ÜberMauer: presto a Palermo la biennale Arcipelago Mediterraneo

Interni di Palazzo Forcella De Seta, Palermo. Courtesy Biennale Arcipelago Mediterraneo

- Dopo il successo della prima edizione, torna a Palermo, la biennale di teatro, musica e arti visive dedicata alle culture del Mare Nostrum. Dal 6 novembre all'8 dicembre il capoluogo siciliano si trasformerà ancora una volta in fucina di creatività e di idee incentrata sull'accoglienza e sul dialogo, coerentemente con la storia di incontri e contaminazioni millenarie che ancora oggi connota il patrimonio artistico e umano della città.(letteralmente Oltre il muro) il titolo scelto per il festival 2019, che celebra tre anniversari di forte valore politico e simbolico:. Prende avvio di qui un programma ricco e variegato, che accenderà Palermo dal centro alle periferie con mostre, performance, incontri e spettacoli di respiro internazionale. Cuori pulsanti della manifestazione saranno luoghi iconici come il Teatro Bellini e la Chiesa dello Spasimo, insieme a set di grande fascino disseminati tra i quartieri storici della Kalsa e del Cassaro, che molti visitatori hanno scoperto la scorsa estate in occasione di Manifesta: Palazzo Forcella De Seta, piazza Magione, il Teatro Garibaldi, la Chiesa dei Santi Euno e Giuliano, il Convento della Magione e la Sala sopra le Mura.Il calendario di ÜberMauer è invece frutto di una sinergia tra le istituzioni culturali cittadine con la, già partner della prima edizione, edche, dopo Berlino, Belgrado e Madrid, per l'occasione sposta a Palermo il“Progettare un'integrazione che non sia fondata sulla separazione” è la sfida del nostro tempo, scriveva qualche anno fa Zygmunt Bauman. Ma ogni città è un mondo a sé, diceva Aristotele, e vive della tensione costante tra appartenenza ed estraneità. Arcipelago Mediterraneo trasferisce queste riflessioni sul contesto peculiare di Palermo, che pur con le sue contraddizioni oggi più che mai ha fatto della propria vocazione transculturali una bandiera. E così artisti locali e internazionali si ritrovano a mettere in comunicazione il passato e il presente del capoluogo siciliano, lavorando su una prospettiva di trasformazione e inclusione. provando, come sosteneva Walter Benjamin, a “rendere familiare ciò che è straniero e straniero ciò che è familiare”.Fulcro delle iniziative di Arcipelago Mediterraneo saràa cura di Fondazione Merz che per tutta la durata della manifestazione porterà nei quartieri del Cassaro e della Kalsa opere storiche e inedite di affermati artisti internazionali, italiani o residenti nel nostro paese. Nell'elenco figurano i nomi di. Contestualmente, artisti palermitani come Stefania Galegati, Ignazio Mortellaro e Michele Tiberio apriranno i propri studi al pubblico per visite e incontri.Anche Transeuropa si inserirà nel tessuto urbano con due eventi espositivi. La prima si intitola(6 novembre-6 dicembre) e si propone come una. Ad animarla al Teatro Garibaldi è, già ideatore del provocatorio progetto del Parlamento della Rojava, nella zona autonoma curda in Siria. Un grande tappeto mapperà partiti e piattaforme progressiste di tutto il continente europeo, opere video racconteranno di parlamenti alternativi insediati in stadi e piattaforme petrolifere, mentre le bandiere nazionali verranno decostruite e trasformate e grandi stelle costruttiviste emergeranno dal pavimento.Nell'ex Oratorio di Santa Maria del Sabato, infine,presenterà un'installazione a tecnica mista realizzata dalin collaborazione con il Goethe Institut (6-10 novembre). Con dispositivi allungabili in fibra di vetro di propria concezione (i “tentacoli”), gli artisti hanno esplorato città fantasma e altri luoghi abbandonati della Sicilia, rivelandone i suoni sensibili e trasferendo i risultati della ricerca su supporti audiovisivi.Arcipelago Mediterraneo continua con). E poi musica - dall'elettronica all'ambientale per culminare con un concerto in prima mondiale di Heiner Goebbels & the Mayfield con il palermitano Gianni Gebbia per celebrare l'anniversario della caduta del Muro di Berlino – passeggiate urbane, incontri e conversazioni (militanti) su temi attuali con personaggi di rilievo internazionale, fino alla Scuola di Palermo allestita nei Cantieri della Zisa, dove cittadini e attivisti potranno elaborare nuove forme di collaborazione oltre i confini degli stati nazionali. Il programma dettagliato è disponibile sul sito della biennale Leggi anche: