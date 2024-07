Da Botticelli a Balla, i Tesori d’Italia ad Agrigento Capitale della Cultura 2025

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Roma | Giacomo Balla, Un'onda di luce, 1943

- Sessanta capolavori realizzati dal XV al XX secolo, rappresentativi delle venti regioni della penisola, ciascuna con i suoi artisti e i suoi musei: sono i Tesori d’Italia selezionati per la grande mostra che apre la stagione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. In prestito da collezioni pubbliche e private distribuite in tutto il paese, comporranno il mosaico ricco e sfaccettato di una realtà artistica unica come quella italiana, dove ogni territorio ha avuto scuole, tradizioni e specificità proprie. Un racconto lungo 18 mesi, da luglio 2024 a dicembre 2025, che vedrà dipinti e sculture ruotare in gruppi di venti restituendo ogni volta un nuovo ritratto dell’arte del Belpaese.A fare gli onori di casa è il, promotore del progetto, nella cornice della, storica residenza di Sir Alexander Hardcastle , il nobile britannico innamorato dell’archeologia che negli anni Venti del Novecento finanziò scavi e restauri cruciali per il futuro del sito, all’epoca ridotto a una distesa di sterpaglie. Incastonata tra il Tempio della Concordia e quello di Ercole, e costruita proprio accanto alla porta di antichissime fortificazioni, oggi la Villa Aurea diventa lo scenario di un lungo viaggio nella storia dell’arte italiana, tra opere celebri e gioielli da riscoprire.A cura di Vittorio Sgarbi e Pierluigi Carofano e prodotta da Consorzio Progetto Museo con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali e Identità Siciliana, nella sua prima tappa (luglio - novembre 2024)sarà l’occasione per ammirare dipinti come il San Sebastiano del(Umbria), la Madonna in adorazione di(Toscana), l’Allegoria del tempo di(Emilia Romagna), l’Annunciazione di(Lombardia), la Benedizione di Giacobbe di(Liguria), accanto a importanti testimonianze del Novecento come l’Autoritratto con il fiore in bocca di(Friuli Venezia Giulia) e a gemme dell’arte moderna come Un’onda di luce di(Lazio).