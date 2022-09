Piranesi e i tempi moderni. Una grande mostra in arrivo a Oslo

Giovanni Battista Piranesi, Carceri d´invenzione VII, 1761 | Courtesy National Museum of Norway

- Che cosa hanno in comune Coruscant, il paese immaginario della saga di Guerre Stellari, Le Corbusier e il pittore francese Robert Delaunay?La risposta è racchiusa nel percorso espositivo dal titolo Piranesi e il Moderno, pronto a svelare,, l’influenza che l’incisore e architetto veneto ha avuto sul cinema, sull’architettura, sulla fotografia dei nostri tempi.La cornice della mostra sarà il nuovo National Museum di Oslo, il più grande della Scandinavia, che ha aperto i battenti lo scorso 11 giugno con un ampio programma di eventi e che accoglierà, in occasione della mostra, opere di Piranesi accanto a lavori di artisti come Pablo Picasso, Robert Delaunay e Julie Mehretu, degli architetti Le Corbusier e Rem Koolhaas, di fotografi e registi del calibro di Alvin Langdon Coburn e Sergei Eisenstein.Giovanni Battista Piranesi, Campo marzio, 1761 | Courtesy National Museum of Norway“Piranesi - spiega la direttrice del National Museum, Karin Hindsbo - ha ispirato diverse forme d'arte nel XX e nel XXI secolo. Oltre alla letteratura, all'architettura e alla pittura, troviamo tracce della sua influenza nell'uso della luce e dell'ombra nella fotografia modernista e in film celebri come The Third Man e Star Wars. Attraverso il percorso Piranesi e il Moderno, il Museo propone un viaggio tra generi ed epoche per tracciare l'influenza visiva dell'artista dal XVIII secolo ai giorni nostri”.D’altra parte i lavori dell’architetto, incisore, archeologo visionario dal pessimo carattere - celebre soprattutto per le sue incisioni raffiguranti la grandezza di Roma, per le scene carcerarie, le fantasie architettoniche, le scalinate vertiginose, le rovine - hanno contribuito a definire il moderno in varie forme, dalla pittura astratta alla fotografia ad alto contrasto, facendo nascere nuovi modi di pensare l’architettura e l’urbanistica.Ma che cos’è che rende Piranesi veramente moderno?“Con i suoi spazi infiniti e le sue forme ramificate - spiega Victor Plahte Tschudi, co-curatore della mostra e docente presso la Scuola di Architettura e Design di Oslo (AHO) - Piranesi è diventato il custode di spazi che si estendono in entrambe le direzioni, nel mondo e dentro la nostra psiche. È questo a renderlo fondamentalmente moderno, o forse a rendere il moderno un fenomeno piranesiano”.Leon Krier, Via Condotti-Via del Corso, 1978 | Courtesy National Museum of NorwayC’è poi un filo sottile che lega il museo di Oslo all’artista che ha trasformato lo splendore dell’antico, pervaso di inquietante decadenza, in capricci e scenari da sogno, o da incubo. “Piranesi - spiega Wenche Volle, curatrice senior del National Museum - fa parte della storia stessa del Museo. Le sue acqueforti incluse in questa mostra furono tra le prime opere a entrare nella Collezione di incisioni e disegni nel 1877. La collezione si basava su donazioni e crebbe rapidamente fino a includere diverse migliaia di lavori. Successivamente fu incorporata nella collezione della National Gallery che oggi fa a sua volta parte del Museo Nazionale".In occasione del percorso espositivo il museo esporrà le lastre da stampa in rame per Campo Marzio (1762), prestate eccezionalmente in vista della mostra e mai esposte fuori da Roma. L’esposizione riunirà per la prima volta la serie delle celebri Carceri immaginarie di Piranesi (1761), oltre a modelli architettonici e collage dell'architetto contemporaneo olandese Rem Koolhaas, mai esposti prima.Piranesi e il Moderno inaugura anche due nuove sale espositive all’interno del nuovo National Museum, ambienti situati al piano terra e destinati ad accogliere mostre temporanee. Le conferenze pubbliche, che si svolgeranno in occasione della mostra, saranno incentrate su Piranesi e sulla sua profonda influenza sull'arte e sull'architettura moderne, oltre che sul fenomeno del Grand Tour nell'Europa tra XVIII e XIX secolo, che ha visto molti viaggiatori tornare a casa con almeno un’opera di Piranesi nel bagaglio. Adulti e bambini potranno inoltre dilettarsi in divertenti laboratori di incisione.