Grecia e Italia, un’alleanza nel segno dell’archeologia

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- Per gli antichi Romani possedere opere d’arte provenienti dalla Grecia era un segno di notevole prestigio. Molti secoli dopo,riconobbe inil massimo scultore di tutti i tempi e sostenne che i marmi del, all’epoca rimossi e trasferiti a Londra tra aspre polemiche, dovessero essere diffusi in tutta Europa attraverso calchi per servire da modello ai giovani artisti. Lui stesso volse lo sguardo verso l’Acropoli per creare il suo ultimo capolavoro, il, dopo aver immortalato creature mitiche e divinità dell’Olimpo in innumerevoli sculture. Ancor più tardi, nei primi decenni del Novecento, i fratelliavrebbero costruito attorno alla mitologia e alla cultura della Grecia classica la propria visione del Moderno. Insomma, il fascino dell’arte ellenica percorre in lungo e in largo la storia dell’Occidente e ancor più quella della nostra Penisola. Lo racconta la mostra, appena inaugurata e in corso fino al 30 agosto al, che a partire da ottobre farà tappa alA cura di, direttrice del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del MiC, e, direttore del Museo dell’Acropoli, l’esposizione è solo una delle iniziative di cooperazione culturale e diplomazia euro-mediterranea promosse quest’anno dai Ministeri della Cultura di Grecia e Italia nel quadro delle politiche europee rivolte al Mediterraneo e all’Africa. Cuore del programma è l’archeologia, terreno d’elezione per entrambi i Paesi, intesa come strumento di dialogo, cooperazione e costruzione di una comune identità mediterranea.Per questo quasi 40 gioielli d’arte e reperti preziosi sono volati ad Atene dai musei italiani: tra questi figurano lada Ischia, ilda Cerveteri, il, la, le celebri teste bronzee dal relitto di Porticello, nonché importanti testimonianze del collezionismo e della ricezione moderna dell’arte greca. Al Museo dell’Acropoli si confronteranno finalmente con la cultura d’origine, offrendo nuove prospettive di lettura sulle biografie degli oggetti e sui processi di trasmissione culturale nel Mediterraneo antico. Viaggiando tra l’antichità e il Novecento, la mostra ricolloca ogni reperto nell’orizzonte storico originale, per poi illustrare come il suo significato si sia trasformato nel tempo, lontano dai luoghi dove fu costruito. Gli oggetti diventano così documenti parlanti e raccontano storie di scambi, scelte, riusi e reinterpretazioni che nei secoli hanno legato due sponde del Mediterraneo.Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca, Museo dell'Acropoli, AteneMa non finisce qui. Sempre ad, questa volta presso il, ha preso il via una seconda mostra dal titolo. Organizzata dal Dipartimento per la Tutela Culturale del MiC, dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia ad Atene, l’esposizione presenta per la prima volta all'estero i reperti recuperati dal relitto di una nave del VI secolo a.C. rinvenuto sui fondali del Canale d’Otranto nel 2018, testimonianze eloquenti degli scambi tra la Grecia e l’Occidente in un periodo molto antico.Sono tornate in Grecia per sempre, invece,e rinvenute a Roma nei depositi del, ieri restituite ufficialmente alla Repubblica Ellenica, mentre alun laboratorio italo-greco si occupa di studiare e ricomporre i reperti archeologici recuperati dai due Paesi in un’operazione di rivendicazione su. E sempre a Salonicco, dopo due giornate fitte di visite e incontri, i Ministri della Cultura di Grecia e Italia Alessandro Giuli e Lina Mendoni rinnovano ilfirmato un anno fa per proseguire e ampliare il lavoro comune.Foto © Ministero della Cultura