Andrea Mantegna, La Resurrezione di Cristo, 1492 circa, tempera e oro su tavola, 37,5 x 48,5 cm, Bergamo, Accademia Carrara

- Dopo essere stata considerata, per quasi 200 anni, copia di un lavoro perduto, ma anche un'opera eseguita dal secondogenito dell'artista o da un collaboratore appartenente alla bottega del maestro, la Resurrezione di Cristo è stata solo di recente pienamente attribuita al pennello di Andrea Mantegna . A partire dal 4 agosto, la tavola - realizzata dal maestro veneto tra il 1492 e il 1493 - sarà al centro di un restauro, avviato dall'Accademia Carrara di Bergamo, dove il capolavoro è custodito, e al quale i visitatori potranno assistere in tempo reale.Le diverse fasi dell'intervento, a cura di Delfina Fagnani e supportato dal Rotary Club Bergamo Sud, si potranno seguire nella Sala 2, al primo piano dell'Accademia, dove, che restituirà alla Resurrezione i suoi colori originari, oltre a svelare particolari nuovi sulla genesi della tavola.La struttura - realizzata in compensato marino e lastre di plexiglass con una speciale pellicola opacizzata che favorisce solo in parte la trasparenza, permettendo di entrare in relazione con il restauro su più livelli di conoscenza - reinterpreta il laboratorio del restauratore, con tanto di strumenti e attrezzature del mestiere, mentre alle pareti verranno riproposte le immagini e i video delle fasi di intervento.I risultati delle indagini radiologiche, ottiche e chimico-fisiche - effettuate grazie a Humanitas Gavazzeni, Università degli studi di Verona, Soprintendenza di Trento in collaborazione con Università degli studi di Parma - saranno poi messi al servizio del restauro.Il lavoro di Delfina Fagnani si potrà seguire, in agosto e settembre, ogni mercoledì e sabato durante l'orario di apertura del museo.La paternità della tavola, da tempo conservata nei depositi del museo di Bergamo, era stata pienamente riconosciuta dagli studiosi grazie a un dettaglio, una piccola croce posta sul limite inferiore del dipinto, che si presentava incompleta. E in effetti l'indizio di un prosieguo dell'opera era stato riconosciuto nella Discesa di Cristo nel limbo, capolavoro custodito oggi a Princeton dalla collezionista Barbara Piasecka Johnson.Ad avvalorare l'ipotesi era stata poi la perfetta continuità tra la croce e l'asta che la sorregge, nonché dell'arco di rocce diviso tra le due tavole.Concepita come parte di un lavoro molto più grande diviso in due scene, l'opera, dipinta a tempera e oro su tavola e in buono stato di conservazione, era stata donata all'Accademia Carrara nel 1866 dal conte Guglielmo Lochis, podestà di Bergamo e sensibile collezionista.