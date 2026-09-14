I programmi dal 14 al 20 settembre
La settimana dell’arte in tv, da Warhol a Gauguin
Paul Gauguin, Trois Tahitiens, 1899, National Galleries of Scotland | Courtesy © National Galleries of Scotland, GrandPalaisRmn / Scottish National Gallery Photographic Department
Francesca Grego
14/09/2026
Officina Patrimonio, su Rai Storia un viaggio tra tesori e saperi del Bel Paese
Avvicinare il pubblico al patrimonio culturale italiano è l’obiettivo del programma Officina Patrimonio, in onda su Rai Storia da lunedì 14 a venerdì 18 settembre alle 20. Ragazze e ragazzi viaggeranno lungo la Penisola alla volta di luoghi d’arte, archivi e musei, per scoprirne le gemme nascoste e guardare sotto una nuova luce anche le mete più note. Tra le tappe di questa settimana figurano Torino, Udine e Venezia, ma anche Locri, in Calabria, dove potremo calarci nei panni degli archeologi e apprendere i segreti del mestiere, e Urbino, dove la visita allo Studiolo di Federico da Montefeltro, nello splendido Palazzo Ducale, offrirà l’occasione per saperne di più sulla tecnica dell’intarsio rinascimentale.
Art Night racconta Gauguin, pittore selvaggio
Nel 1891 sbarca a Tahiti il pittore del paradiso perduto, Paul Gauguin. A suggerirgli il viaggio in Oceania è l’amico Vincent Van Gogh, poco prima di suicidarsi. Lo racconta il documentario Gauguin pittore selvaggio, in onda su Rai 5 sabato 19 settembre alle 12.15 nell’ambito del programma Art Night con Jacopo Veneziani.
Gauguin rifiuta lo sguardo oggettivo e scientifico della pittura europea. E disprezza il mondo occidentale, che lo ha emarginato. Così decide di partire, in cerca di una nuova vita, deciso a realizzare una pittura primitiva che sveli una realtà misteriosa, più profonda e più vera. Forse l'Oceania, Tahiti, le Isole Marchesi potranno ispirarlo.
Su Rai 5 Tiziano visto da Philippe Daverio
Mentre una grande mostra celebra i 450 dalla morte di Tiziano nella sua città natale, vita e arte del maestro veneto tornano sullo schermo in un episodio del programma cult Passepartout di Philippe Daverio interamente dedicato alla sua figura. Un’occasione per guardare al pittore rinascimentale da una prospettiva diversa dal solito, come sempre Daverio sa fare, e scoprire curiosità e dettagli intriganti intorno alla sua opera. Dalla natìa Pieve di Cadore agli strepitosi successi veneziani, fino a capolavori come la Venere di Urbino o Amor sacro e amor profano, oggi conservati rispettivamente agli Uffizi di Firenze e alla Galleria Borghese di Roma, la parabola dell’artista è pronta a rivivere domenica 20 settembre alle 12.55 su Rai 5. Ricostruendone il percorso, Daverio si interroga sulle chiavi del linguaggio pittorico di Tiziano, riflettendo sull’influenza da lui esercitata sull’arte a venire, da El Greco a Bernini, da Rubens a Velàsquez, fino a Canova e Manet.
Sky Arte svela un Warhol segreto
Pensavate di sapere tutto su Andy Warhol? Forse no. Il docufilm Andy Warhol. American Dream promette rivelazioni inedite sul guru della Pop Art, dalle ispirazioni artistiche ai legami familiari e alla sua enigmatica personalità. In onda su Sky Arte domenica 20 setttembre alle 19.20, il documentario L’Ubomír Ján Slivka trasporta gli spettatori nel mondo dell’artista attraverso interviste intime e materiali personali, dalle origini slovacche ai folgoranti anni della Factory a New York. Spesso interrogato sulle proprie radici, Warhol rispondeva invariabilmente con una frase divenuta celebre: “Vengo dal nulla”. Con preziosi contributi dei nipoti Donald Warhola, vicepresidente della Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, e James Warhola, illustratore e artista, il film getta nuova luce sulla figura del maestro e su come il suo lavoro abbia trasformato la cultura contemporanea.
Avvicinare il pubblico al patrimonio culturale italiano è l’obiettivo del programma Officina Patrimonio, in onda su Rai Storia da lunedì 14 a venerdì 18 settembre alle 20. Ragazze e ragazzi viaggeranno lungo la Penisola alla volta di luoghi d’arte, archivi e musei, per scoprirne le gemme nascoste e guardare sotto una nuova luce anche le mete più note. Tra le tappe di questa settimana figurano Torino, Udine e Venezia, ma anche Locri, in Calabria, dove potremo calarci nei panni degli archeologi e apprendere i segreti del mestiere, e Urbino, dove la visita allo Studiolo di Federico da Montefeltro, nello splendido Palazzo Ducale, offrirà l’occasione per saperne di più sulla tecnica dell’intarsio rinascimentale.
Art Night racconta Gauguin, pittore selvaggio
Nel 1891 sbarca a Tahiti il pittore del paradiso perduto, Paul Gauguin. A suggerirgli il viaggio in Oceania è l’amico Vincent Van Gogh, poco prima di suicidarsi. Lo racconta il documentario Gauguin pittore selvaggio, in onda su Rai 5 sabato 19 settembre alle 12.15 nell’ambito del programma Art Night con Jacopo Veneziani.
Gauguin rifiuta lo sguardo oggettivo e scientifico della pittura europea. E disprezza il mondo occidentale, che lo ha emarginato. Così decide di partire, in cerca di una nuova vita, deciso a realizzare una pittura primitiva che sveli una realtà misteriosa, più profonda e più vera. Forse l'Oceania, Tahiti, le Isole Marchesi potranno ispirarlo.
Su Rai 5 Tiziano visto da Philippe Daverio
Mentre una grande mostra celebra i 450 dalla morte di Tiziano nella sua città natale, vita e arte del maestro veneto tornano sullo schermo in un episodio del programma cult Passepartout di Philippe Daverio interamente dedicato alla sua figura. Un’occasione per guardare al pittore rinascimentale da una prospettiva diversa dal solito, come sempre Daverio sa fare, e scoprire curiosità e dettagli intriganti intorno alla sua opera. Dalla natìa Pieve di Cadore agli strepitosi successi veneziani, fino a capolavori come la Venere di Urbino o Amor sacro e amor profano, oggi conservati rispettivamente agli Uffizi di Firenze e alla Galleria Borghese di Roma, la parabola dell’artista è pronta a rivivere domenica 20 settembre alle 12.55 su Rai 5. Ricostruendone il percorso, Daverio si interroga sulle chiavi del linguaggio pittorico di Tiziano, riflettendo sull’influenza da lui esercitata sull’arte a venire, da El Greco a Bernini, da Rubens a Velàsquez, fino a Canova e Manet.
Sky Arte svela un Warhol segreto
Pensavate di sapere tutto su Andy Warhol? Forse no. Il docufilm Andy Warhol. American Dream promette rivelazioni inedite sul guru della Pop Art, dalle ispirazioni artistiche ai legami familiari e alla sua enigmatica personalità. In onda su Sky Arte domenica 20 setttembre alle 19.20, il documentario L’Ubomír Ján Slivka trasporta gli spettatori nel mondo dell’artista attraverso interviste intime e materiali personali, dalle origini slovacche ai folgoranti anni della Factory a New York. Spesso interrogato sulle proprie radici, Warhol rispondeva invariabilmente con una frase divenuta celebre: “Vengo dal nulla”. Con preziosi contributi dei nipoti Donald Warhola, vicepresidente della Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, e James Warhola, illustratore e artista, il film getta nuova luce sulla figura del maestro e su come il suo lavoro abbia trasformato la cultura contemporanea.
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