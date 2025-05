Al via Monumenti Aperti 2025: 800 siti da visitare in tutta Italia

Teatro Marrucino, Chieti I Courtesy Imago Mundi OdV

Castelli remoti e chiese dimenticate, aree archeologiche e abbazie disseminate lungo tutta la penisola si preparano ad accogliere i visitatori per un viaggio nelle bellezze meno conosciute dell’Italia. Sono 800 i siti selezionati in 19 regioni e 87 città per l’edizione 2025 di Monumenti Aperti, la manifestazione nata in Sardegna nel 1997 e cresciuta senza sosta di anno in anno rivelando le anime nascoste del Bel Paese tra arte, storia e comunità. “Dove tutto è possibile” è il titolo della nuova edizione, in programma dal 3 maggio al 9 novembre: un invito a lasciarsi sorprendere, a guardare con occhi nuovi al nostro patrimonio culturale, a creare connessioni tra passato e futuro, perché ogni testimonianza artistica porta in sé le tracce di chi l’ha creata, di chi l’ha vissuta nei secoli e di chi oggi la custodisce con passione.Complesso monumentale di Santa Giuliana, Perugia I Courtesy Giuseppe Iadecola e Imago Mundi OdVLa Basilica sotterranea di Porta Maggiore a Roma, l’antico Ghetto di Venezia con le sue pietre d’inciampo, la grande Necropoli cartaginese di Tuvixeddu presso Cagliari, il Teatro Romano di Chieti, il Parco del Pollino, sintesi di arte e natura tra Calabria e Basilicata, sono solo alcuni esempi dei luoghi da scoprire nel 2025 in compagnia degli oltre 20 mila studenti e volontari che animano la manifestazione. Musica, teatro, performance artistiche e momenti di scambio con le comunità locali affiancheranno le visite guidate per trasformare ogni sito in un laboratorio di incontro, memoria e partecipazione.ArtePollino: il Terzo Paradiso di Pistoletto, Latronico (PZ) I Courtesy Imago Mundi OdVL’edizione 2025 di Monumenti aperti si articolerà in due fasi: a maggio un focus speciale sulla Sardegna, dove ha sede l’associazione OdV Imago Mundi, che coordina l’iniziativa. Oltre che nei siti sardi sono previsti eventi a Perugia, Benevento, Chieti, Cosenza e Roma. Tra ottobre e novembre un itinerario di scoperta si dipanerà lungo tutta la penisola con oltre 80 comuni coinvolti da Trieste a Siracusa, passando per Torino, Mantova, Venezia, Ferrara, Palermo. Il programma completo sarà consultabile scaricando l’app Monumenti aperti o sulle pagine Facebook e Instagram della manifestazione (@monumentiaperti).Chiesa di San Rocco, Volano (TN) I Courtesy Imago Mundi OdV