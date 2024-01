Sbarcano in Italia gli scatti del 59° Wildlife Photographer of the Year

Amit Eshel, Life on the Edge. Israel. Winner "Animals in their environment" © Amit Eshel Wildlife Photographer of the Year

- L’appuntamento è tra le montagne della Valle D’Aosta: gli scatti vincitori del 59°approdano in Italia e scelgono come prima tappa il. Dal 3 febbraio al 2 giugno il museo alpino ospiterà una nutrita selezione delle immagini finaliste nel più importante concorso dedicato alla fotografia naturalistica nel mondo, da quasi sessant’anni promosso dalLaurent Ballesta, The Ancient Mariner, France. Winner, Portfolio Award © Laurent Ballesta Wildlife Photographer of the YearBen 49.957 fotografi provenienti da 95 paesi si sono dati battaglia nell'edizione 2023, passando al vaglio di una giuria di esperti internazionale che li ha valutati in base ai criteri di originalità, efficacia narrativa, eccellenza tecnica e pratica etica. Nelle sale delle Cannoniere del Forte avremo l’occasione di ammirare gli scatti premiati nelle 17 categorie in un allestimento studiato per renderli ancora più emozionanti, a partire dalla fotocon cui il biologo e fotografo marino francesesi è aggiudicato per la seconda volta il titolo di. L’immagine ritrae un granchio a ferro di cavallo con il suo carapace protettivo, mentre si muove lentamente sul fondale nelle acque protette dell’isola di Pangatalan, nelle Filippine, affiancato da tre piccole carangidi dorate. “Vedere un esemplare di limulidae che vive nel suo habitat naturale in tutto il suo splendore è un’esperienza stupefacente. Si tratta di una specie antica e ad alto rischio di estinzione, ma anche fondamentale per la salute dell’umanità”, ha commentato lCarmel Bechler, Owls' Road House, Israel. Winner 15-17 years © Carmel Bechler Wildlife Photographer of the YearL’israelianoè invece il vincitore dellograzie a: protagonista della foto sono due barbagianni che fanno capolino dalla finestra di un edificio abbandonato, nei pressi di una strada trafficata. L’autore ha sfruttato al massimo la luce naturale e ha utilizzato tempi di esposizione lunghi per catturare le scie luminose delle auto in transito. “L’occhio viaggia lungo la strada, nel traffico, prima di avvistare i gufi”, spiega ancora Moran: “Un’immagine che parla allo stesso tempo della distruzione e dell’adattamento dell’habitat, sollevando un quesito: se gli animali selvatici possono adattarsi al nostro ambiente, perché noi non possiamo rispettare il loro?”.Nima Sarikhani, Ice Bed. UK © Nima Sarikhani Wildlife Photographer of the YearTra i fotografi premiati figurano anche(menzione speciale nella sezione "Photojournalism"),(menzione speciale nella sezione "Zone umide"),(menzione speciale nella categoria "Talento naturale"),(vincitrice nella categoria 11-14 anni) e, menzione speciale nella sezione "Ritratti di animali".Mark Boyd, Shared Parenting, Kenya © Wildlife Photographer of the YearLeggi anche: