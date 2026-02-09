La settimana di San Valentino in tv, da Klimt a Basquiat

I programmi dal 9 al 15 febbraio



Il Bacio di Klimt, docufilm diretto da Ali Ray

Francesca Grego 09/02/2026

Pienza e Castro, città ideali da scoprire su Rai Storia

Due Papi, due architetti, due città. Pienza e Castro incarnano entrambe la “città ideale” del Rinascimento e nascono dalla volontà di pontefici coadiuvati da due grandi architetti: Bernardo Rossellino e Antonio da Sangallo il Giovane. Sogni diventati realtà che scopriremo lunedì 9 febbraio alle 22.10 su Rai Storia, all’interno del programma Italia. Viaggio nella Bellezza (repliche martedì alle 10.35 e giovedì 9 alle 15.25). Scritto da Alessandro Varchetta con la regia di Eva Frerè, il documentario Il Papa e l’architetto. L’ideale in Castro e Pienza invita gli spettatori a conoscere due borghi gioiello della Toscana segnati da destini molto diversi.

Pienza e Castro Sono entrambe il frutto di quel profondo rinnovamento culturale che nel Rinascimento coinvolge tutti i campi del sapere. Pio II, colto pontefice umanista, decide di elevare Corsignano, suo paese natale, a monumento imperituro alla propria persona. Pienza nasce perciò da un'utopia e sviluppa i propri spazi secondo gli ideali dell'umanesimo.

Cent’anni dopo un altro papa, Paolo III Farnese, progetterà la rinascita di Castro, capitale dell’omonimo ducato. Grazie all’opera di Antonio da Sangallo il Giovane, la città si impreziosisce di chiese, mura e palazzi. Una fioritura straordinaria quanto effimera: lo scontro con lo Stato Pontificio ne decreta la fine in modo talmente drastico che Castro passa alla storia come la Cartagine della Maremma. Del suo antico splendore oggi restano sono pochi ruderi avvolti dalla vegetazione.



Su Rai Storia la settimana prosegue con Lavinia e Artemisia. Donne e pittrici nel ‘600, protagoniste di un breve focus in onda martedì 10 febbraio alle 10.15, e con un nuovo episodio della serie La Grande Époque di Folco Quilici, dedicato al Liberty: in primo piano lo sviluppo dell’Art Nouveau dalle origini parigine alla diffusione in Europa e alla sua espressione nelle varie arti (in onda sabato 14 alle 17.15).



Ad Art Night la rabbia e la gloria di Basquiat

È Jean-Michel Basquiat il protagonista del nuovo episodio di Art Night in onda su Rai 5 venerdì 13 febbraio alle 21.45. In compagnia del giovane storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani viaggeremo fino agli anni Ottanta del XX secolo, per gettarci sulle orme di un enfant prodige dell’arte americana e della sua breve e folgorante vita da rockstar. A ricostruirne la parabola è il regista britannico David Shulman nel documentario Basquiat, Rabbia e gloria: dagli esordi, quando ancora adolescente Basquiat si fa conoscere sulla scena hip hop di New York disegnando graffiti con il nome di SAMO, alla consacrazione nel mondo della pittura e nelle gallerie d’arte della Grande Mela, per giungere infine all’incontro con Andy Warhol, foriero di sorprese imprevedibili.

Sabato 14 Art Night torna su Rai 5 alle 13, con il documentario Pellizza pittore da Volpedo, dedicato al maestro divisionista.



Su Sky Arte il Bacio di Klimt apre il weekend di San Valentino

“Quando un'opera diventa così familiare, smettiamo di ‘vederla’”, racconta la regista britannica Ali Ray. Il suo docufilm Il Bacio di Klimt ci invita a guardare il capolavoro del maestro viennese con nuovi occhi, in viaggio tra storie ed enigmi, bagliori d’oro e intricati simbolismi. Su Sky Arte giovedì 12 febbraio in prima serata, la pellicola guiderà lo spettatore tra le strade della Vienna di fine secolo, all’alba dell’era moderna, indagando su come il Bacio sia infine diventato un’icona globale.



Venerdì 13 sarà la volta del documentario Le dame con l’ermellino, dedicato al capolavoro di Leonardo da Vinci (in onda alle 15.40), mentre la festa degli innamorati sarà celebrata fin dal mattino con le storie di celebri coppie di artisti: a partire dalle 6.40 cinque puntate della serie Artists in Love racconteranno amori come quelli di Picasso e Dora Maar, Salvador Dalì e Gala, Modigliani e Jeanne Hebuterne. In serata, invece, avremo l’occasione di rivedere gli episodi della serie Io e Lei: tra fiction e documentario, backstage e interviste, in compagnia di un’attrice di volta in volta diversa riscopriremo le figure di donne straordinarie come Tina Modotti, Elsa Schiaparelli, Giulietta Masina, Gabriella Ferri, Isadora Duncan. Per terminare domenica 15 con una grande fotografa e reporter nel docufilm Letizia Battaglia Shooting the Mafia, in onda alle 14.30.





