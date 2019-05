Il globo, una visione del mondo

O caput elleboro dignum [Monde dans une tête de fou] - Oronce Fine, 1590 - courtesy of gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

- In tempi di 'terrapiattisti' c'è una sorprendente esposizione parigina alla(BnF François Mitterrand) che resterà aperta fino al 21 Luglio,. La mostra, già presentata alnella primavera dello scorso anno, affronta un tema che da sempre ha affascinato e meravigliato l'umanità: la rappresentazione del mondo sferico, la grande avventura della cosmologia in 2500 anni di storia della scienza e delle diverse visioni e rappresentazioni del cielo e della terra, dall'antichità ai nostri giorni.Un viaggio emozionante illustrato da 200 opere fra cui una quarantina di globi e sfere uniche al mondo e guidato da un approccio storico, scientifico, estetico e simbolico d'eccezione. Dal sistema geocentrico diall'Ecumene greco, allo zodiaco, al mappamondo, alla cosmografia, al sistema eliocentrico di, ai planetari, ai globi educativi per il delfino di Francia del 1788, fino alle "visioni di un mondo sotto pressione" che dagli anni '50 del XX secolo, dopo l'atterraggio del primo uomo sulla luna, ispira agli artisti una nuova rappresentazione del globo terrestre e dell'umanità.Per saperne di più: https://www.bnf.fr/fr/agenda/le-monde-en-spheres