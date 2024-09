Ultimi due giorni della grande mostra su Jean Cocteau alla Guggenheim di Venezia

Jean Cocteau. La rivincita del giocoliere | Foto: © Luca Muscarà per ARTE.it

- “Je débute” (sto iniziando) è il paradossale auto-epitaffio con cui il poeta Cocteau sceglie di essere ricordato nel suo Messaggio all’anno 2000 che chiude la magnifica mostra Jean Cocteau. La rivincita del giocoliere ancora oggi e domani alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Nel rivolgersi ai posteri in questo video del 1962, lo straordinario e versatile artista francese, nato nel 1889, dà prova di tutta la sua modernità per consegnarci il suo messaggio finale.Jean Cocteau. La rivincita del giocoliere | Foto: © Luca Muscarà per ARTE.itÈ un messaggio di pregnante attualità. Non dalla scienza ma dall’arte proviene la verità umana, non dalla storia ma dal mito, che pur costruito sulle menzogne, trascende il tempo, come l’artista stesso. E l’arte non proviene da mitica ispirazione, è espirazione, pneumatica fuoriuscita dell’artista-operatore che lascia trapelare le forze che lo abitano al di là della propria coscienza e razionalità. Il cammino di Cocteau emerge così attraverso i disegni, dai dipinti, dai gioielli, dalle fotografie, dai libri e dai film - ben 150 opere riunite dalla validissima cura di Kenneth Silver (NYU) in una mirabile sequenza di stanze che ci guida a ripercorrere le più importanti tappe della sua poliedrica ricerca artistica.Jean Cocteau, La paura dona le ali al coraggio (La Peur donnant des ailes au courage), 1938, Grafite, gesso e pastello su cotone, 154.9 × 272.1 cm, Collezione Phoenix Art Museum, Donazione Mr. Cornelius Ruxton Love Jr. | © Adagp/Comité Cocteau, Paris, by SIAE 2024La mostra così ci trasporta dalle atmosfere della Montparnasse prima della Grande Guerra a quelle europee della Guerra di Spagna con La paura dona le ali al coraggio (1938) avvicinandosi a noi in quelle del secondo dopoguerra esemplificate dalla Venezia della stessa Peggy a quelle dei soggiorni sulla Cote d’Azur, illuminando il Novecento delle Avanguardie europee e transatlantiche. Dai Ballets Russes di Djagilev alla magnifica Spada di accademico di Francia (1955), da lui disegnata e realizzata da Cartier, attraversando la propria omosessualità, la dipendenza da oppio l’enfant terrible diviene parent non meno terrible, senza mai rinunciare a lasciare un segno profondo e al tempo stesso giocoso, la rivincita del giocoliere.