Da Joseph Beuys a Marino Marini, la settimana in tv è nel segno del contemporaneo

Gli appuntamenti sul piccolo schermo

Beuys, un film di Andres Veiel I Courtesy Sky Arte

Francesca Grego 10/05/2021

I maestri del contemporaneo e i designer che hanno fatto epoca, i musei da visitare almeno una volta nella vita e le più belle collezioni d'arte open air: una nuova settimana sta per iniziare sul piccolo schermo, tra documentari inediti, approfondimenti e film da riscoprire. Ecco gli appuntamenti da non perdere.



Un tuffo nel contemporaneo su Sky Arte HD

Mentre il Belpaese si rimette in moto, i palinsesti televisivi si riempiono di spunti per weekend e vacanze. È il caso di Italia contemporanea, la nuova serie Sky che guida gli spettatori tra i luoghi dedicati all'arte più recente. Martedì 11 maggio la prima puntata è tuffo nella vita metropolitana dela penisola, dal MAXXI di Roma al Museo del Novecento di Milano, dal MAMbo di Bologna al MADRE di Napoli (su Sky Arte HD alle 16). Nella prima serata di sabato 15, invece, scopriremo in prima visione sculture e installazioni open air, parchi e musei a a cielo aperto da ammirare, complice la bella stagione, dal Piemonte alla Sicilia.

Sempre su Sky Arte, ci attende un viaggio tra i grandi del design: atmosfere scandinave per il documentario Aalto, dedicato al celebre architetto finlandese, mentre il meglio del made in Italy si racconta in Vico. Il grande semplice, attraverso la figura di un'icona come Vico Magistretti.



Mercoledì 12, ripercorreremo le audaci sperimentazioni di Joseph Beuys nel giorno del suo centesimo compleanno con un film di Andres Veiel (Beuys. L'artista come provocatore, in programma alle 21.15).

Nella stessa serata un'altra faccia del XX secolo si mostrerà attraverso il talento poliedrico di Cecil Beaton, fotografo, regista, scenografo, pittore e Premio Oscar ritratto da Lisa Immordino Vreeland nel documentario Love, Cecil (23.15).

Su Sky Cinema Romance, infine, Julia Roberts tornerà sul piccolo schermo con Mona Lisa Smile, dove Leonardo e Van Gogh si ritrovano inaspettatamente coinvolti un'avvincente storia di emancipazione femminile (mercoledì 12 maggio alle 11.55).



Dai piaceri dei Romani alla magia del Novecento con Rai5

Con oltre 5 milioni di fotografie che ripercorrono la vita dell'Italia (e non solo) dalla metà dell'Ottocento ad oggi, l'Archivio Alinari rappresenta la memoria del Belpaese nei suoi aspetti più disparati. Mentre a Firenze si attende che questo straordinario patrimonio si sveli finalmente al pubblico in un museo dedicato, su Rai 5 Save the Date dedica una puntata speciale agli scatti del più antico archivio fotografico italiano (L'Italia dell'Archivio Alinari, martedì 11 maggio alle 11.15).



Sarà un doppio appuntamento quello di questa settimana con Art Night, il programma di Rai Cultura che racconta l'arte e i suoi protagonisti attraverso documentari d'autore sempre nuovi (venerdì 14 alle 21) Nella prima parte dell'episodio viaggeremo attraverso il tempo alla volta della Campania Felix, il luogo dell'otium e dei piaceri degli antichi romani. In compagnia dell'archeologo Andrea Angelucci esploreremo una terra ancora oggi ricca di bellezze e suggestioni, tra l'entroterra e gli splendori del Golfo di Napoli. Nella seconda parte il contemporaneo torna protagonista con un'incursione nell'affascinante mondo dello scultore Marino Marini. Figura chiave del Novecento italiano, in Art Night Marini si racconta in prima persona, invitando il pubblico dietro le quinte delle sue magiche creazioni, tra le celebri Pomone e i suoi inconfondibili cavalli.