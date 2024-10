Buongiorno Etruschi, è tornato il disordine

Marcello Nizzoli (1887-1969), Bozzetto per il Manifesto per la XIX Biennale di Venezia, 1934, CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Università di Parma

E’ stata presenta oggi a Milano in anteprima. Popolo misterioso che aveva uno strano rapporto con la morte e l’aldilà, gli Etruschi hanno qualcosa di ineffabile che strega gli artisti del Novecento.Curate da, le due esposizioni complementari in cui si articola il percorso, hanno l’obiettivo di riportare in auge il fenomeno dell’ “etrusco-mania” che ha attraversato in vari momenti l’arte del Novecento, contagiando artisti italiani e internazionali, affascinati dalla carica di modernità della civiltà antica, lungo un arco temporale che va da(che amava Volterra) ache realizza la sua monumentale “Chimera” nel 1985 per l’anno degli Etruschi a Firenze. “Creerò una chimera. Una chimera autentica, come la fantasticavano gli Etruschi: un animale impossibile, fatto da dieci bestie diverse, metafora della superiorità della fantasia sulla realtà. Una chimera non si può raccontare, ma si può dipingere” dichiarava a quel tempo l’artista.Fa notare, massimo esperto in Italia di arte etrusca e conservatore del Museo d’Arte della Fondazione Luigi Rovati di Milano, una particolare coincidenza:Mario Schifano (1934-1998), La Chimera, 1985, Collezione privataCosì fu all’indomani dell’Unità d’Italia, quandoo. Per l’occasione i 12.000 reperti che appartenevano alla collezione del conte Pietro Bonci Casuccini partirono per nave da Livorno alla volta del capoluogo siciliano, dove restarono per oltre un mese nelle casse in attesa di essere esposti. Allora la cultura etrusca offriva il terreno fertile per creare le basi di un passato comune su cui costruire l’unità nazionale, e il collezionismo mostrò quanto importante fosse il suo contributo per salvare le opere dalla dispersione. Ma fu una passione lampo, poi sugli Etruschi scese nuovamente la nebbia.Ritornano alla ribalta quando, conquistata dai romani dopo un lungo assedio nel IV secolo a.C.. Nasce in quel momento un acceso dibattito se fosse superiore l’arte etrusca o l’arte classica, che si amplifica dopo la Prima guerra mondiale.Forse perché sono lo specchio del disordine che la storia serve sul piatto,specie negli ambienti intellettuali, tanto che si arriva a sostenere che la loro scoperta si debba più agli artisti che agli archeologi.In quegli anni”. Soffici parla a Picasso di “pittura divina” intendendo dire con questo che la pittura etrusca non conosce tempo, è viva più che mai. “L’aspetto più singolare” afferma, “è che non c’è un antefatto etrusco e il contemporaneo: le due culture viaggiano sullo stesso binario. La deformazione dell’arte etrusca è segno di modernità.” Il popolo della Chimera è interprete ante litteram dell’antigrazioso.Il Gran Tour settecentesco si trasferisce nel ‘900 in Toscana, anche grazie allo stimolo che dava David Herbert Lawrence, autore del celebre romanzo L’amante di Lady Chatterley, residente a quel tempo con la moglie Frida a Scandicci. I suoi testi forniscono un’ulteriore attualizzazione degli etruschi: vivi più che mai, gli etruschi diventano un mondo necessario.Pablo Picasso (1881-1973), Canard pique-fleurs, 1951, Manufacture et musée nationaux, SèvresE’ talmente forte il magnetismo che l’antica civiltà esercita sugli artisti che, assumendo dentro di sé la sensibilità del mondo di Cortona, Veio e Tarquinia. Ma non è l’unico.lavora ed elabora varie forme di buccheri. Quandoscopre la ceramica nel Sud della Francia e manifesta il desiderio di metamorfosi, riprende le forme etrusche. Oltre allo scultore francesee adanche, per restare in Italia, insieme al suo allievoe a tutta la scuola toscana, si lasciano trascinare dalla etrusco-mania.è etrusco nella dimensione psicologica.è un altro scultore che riprende il modello dei reclinati e lo propone in una chiave di vitalità contadina.La moda, il gusto, il sentimento etrusco entrano nel ‘900 e plasmano i manufatti delle arti applicate che riprendono forme e concetti dei manufatti plastici emersi durante gli scavi. Un quadernino appartenuto aconferma il suo grande amore per gli Etruschi: le ciste che l’artista realizza per Richard Ginori e che gli valgono il Gran Prix all'Esposizione internazionale di arti decorative e industriali moderne di Parigi , sono una riedizione di oggetti femminili etruschi.Altro momento di gloria è il dopoguerra:. E poi di nuovo oggi riallacciamo un ponte con quel mondo disordinato, ibrido e anti-classico, presente che mai.