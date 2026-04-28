La settimana dell’arte in tv con Leonardo, Hopper e Vermeer

I programmi dal 28 aprile al 3 maggio



Jan Vermeer, Ragazza che legge una lettera davanti a una finestra aperta, 1657 circa (dopo il restauro) I Courtesy Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda

Francesca Grego 28/04/2026

Viaggio a Padova, tra capolavori d’arte e giardini storici

Una leggenda narra che il nobile Antenore, esule da Troia, risalì le coste dell’Adriatico e, addentratosi oltre la foce del Brenta, trovò un luogo fertile, perfetto per fondare una città: Padova. Inizia qui l’episodio di Storia delle nostre città in onda mercoledì 29 e giovedì 30 aprile su Rai Storia, rispettivamente alle 7.30 e alle 15.05. Ma a Padova ogni epoca ha lasciato un segno significativo del proprio passaggio, spesso legato a celebri personaggi come Sant'Antonio, Giotto e Galileo Galilei. Arte, scienza e religione procedono a braccetto nella vita della città, come testimoniano meravigliosi monumenti, chiese, ville, terme e giardini storici, a partire, naturalmente, dagli affreschi Cappella degli Scrovegni.



Su Rai Storia l’ultimo ritratto di Leonardo

Autorevoli studiosi hanno dedicato la propria vita a decifrare il complesso mosaico che compone la vita e l'opera di Leonardo. A che punto è oggi questa enorme impresa collettiva? Lo racconta venerdì 1° maggio il documentario in due episodi Leonardo da Vinci. L’ultimo ritratto, in onda su Rai Storia alle 11.45. Tessera dopo tessera, il programma prova a far luce sulla personalità e le vicende del celebre artista e inventore, senza dimenticare gli aspetti più curiosi e insoliti legati alla sua figura. In viaggio tra i luoghi d’origine del maestro e le città dove lavorò - Firenze, Milano, Roma, Amboise - grazie ai contributi di esperti di fama mondiale ne scopriremo delle belle su un personaggio ancora piuttosto enigmatico e sulle sue poliedriche ricerche, dalla pittura all’ingegneria, dall’anatomia alla fisica e alla botanica.



Hopper e Vermeer, la vita oltre una finestra

Che cosa hanno in comune Edward Hopper e Jan Vermeer? Più di quanto potremmo aspettarci, a giudicare dal documentario proposto questa settimana su Rai 5 da Jacopo Veneziani all’interno del programma Art Night. In onda venerdì 1° maggio alle 22.55 e sabato 2 alle 13.30, Hopper e Vermeer. Pittori dell’intimità è un insolito racconto in parallelo dedicato a due grandi artisti vissuti a tre secoli di distanza. A unirli già a prima vista è un elemento apparentemente banale, ma potenzialmente rivelatore: la finestra, che ricorre nei dipinti di entrambi. Una metafora della visione spiccatamente cinematografica per Hopper, il cui quadro Casa lungo la ferrovia si dice abbia ispirato a Hitchcock il Bates Motel di Psycho. Nelle opere del pittore americano troviamo spettatori che guardano attraverso le finestre dentro le case degli altri, persone chiuse in stanze illuminate da finestre, sospese tra il dentro e l’altrove che si estende fuori dal loro appartamento. Come Hopper, anche Vermeer ha ritratto di frequente la vita oltre una finestra, spesso quella delle donne: le relazioni, l’intimità, i pensieri, un mondo intero che si apre oltre l’apparente banalità del quotidiano.



I segreti del colore: su Rai 5 la rivoluzione del Rinascimento

Torna anche questo weekend su Rai 5 la serie I segreti del colore, un viaggio lungo la storia dell’arte alla scoperta delle tecniche usate dai grandi maestri. L’episodio in onda sabato 2 maggio alle 11.50 ci conduce nel Rinascimento, per conoscere da vicino novità e invenzioni di veri e propri pionieri. In primo piano, la pittura murale e i grandi cantieri del Quattrocento fiorentino: imprese da ripercorrere tappa dopo tappa, dallo schizzo su carta al cartone preparatorio, fino alla pittura vera e propria, a fresco o a secco. A cambiare profondamente il panorama artistico dell’epoca, l’introduzione della prospettiva e un realismo mai visto nella pittura medievale.

