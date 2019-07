La Festa del Cinema del Reale rende omaggio a Letizia Battaglia

Dal 16 al 20 luglio al Castello di Corigliano d’Otranto



Shobha, Ritratto di Letizia Battaglia. Courtesy l'artista e Festa del Cinema del Reale

Francesca Grego 13/07/2019

Lecce - Torna in Puglia la Festa del Cinema del Reale: sei giorni di proiezioni, mostre, performance e laboratori celebrano il documentario d’autore a Corigliano d’Otranto, cuore della Grecìa salentina e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Dal 16 al 30 luglio sarà il rinascimentale Castello de’ Monti, che con il progetto “Castello Volante” è già sede di un fitto calendario culturale, ad accogliere gli ospiti di quest’anno: Letizia Battaglia, Cecilia Mangini, Agnes Varda, Mariangela Gualtieri, Marcella Pedone, Leah Singer, nonché i Premi Oscar Helen Mirren e Taylor Hackford. E per il gran finale del 27, la festa si sposterà al bosco-giardino del Palazzo Baronale di Tiggiano per una Notte Bianca all’insegna del connubio tra cinema e musica.



Se il tema è Luci/Paesaggi/Bugie, l’edizione 2019 punta tutto sul documentario al femminile a partire dall’omaggio a Letizia Battaglia: a lei è dedicata una mostra che resterà visitabile fino al 31 ottobre, nonché il documentario Shooting the Mafia di Kim Longinotto che aprirà le danze nella serata del 16. Sull’opera della fotografa e reporter siciliana è incentrata anche la performance Contre Jour di Lee Ranaldo (Sonic Youth) e Leah Singer, frutto di una residenza della coppia al Castello. La fotografa e artista multimediale canadese sarà presente anche con una selezione di film attualmente in mostra a Venezia in occasione della Biennale.



Tanti gli highlight di quest’anno. Nella sezione dedicata ai Grandi Autori spicca l’omaggio alla fotografa e regista Agnés Varda, recentemente scomparsa, e al documentarista italiano Luigi Di Gianni. Grande spazio al cinema internazionale, grazie alle collaborazioni con Golden Tree International Documentary Film Festival e Wanted Cinema che ci accompagneranno in un’esplorazione della produzione contemporanea di tutto il mondo: dall’Oriente di Jia Ding o He Shiping Fu Peng & Zhou Chengzou (protagonisti anche di una mostra allestita alla Cavallerizza del Castello) ai documentari del francese Julien Faraut, con l’atteso John McEnroe – L’impero della perfezione.



Sul fronte italiano la Festa del Cinema del Reale ha intrecciato proficue relazioni con Istituto Luce e l’Asolo Art Film Festival diretto da Cosimo Terlizzi. Tra gli appuntamenti da non perdere Kemp di Edoardo Gabbriellini, originale ritratto del ballerino e performer britannico, Vivere che rischio di Michele Mellara e Alessandro Rossi (Premio Biografilm-Storie Italiane 2019), Selfie di Agostino Ferrente, Radici di Marina Piperno e Luigi Faccini, La botta grossa di Sandro Baldoni.



E per chi non fosse ancora soddisfatto è pronto un ricco programma di approfondimenti e chicche dagli archivi di Cineteca Bologna, Home Movies, Aamod, Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Quest’ultimo presenterà una preziosa selezione di titoli della filmaker Marcella Pedone, protagonista di una mostra-laboratorio al Castello Volante in occasione del centenario della nascita. La sezione Sguardi e Visioni aprirà infine una finestra sul mondo della performance e sui linguaggi extra cinematografici.



Ma la Festa del Cinema del Reale è anche un’occasione per incontrare, in contesto vivace e informale, i protagonisti del documentario contemporaneo: nascono per questo le lezioni-colazioni di Poetiche/Pratiche e una serie di workshop gratuiti aperti a tutti.

Per finire con l’attesissimo party di sabato 20 luglio in collaborazione con Fuck Normality Festival, che animerà le terrazze e il fossato del Castello fino all’alba, e con la Notte Bianca nel bosco-giardino del Palazzo Baronale di Tiggiano, dove film con accompagnamenti musicali inediti dal vivo e documentari di argomento musicale introdurranno la serata presentata da Paolo Pisanelli in presenza dell’attrice Helen Mirren e del regista Taylor Hackford.