Da Mantegna ai tesori del Vaticano, la settimana dell'arte in tv

Giuseppe Momo, Scala elicoidale ai Musei Vaticani, 1932 | Courtesy Musei Vaticani



I capolavori del Musée d’Orsay raccontati dalla coreografa e ballerina Sasha Waltz si intrecciano ai segreti svelati dai Musei Vaticani, custodi di memoria e bellezza.Sono due dei protagonisti della settimana dell’arte in tv, che terrà compagnia agli appassionati dalDa Mantegna, il geniale pennello del Rinascimento che incantò i Gonzaga, al grande Rembrandt, protagonista di un’epoca straordinaria, ecco gli appuntamenti da segnare in agenda.Su Sky Arte la settimana ha inizio dalla Città del Vaticano.I segreti e i tesori del Vaticano ci accompagnerà alla scoperta degli ultimi segreti dei musei del Papa. Religione, politica, arte e scienza si incontrano per rivelare la costruzione del potere della Santa Sede. Cosa svelerà la vita quotidiana di uomini e delle donne che vivono a stretto contatto con alcune delle più grandi opere d'arte di tutti i tempi? La parola al piccolo schermo.Édouard Manet, Olympia, 1863, Olio su tela, 190 x 130.5 cm, Parigi, Musée d'OrsayDalla magia segreta di Pompei, in tv, con, il viaggio televisivo a caccia di bellezza ci porta a Parigi, tra le sale del Musée d’Orsay “Art Of Museum” - un viaggio in otto città tra musei e capolavori raccontati da artisti e celebrità - apre, in prima visione, i cancelli del museo concepito all’interno dell’ex-stazione ferroviaria (la Gare d'Orsay), costruita in stile eclettico alla fine dell'Ottocento.Nell'episodio sarà la ballerina e coreografa Sasha Waltz a schiudere lo scrigno custode, tra le varie opere, anche della celebre Olympia di Édouard Manet e dell'iconico Bal au moulin de la Galette di Pierre-Auguste Renoir.Sabato 12 febbraio saranno invece le imprese pittoriche di Andrea Mantegna, artista “onnivoro” e amante sfegatato della tradizione classica, a incantare gli spettatori con i capolavori assoluti. Tra i maggiori pittori del Rinascimento nel Nord Italia, l’autore della Camera degli sposi, che affidò ai posteri una eredità stilistica nella quale colore e disegno hanno trovato un equilibrio straordinario, chiuderà la settimana firmata Sky Arte.Andrea Mantegna, il soffitto della Camera degli Sposi, MantovaA inaugurare la settimana dell’arte su Rai 5 è invece la magnificenza di una delle più grandi e importanti collezioni d'arte al mondo.lo storico dell'arte Andrew Graham-Dixon ci guiderà tra i tesori della Royal Collection. Il terzo episodio della serie “Arte, passione e potere” aprirà lo scrigno d’arte di sua Maestà la regina Elisabetta II, una collezione che conta 7000 dipinti e 40000 acquerelli oltre a ceramiche, oggetti preziosi, tendaggi, arazzi, libri antichi.alle 7.59 i più mattinieri, amanti dell’architettura, potranno sfogliarne le forme d’autore con una riflessione sul successo e sulla straordinaria carriera di Zaha Hadid, l’archistar tra le più visionarie del nostro tempo. È ancora l’architettura a guidare la programmazione di Rai 5 con I tre architetti: Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Gio Ponti, un appassionato viaggio nell’opera di tre grandi maestri dell’architettura del Novecento, che ne ripercorre il profilo, il percorso professionale e l’eredità.L’appuntamento del venerdì conè invece dedicato alla scoperta dell’arte attraverso un viaggio nelle sue componenti fondanti. In che modo il colore blu ha plasmato la pittura e le arti visive nel tempo? Lo svelerà “Storia dei colori – Blu”, mentre a seguire,pone il pubblico a tu per tu con le superfici monocrome, la spazialità profonda e immersiva dell’artista che scolpiva il colore, annullando i confini tra scultura e pittura.Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 - 1669), La ronda di notte, 1642, Olio su tela, 453.5 x 379.5 cm, Amsterdam, RijksmuseumNel XVII secolo i Paesi Bassi sono il palcoscenico di un'esplosione artistica senza precedenti. Mai, prima di allora, i pittori hanno dimostrato tanta prolificità, riuscendo a guadagnarsi da vivere solo grazie al loro talento. Autori come Rembrandt Van Rijn, Jan Vermeer o Frans Hals effondono il loro genio a ritmi "industriali", assecondati dalla società olandese. A ripercorrere il contesto che fa da sfondo a questa fase, nella quale per tutti i ceti sociali il collezionismo di opere e dipinti diventa un autentico status-symbol, è il documentario in onda su Arte tv dal titolo Il secolo di Rembrandt. Arte, potere e denaro.Lo straordinario regista Carlos Saura racconta Renzo Piano da un punto di vista inedito: la sua personale ossessione per quella luce, che, nel corso della sua lunga carriera, l’architetto ha più volte esplorato. Il risultato di questo incontro tra i due, decisamente sorprendente, attraversa la produzione Renzo Piano. L’architetto della luce, Unipol Biografilm Collection, disponibile su Amazon Prime Video. Tutto ebbe inizio nel 2010, quando la Fondazione Botín di Santander, sulla costa cantabrica, legata al grande gruppo di credito spagnolo, affidò al Renzo Piano Building Workshop l'incarico di realizzare un centro culturale con il nome del suo fondatore. A seguire i lavori e a intervistare l'archistar fino all'inaugurazione del centro, nel 2017, fu proprio il regista Saura che volle tradurre quell’incontro straordinario in un film.