I programmi dal 9 al 14 dicembre
La settimana dell’arte in tv, da Piranesi a Pellizza da Volpedo
Un’immagine dal documentario Piranesi, un illuminista inquieto I Courtesy Rai Cultura
Francesca Grego
09/12/2025
Il genio di Piranesi si svela su Rai Storia
Incisore, architetto, antiquario, archeologo. Ma, sopra ogni altra cosa, artista. Una vita scandita dalla mappatura di grandiose architetture antiche, segnate dallo scorrere incessante del tempo, ma anche da uno sguardo fedele sulla contemporaneità e dal gusto per l'esotico, l'inusuale e l'esoterico. Lo racconta il documentario Piranesi, un illuminista inquieto di Massimiliano Griner e Davide Savelli, con la regia di Fedora Sasso e Alessandro Nucci, in onda martedì 9 dicembre alle 10.15 su Rai Storia e disponibile online su RaiPlay.
Giambattista Piranesi è un artista senza tempo, capace di sedurre e influenzare moltissimi personaggi del mondo della cultura dal Settecento in poi: l’incisore Maurits Cornelis Escher, per esempio, ma anche scrittori come Victor Hugo, Horace Walpole e Marguerite Yourcenar, e poi registi come Sergej Michajlovič Ėjzenštejn o Christopher Nolan. Acquistato dai più ricchi collezionisti d'Europa, tra i quali Gustavo III, re di Svezia, Piranesi ha visto la sua fortuna crescere nel corso dei secoli senza mai declinare.
Il mestiere della pittura secondo Salvatore Fiume
L’arte di Salvatore Fiume, dalla natia Sicilia alla vecchia filanda in disuso a Canzo, in Lombardia, acquistata con fatica in giovinezza e destinata a diventare una delle più feconde officine creative del Novecento. Senza dimenticare la “sua” Africa e l’impresa artistica di Fiumefreddo, in Calabria. La scopriremo nel documentario Salvatore Fiume. Il mestiere della pittura di Amalda Ciani Cuka, con la collaborazione di Martina Callegarin e la regia di Pasquale D’Aiello, in onda mercoledì 10 dicembre alle 9.20 su Rai Storia e disponibile online su RaiPlay.
A raccontarla è il critico d’arte Roberto Litta con le testimonianze di Luciano e Laura Fiume, figli del pittore, e i contributi degli esperti Elena Pontiggia, Cristina Galassi, Alfonso Ippolito, Helena Cantone, Roberto Borghi: dagli esordi alla consacrazione, tra classicità e metafisica, nella prima personale milanese del ‘49, e poi la collaborazione con il Teatro alla Scala, le storie dell’Umbria ispirate a Piero della Francesca e Paolo Uccello, le enormi opere per i transatlantici Giulio Cesare e Andrea Doria, la passione per l’Africa che si materializza in una Gioconda africana che ha il volto di Zauditu Negash, futura compagna dell’artista. Fino all’impresa di Fiumefreddo Bruzio, in Calabria, dove il pittore realizza un memorabile ciclo di opere per il Castello e la Cappella di San Rocco, oggi gelosamente custodite dalla comunità.
Da Raffaello ad Anselm Kiefer, le proposte di Sky Arte
Dal Rinascimento al contemporaneo, una lunga cavalcata nel tempo dell’arte aspettando il Natale: è l’invito di Sky Arte per questa settimana, con un palinsesto ricco di documentari e approfondimenti. Il primo è Michelangelo - Santo e Peccatore, in onda martedì 9 dicembre alle 16.45. La serata sarà introdotta dallo speciale Artissima 2025: Manuale operativo per Nave Spaziale Terra (20.05), una finestra sull’ultima edizione della prestigiosa fiera d’arte contemporanea torinese. A seguire, il docufilm Venezia Infinita avanguardia, viaggio nell’inesauribile creatività della Serenissima firmato da Didi Gnocchi e Michele Mally (21.15).
Mercoledì 10, invece, ci attende un pomeriggio interamente dedicato al Rinascimento e ai suoi protagonisti. Si parte alle 14.20 con il documentario Tiziano. L’impero del colore, per proseguire con La Battaglia di Pavia e altre storie dalla grande mostra attualmente in corso nella città viscontea (16.25) e terminare in bellezza con Beato Angelico. Pittore di luce, che prende il via dall’esposizione evento dedicata al maestro quattrocentesco negli spazi fiorentini di Palazzo Strozzi (18.30).
Giovedì 11 dicembre rivivremo la nascita dell’arte moderna in tre docufilm. Il primo è Il Bacio di Klimt (19.40), girato dalla regista britannica Ali Ray per raccontare oltre il mito storia ed enigmi di un’opera icona. Alle 21.15 Pellizza Pittore da Volpedo ripercorre con la partecipazione dell’attore Fabrizio Bentivoglio l’avventura di un grande maestro dell’arte italiana, per poi volare nella Parigi delle avanguardie con il docufilm Maledetto Modigliani (22.35).
Domenica 14 alle 9.50 il documentario La Madonna Sistina di Raffaello - Il capolavoro ritrovato svelerà la rocabolesca storia di un dipinto celeberrimo; subito dopo, tornerà sullo schermo Beato Angelico. Pittore di luce. Il pomeriggio è tutto contemporaneo: da non perdere alle 16.20 è Anselm, documentario d’autore dedicato al pittore tedesco Anselm Kiefer da Wim Wenders, seguito da Cy Dear, omaggio a Cy Twombly firmato da Andrea Bettinetti, e da Peggy Guggenheim & Edmondo Bacci: Colore e luce, recentissima produzione diretta da Costanza Madricardo (19.20).
La settimana terminerà con una serata nel segno della moda: a partire dalle 21.15 di domenica torneranno in tv i quattro episodi della mini serie Moda - Una rivoluzione italiana, viaggio nell’evoluzione del Made in Italy dal 1900 ad oggi, dove le vicende di abiti e stilisti si intrecciano con la storia e con le trasformazioni sociali.
