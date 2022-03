A Bologna 100 scatti per raccontare Oliviero Toscani

Oliviero Toscani, Bacio tra prete e suora, 1992 © Oliviero Toscani I Courtesy Arthemisia

Prosegue la festa per gli 80 anni di Oliviero Toscani. Dopo gli eventi di Milano , un libro fresco di pubblicazione e i documentari che l'hanno celebrato sugli schermi televisivi, il noto fotografo italiano torna protagonista a Bologna dall'8 aprile con una grande mostra a Palazzo Albergati. In arrivo oltre 100 scatti scelti per rappresentare la ricchezza e la potenza creativa di Toscani, tratti da ogni fase della sua lunga carriera.Nella selezione del curatore Nicolas Ballario troveremo foto che hanno fatto scalpore, come quelle delle campagne contro il razzismo, la pena di morte o l'anoressia, ma anche immagini meno note, che svelano un Toscani inedito e raccontano i suoi primi anni da fotografo e comunicatore, risalendo fino alla sua formazione alla Kunstgewerbeschule di Zurigo. Ci saranno gli scatti realizzati per la moda, da Donna Zordan a Claudia Schiffer, fino a Monica Bellucci, e i memorabili ritratti di personaggi come Mick Jagger, Lou Reed, Carmelo Bene, Federico Fellini. Tra le immagini da non perdere si segnalano lo scandaloso manifesto Chi mi ama mi segua per Jesus Jeans, il Bacio tra prete e suora del 1992 e i Tre cuori White/Black/Yellow del 1996, testimoni di uno stile fatto prima di tutto idee di idee, che ha saputo rinnovare il linguaggio della comunicazione a colpi di freschezza e scuotere l'opinione pubblica dai muri delle città e dalle pagine dei giornali, non esitando a prendere posizione su temi caldi come la guerra, il sesso, l'AIDS o la violenza.© Oliviero Toscani I Courtesy ArthemisiaUn'intera sala, infine, sarà dedicata al progetto Razza Umana, con il quale Toscani ha attraversato centinaia di piazze in tutto il mondo per fotografare chiunque lo desiderasse e creare un immenso archivio fotografico (oltre 10 mila ritratti), dando conto dell'infinita varietà - fisica, sociale, culturale - che caratterizza l'umanità del pianeta.Realizzata da Arthemisia e Città di Bologna,sarà visitabile a Palazzo Albergati dall'8 aprile al 4 settembre 2022.Oliviero Toscani I Courtesy Arthemisia