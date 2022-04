La settimana in tv, da Tintoretto alla Biennale di Venezia

Giandomenico Tiepolo, Mondo novo (1791) affresco staccato proveniente dalla Villa Tiepolo di Zianigo (Venezia), cm 205 x 525. Venezia, Museo del Settecento Veneziano Ca’ Rezzonico

Manca poco all’inaugurazione della Biennale di Venezia 2022 e anche i programmi televisivi rendono omaggio alla più importante rassegna di arte contemporanea allestita in Italia: approfondimenti sulla kermesse lagunare, itinerari nella storia della Serenissima e ritratti dei suoi artisti ci terranno compagnia durante la settimana. Dal Rinascimento alle avanguardie, inoltre, i palinsesti rendono omaggio ai grandi maestri di ogni tempo, senza trascurare gli spunti di viaggio per i weekend di primavera.Ecco gli appuntamenti da tenere d’occhio tra martedì 19 e domenica 24 aprile.Arsenale Nord, Venezia | Foto: © Marco TotèLa settimana di Rai 5 inizia nel segno del Novecento italiano, al centro di un prezioso documento tratto dalle Teche Rai: in primo piano la pittura, la vita e l’impegno politico di un importante protagonista della stagione del Neorealismo (martedì 19 aprile alle 19.15). Mercoledì 20 alle 11.30 tocca invece aiche, in contemporanea con le grandi mostre in corso a Lecco e ad Asti , si raccontano in un documentario ricco di dettagli. In serata, l’attenzione si sposta invece su, tra i più interessanti fotografi italiani del XX secolo, famoso per aver restituito in scatti straordinari un significativo scorcio sull’arte e sui suoi protagonisti a partire dal secondo dopoguerra (in onda alle 19.20).Giovedì 21 scopriremo altre due imperdibili storie. Alle 10traccerà il ritratto di un grande innovatore del Rinascimento, un artista inizialmente molto criticato, poi riscoperto e diventato infine uno dei pittori italiani più amati nel mondo. Alle 19.20, invece, il documentarioripercorrerà le rocambolesche vicende del Vaso di fiori di Jan van Huysum, sottratto con l’inganno dai nazisti dai depositi segreti delle Gallerie degli Uffizi e tornato a casa solo 75 anni dopo.Correggio. Dall'ombra alla luce: Antonio Allegri detto il Correggio, Madonna col Bambino e i santi Gerolamo e Maddalena (detta Madonna di san Gerolamo o Il giorno), 1526-1528, olio su tavola, Parma, chiesa di Sant'AntonioVenerdì si parte finalmente alla volta di Venezia sulle ali di, l’appuntamento settimanale con l’arte condotto da Neri Marcoré alle 21.15. Dopo la prima parte dedicata allae alla sua storia, tra artisti, capolavori e contestazioni, scopriremo approfondiremo la conoscenza di, tra i rivoluzionari della seconda metà del Novecento insieme a Pollock, de Kooning e Kline.Sono due le prime tv da non perdere questa settimana su Sky Arte HD. Dopo il successo al cinema nel 2021,sbarca sul piccolo schermo per offrire agli spettatori un viaggio labirintico tra le storie, le bellezze e le stravaganze della Serenissima. “Venezia è sopra, oltre, al di fuori dell’immaginazione umana”, scrisse un esterrefatto Charles Dickens. A raccontare oggi la Serenissima nel docufilm di Didi Gnocchi e Michele Mally sono personaggi come Ai Weiwei, Anselm Kiefer, Giorgio Andreotta Calò e Nuria Schönberg, figlia di Arnold Schönberg e moglie di Luigi Nono: dall’immenso patrimonio del passato alle follie di Peggy Guggenheim, dall’iconoclastia futurista alle lotte di Emilio Vedova per salvare i Magazzini del Sale, fino all’emergenza ambientale e agli interventi clandestini di Banksy (sabato alle 21.15 con replica domenica alle 15.40). Il viaggio in Laguna continua con(sabato alle 22.55) e(sabato, 23.55).Dal backstage di Venezia. Infinita Avanguardia | Foto: © Prandoni | Courtesy Nexo DigitalIl secondo appuntamento con le prime visioni Sky è per giovedì 21 in prima serata con due nuovi episodi della serie: in primo piano, i tesori della Valle d’Aosta con il regno dei nobili Challant e la Calabria, protagonista di una rinascita architettonica ancora da raccontare dopo il devastante terremoto del 1783. A seguire, le puntate didedicate ae un itinerario sotterraneo nelle spettacolari catacombe partenopee.Dal Rinascimento al contemporaneo, grandi maestri e innovatori dell’arte sono al centro degli altri appuntamenti della settimana, con docufilm come(mercoledì alle 16.40),(martedì alle 17.35),(mercoledì alle 18.05) euna produzione targata ARTE.it (giovedì alle 18.40).Frame da BALLA. Il signore della luce, Il docufilm di 52' prodotto da ARTE.it Originals e realizzato con la collaborazione di Rai Cultura, Regia di Franco Rado, Autori Eleonora Zamparutti e Piero Muscarà | © ARTE.it 2021