L'arte di raccontare l'arte. Graphic novel e racconti d'autore da leggere sotto l'albero

Enigmi, competizione, suspense e meraviglia: a guardarlo bene, il mondo dell'arte somiglia spesso a un romanzo. Nulla di cui stupirsi, quindi, se diventa protagonista di un'avvincente narrazione. Ecco cinque libri da regalare e sfogliare sotto l'albero, pronti a rendere più eccitante il nostro Natale casalingo.Markus Rothkovitz era un uomo geniale e sempre fuori posto, in cui solo molto tardi il mondo ha imparato a riconoscere uno dei più grandi artisti del XX secolo. Matteuzzi e Scarduelli rendono omaggio ai suoi colori e alle sue emozioni in una biografia a fumetti ben calibrata. "Rothko è un mistero forse impossibile da risolvere", scrive Matteuzzi a proposito del suicidio del pittore. Come affrontare l'enigma? Come restituire l'immediatezza e la complessità del gigante dell'Espressionismo Astratto? La chiave scelta dagli autori è un fitto dialogo tra l'artista adulto e il Rothko bambino, che si dipana dall'infanzia in Lettonia all'avventura americana, dai primi esperimenti surrealisti agli Harvard Murals e alla famosa Cappella di Houston, fino alla definizione di una poetica sempre più personale basata sull'idea della pittura come rivelazione.Francesco Matteuzzi e Giovanni Scarduelli, Mark Rothko. Il miracolo della pittura. Centauria EditoreNon è un romanzo né un graphic novel, ma ha in sé il brio e la creatività della narrazione di fiction. La Galleria dei Ritratti mette insieme articoli e aneddoti pubblicati nell'arco di quasi 30 anni da Marco Carminati nell'inserto domenicale del Sole 24 Ore: è fatto di storie che si tingono di giallo e di episodi che strappano un sorriso, di vicende spesso incredibili e quasi sempre sconosciute al grande pubblico. Protagonisti sono gli artisti, dall'irrequieto Caravaggio all'avido Tiziano, fino a Picasso, un nonno veramente pessimo, ma anche studiosi, mercanti, collezionisti e perfino falsari artefici di gustose malefatte. Un viaggio a tutto tondo nel mondo dell'arte alla scoperta dei suoi lati più curiosi e divertenti.Marco Carminati, La Galleria dei Ritratti. Edizioni Sole 24 OreDopo Francis Bacon, Yayoi Kusama e Marcel Duchamp, le graphic novel di Centauria si tuffano nell'arte femminile e femminista. Siamo tra gli anni Sessanta e gli Ottanta, e il clamore globale delle Pussy Riot è ancora lontano. Judy Chicago, Faith Ringgold, Ana Mendieta e le Guerrilla Girls si battono per l'affermazione della diversità come fonte di una ricchezza plurale e democratica. Per la prima volta le donne trasformano in arte la lotta politica e le rivendicazioni sociali. Quanta influenza avrà la loro azione su icone come Yoko Ono e Marina Abramović? Tanta, giura la sceneggiatrice Valentina Grande, invitandoci a entrare nel backstage del suo volume a fumetti: "è impossibile raccontare qualcosa di così rivoluzionario in 120 tavole. Per questo ho scelto tre artiste e un gruppo di artiste-attiviste legate da un filo comune: il bisogno di testimoniare, resistere ed esistere come donne femministe e grandi artiste. Resto con il bisogno di sapere e di raccontare ciò che tante donne straordinarie come loro hanno fatto, nell'arte e non solo, e di cui sappiamo ancora troppo poco".Valentina Grande ed Eva Rossetti, FeministArt, Centauria EditoreUn paradiso per i cultori dell'arte, un inferno per gli investigatori: è il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, teatro di dieci racconti firmati da noti giallisti italiani. Oltre le apparenze, la città del buonumore ribolle nelle viscere come una solfatara. E innumerevoli le storie si nascondono nel monumentale palazzo del MANN, avvolgendo in un labirinto di misteri capolavori come la Venere Callipigia, la Tazza Farnese o i Tirannicidi. Efferati assassini, artisti, streghe, occultisti, monsignori e gatti neri si muovono nell'ombra, per condurci dove nessuna guida ha mai osato spingersi. Inseriti nella collana Giallo Mondadori, i racconti presentati in questo volume sono stati scritti da Diego Lama, Diana Lama, Andrea Franco, Stefano Di Marino, Carlo Martigli, Giulio Leoni, Romano De Marco, Antonio Fusco, Luigi Guicciardi, Serena Venditto.Delitti al Museo, Arnoldo Mondadori Editore I Sezione egizia del Museo Archeologico Nazionale di Napoli I Courtesy MANNNell'anno di Raffaello, anche la vita del Divin Pittore diventa un fumetto. In omaggio alla personalità dell'Urbinate, un'irresistibile attrazione estetica domina l'opera di Alessandro Bacchetta. I disegni delicati e naturali evitano saggiamente il confronto con il maestro, ma riescono a restituirne le atmosfere. Il racconto ha inizio a Roma il 6 aprile del 1520: Raffaello muore improvvisamente a Palazzo Caprini a causa di un'influenza. Il suo ultimo capolavoro, la Trasfigurazione, è in fondo alla stanza. A narrare la storia del Sanzio saranno Sara, la sua prima fiamma, il collega-rivale Michelangelo Buonarroti e Margherita Luti, la celebre Fornarina.Alessandro Bacchetta, Raffaello. Edizioni Kleinert Flug