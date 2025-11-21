Raffaello Sanzio, Madonna d'Alba(dettaglio), ca. 1509–11, National Gallery of Art, Washington

- Quando, nella primavera del 2026, lalascerà temporaneamente la National Gallery di Washington per giungere sulla Fifth Avenue a New York, troverà ad attenderla un’intera costellazione di capolavori. Intorno a quel tondo perfetto, simbolo dell’armonia rinascimentale, ilintende costruire con “” il primo grande affresco unitario sumai tentato negli Stati Uniti:, dai disegni alle pale d’altare, dai cartoni per arazzi agli oggetti decorativi, riunite per ripercorrere una carriera fulminea e decisiva.La mostra,nelle sale del Met Fifth Avenue, è presentata come la prima grande esposizione internazionale interamente dedicata al maestro urbinate in un museo americano e, per ampiezza di prestiti, come. È il punto d’arrivo di un percorso curatoriale di lunga durata: sette anni di ricerche, contatti con musei e collezioni private, verifiche diagnostiche condotte sotto la guida di, responsabile del Dipartimento di Stampe e Disegni del Met e già artefice del grande omaggio newyorchese anel 2017.L’itinerario segue la biografia di Raffaello dalalla corte papale. Si parte dalle prove giovanili, ancora debitrici delle lezioni di, per arrivare alla piena maturità romana, quando l’artista è chiamato a decoraree a misurarsi con gli antichi, cone con. L’impianto cronologico è attraversato da nuclei tematici che mettono in luce la genesi delle immagini: studi, varianti, ripensamenti, dialogo serrato tra carta e colore. Il filo conduttore è esplicito già nel titolo, “Sublime Poetry”, che richiama, figlio di un poeta di corte, e la sua familiarità con gli umanisti del tempo, da cui nasce una pittura capace di trasformare in immagini le tensioni intellettuali del Rinascimento.Il cuore del progetto è lo sforzo di tenere insieme tutte le facce del. Accanto alle Madonne più celebri, come la Madonna d’Alba di Washington, la mostra riunisce studi preparatori conservati in Europa, ad esempio, per mostrare il processo che porta da un tratto di gesso a una composizione perfettamente equilibrata. Accanto ai grandi dipinti sacri di altare compaiono i ritratti, tra cui ilprestato dal, considerato uno dei vertici assoluti del ritratto rinascimentale per la capacità di trattenere in uno sguardo l’intera identità di un intellettuale di corte.Un capitolo rilevante è dedicato alla. Il Met annuncia un’attenzione particolare alle invenzioni che, per la prima volta nella storia dell’arte occidentale, assumono ilcome modello diretto di studio, e alle molte declinazioni della, tra tenerezza domestica e solennità liturgica. In questo contesto, opere comedel Met, con la figura colta un attimo prima del suicidio, dialogano con immagini di maternità intimissima, costruendo un percorso che va dal martirio alla cura, dalla tragedia pubblica al sentimento privato.Il carattere internazionale dell’operazione emerge con forza dall’elenco dei prestatori. Al fianco delle collezioni americane, dalladi Washington al, compaiono istituzioni europee come il, il, la, le, il, l’di Vienna, l’di Oxford, la, la, ildi Berlino, i. Si ricompone così, per la durata di pochi mesi, una geografia frammentata da secoli di dispersioni, acquisti, transiti dinastici e collezionistici.“Raphael: Sublime Poetry” si inserisce idealmente nella stagione di grandi mostre che, a partire dal 2020, hanno riletto il lascito di Raffaello nel quinto centenario della morte. Dopoa Roma, con oltre duecento opere riunite in collaborazione con gli Uffizi, e dopo, che ha affrontato l’intero arco dell’attività del pittore tra dipinti, disegni, architettura e arti applicate, il baricentro si sposta ora su New York, dove l’artista entra al centro della narrazione museale statunitense.Un ruolo non secondario è affidato agli. Il Met annuncia l’inclusione dei risultati più recenti dellecondotte sui dipinti, con immagini a infrarossi e studi tecnici che permettono di seguire passo passo la costruzione delle figure, i cambi di idea, la distribuzione della luce e del colore. Il dialogo tra queste evidenze e i disegni esposti accanto ai dipinti è pensato per restituire, consapevole che ogni immagine è il risultato di un continuo processo di verifica e correzione, più che di un’ispirazione improvvisa.La prospettiva ampia della mostra consente anche di misurare la fortuna di Raffaello nelle Americhe, dove i suoi modelli hanno agito a lungo più attraverso la riproduzione, il disegno e la copia che tramite l’originale. Riunire nei saloni del Met tele che hanno fatto la storia del collezionismo europeo, cartoni per arazzi legati alla Roma papale e fogli preparatori conservati nei gabinetti di disegni di mezzo continente significa rendere tangibile, per il pubblico statunitense, la dimensione concreta di un canone che finora è stato soprattutto libro, immagine stampata, storia dell’arte.L’allestimento, annunciato nella grandedel Met Fifth Avenue, sarà visitabile con il normale biglietto del museo. Intorno alla mostra sono previsti concerti, incontri e un catalogo scientifico illustrato, destinato a raccogliere i risultati del lavoro preparatorio svolto dal team curatoriale e a fissare un nuovo stato dell’arte negli studi su Raffaello. Per alcuni mesi, sulla Quinta Strada, ilsi presenterà in una delle sue forme più compiute: non come mito astratto del pittore perfetto, ma come corpo vivo di opere, materiali, prestiti e sguardi che continuano a misurare, a distanza di cinque secoli, il nostro rapporto con l’idea stessa di bellezza.