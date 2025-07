Ad Arles Letizia Battaglia in 160 scatti

Letizia Battaglia, Boris Giuliano, capo della Squadra Mobile, sul luogo di un omicidio a Piazza del Carmine. Palermo, 1978 © Letizia Battaglia / Courtesy of Archivio Letizia Battaglia

- L’anima della Sicilia, immortalata senza filtri dall’obiettivo di Letizia Battaglia, corre in bianco e nero da Palermo ad Arles.La mafia, la dignità dei più fragili, ma anche la bellezza e le contraddizioni di Palermo e dell'isola tutta, l’impegno sociale, dagli esordi a Milano negli anni Settanta fino alla morte della fotografa avvenuta nel 2022, sono le tematiche al centro del progetto Letizia Battaglia. Always in search of life a cura di Walter Guadagnini, direttore artistico di CAMERA, in mostra fino al 5 ottobre nella cittadina provenzale.Con l’esposizione dedicata alla grande fotografa, CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia partecipa al prestigioso Les Rencontres d’Arles 2025, il più importante festival di fotografia in Europa. Nato nel 1970 proprio nella cittadina francese il festival rappresenta ogni anno, d’estate, un punto di riferimento per fotografi, curatori, critici e appassionati che raggiungono la Francia da ogni parte del mondo. Con numerose esposizioni diffuse in luoghi storici e spazi culturali della città, Les Rencontres d’Arles offre uno sguardo sul panorama internazionale attraverso progetti fotografici innovativi e approfondimenti su tematiche sociali, artistiche e culturali.Coprodotto da CAMERA con Jeu de Paume, il percorso, che ha già visto una prima tappa a Tours, trova adesso una nuova casa nell’affascinante Chapelle Saint-Martin du Méjan di Arles dove 160 immagini, tra stampe originali e moderne, documenti tra riviste e giornali, snocciolano le molteplici sfaccettature dell’attività della fotografa.Letizia Battaglia, Il Magistrato Roberto Scarpinato con la sua scorta sul tetto del Tribunale, Palermo, 1998 © Letizia Battaglia / Courtesy of Archivio Letizia Battaglia“CAMERA - commenta il direttore Walter Guadagnini - è tra i protagonisti al festival di Arles con una mostra dedicata a Letizia Battaglia, una delle più importanti fotografe italiane e un personaggio dalla dimensione internazionale. Siamo felici di trovarci in questo luogo che, nel corso dell’estate, diventa il centro nevralgico della fotografia mondiale, un festival che da sempre scrive la storia della fotografia, trampolino per i talenti di domani e piattaforma dove si costruiscono nuove visioni. A rendere ancora più bello questo momento è la collaborazione con il Jeu de Paume, tempio della fotografia francese che riconferma la reputazione anche internazionale che CAMERA ha conquistato nei suoi primi dieci anni di vita”.