazzo Strozzi, la nuova riflessione di Marinella Senatore sull’idea di comunità.“We Rise by Lifting Others" ('Ci eleviamo sollevando gli altri') è il messaggio dell’artista lanciato attraverso la sua installazione luminosa alta oltre dieci metri e costituita da centinaia di luci LED.L'intervento è visibile al pubblico gratuitamente nel cortile di Palazzo Strozzi Ispirato alle luminarie della tradizione popolare dell’Italia meridionale, quelle che sanno di festa, dolciumi e fuochi d’artificio, l’intervento di Senatore produce un cortocircuito estetico e culturale che invade le proporzioni rinascimentali del cortile di Palazzo Strozzi, fondendo storia, cultura popolare e strutture sociali, da sempre alla base della sua ricerca.“Ho voluto creare un’architettura effimera visibile dall’esterno, dai passanti. Un’architettura che potesse creare uno spazio laddove lo spazio non esiste, una sospensione temporale dedicata a ciascuno di noi, per ricordarci qualcosa. Stiamo vivendo una situazione alterata, in comunione, anche se lontani, e l'artista, in virtù del suo ruolo sociale, è chiamato a interrogarsi su questo cambiamento sociale. Il progetto si ispira alle luminarie del sud, ma ne è al tempo stesso un’amplificazione e un superamento. Contiene in sé una serie di memorie mixate, dove una decorazione di tipo fiorentino incontra il barocco pugliese annullando confini geografici e distanza tra opera e spettatore”.Le frasi selezionate per l’installazione riaffiorano da alcune esperienze rimaste impresse nella memoria dell’artista. “Ci solleviamo sollevando gli altri ad esempio - spiega Senatore - ricorda la scritta sulla t-shirt di un manifestante durante manifestazione a New York negli anni Settanta. Un’altra è ispirata a Baumann. Insomma si tratta di una piccola letteratura spontanea che attiva una serie di pensieri che facciamo ogni giorno”.Il progetto si completa con un calendario di workshop ideato per l’occasione e con un ciclo di conversazioni che metteranno in dialogo Marinella Senatore e Arturo Galansino con la curatrice spagnola Chus Martínez, il collettivo russo Pussy Riot, l’italiana Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica delle collezioni donna Dior, e l’economista italiano Pier Luigi Sacco.Marinella Senatore, We Rise by Lifting Others, Firenze, cortile di Palazzo Strozzi | Foto: © OKNO studioRicordi d’infanzia, storia coloniale, mitologia indù si intrecciano nell’installazione luminosa di Chila Kumari Singh Burman che trasforma la facciata della Tate Britain in un caleidoscopico tripudio di neon sfavillanti, per un invito a trovare nella creatività uno strumento per tenere testa ai difficili giorni che ci accomunano.“Ricordando un coraggioso nuovo mondo”, come recita anche la scritta sulla facciata della Galleria, l’artista di Liverpool, che ama fondere le sue radici indiane del Punjab con la cultura popolare, mescola l’immaginario filmico di Bollywood, il femminismo radicale, l’attivismo politico, le luminarie di Blackpool o il camioncino dei gelati di famiglia. Da Lakshmi, dea della ricchezza e della purezza, a Ganesh, il dio della prosperità, accompagnati da animali scintillanti, come la tigre a grandezza naturale e il pavone, le divinità s’imbattono in forme e parole, fino a rendere omaggio alla Regina di Jhansi, una delle leader della rivolta indiana del 1857 contro il dominio britannico dell’India.Realizzata per la quarta edizione della Winter Commission della Tate Britain, l’installazione sarà visibile all’esterno della TateChila Kumari Singh Burman, Winter Commission, Remembering a brave new world | Foto: © Joe Humphrys | Courtesy TateUna gigantesca cupola blu con un migliaio di punti rossi fluttuanti, palloncini riciclabili che traducono un senso di connessione, splende dal 12 novembre sulla città olandese di Eindhoven. Quest’anno la capitale delle luci d'artista sfolgora di un bagliore più intenso grazie alla più grande opera di luce site-specific mai creata. Si chiama Connecting the Dots e con le sue oltre 1.500 lampade a LED e i mille palloncini fluttuanti, copre una superficie superiore a 80 chilometri.Questo intervento degli artisti, concepito per essere visibile, in sicurezza, anche delle case di Eindhoven e dalle zone circostanti, vuole ricordarci che la luce rappresenta la vita e ci collega tutti.Quest’anno il Glow, il festival internazionale delle luci, non si terrà. Ma la luce su Eindhoven brillerà lo stesso per i suoi abitanti, come messaggio di ottimismo e di speranza.Un cappotto di luci avvolge Torino grazie a 26 opere, tra allestimenti temporanei e permanenti, che faranno brillare la città fino al prossimo 10 gennaio. Anche quest’anno il progetto “Luci d’artista” allestisce tra strade e piazze una vera e propria mostra d’arte contemporanea a cielo aperto.Il volo dei numeri di Mario Merz, omaggio a Fibonacci sulla Mole Antonelliana, Amare le differenze di Michelangelo Pistoletto in Piazza della Repubblica, e ancora Tappeto Volante di Daniel Buren in Piazza Palazzo di Città, con la scacchiera di lanterne cubiche, Palomar di Giulio Paolini in via Po, sono solo alcuni degli interventi che accenderanno il capoluogo piemontese dal centro città alle periferie.Glow 2020, "Connecting the Dots" - Kari Kola & Ivo Schoofs | Courtesy GLOW Eindhoven