Dai misteri di Caravaggio ai tesori d'Europa con Alberto Angela, la settimana di Capodanno in tv

Caravaggio (1571 - 1610), Natività con San Francesco d’Assisi e San Lorenzo, 1600, 268 x 197 cm

Palermo, 1969. In un vecchio oratorio nel cuore della città alcuni ladri portano via la Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi, un dipinto di Caravaggio, destinato a sparire senza lasciare traccia.Questo furto, tra i più eclatanti della storia, al centro del terzo episodio della docu-serie Art Crimes, è uno degli appuntamenti più avvincenti nella settimana appena cominciata.Dalla fotografia di Paola Agosti alla street art di Banksy ecco tutta l’arte da non perdere sul piccolo schermo.Nel 1969 a Palermo ebbe luogo uno dei furti più eclatanti nella storia dell’arte. Alcuni ladri portarono via da un vecchio oratorio la Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi di Caravaggio. Da quel momento si perse ogni traccia dell'opera che, secondo alcuni, sarebbe stata addirittura bruciata dalla mafia. Nel 2016 una nuova indagine condotta dalla procuratrice antimafia Marzia Sabella portò finalmente sulle tracce del capolavoro. Grazie alla collaborazione di due boss, ora nelle mani della giustizia, l'indagine riuscì finalmente a risalire alle peripezie del capolavoro di Caravaggio.A svelarle al pubblico sarà, martedì 27 dicembre alle 21.15, il terzo episodio della serie, una docu-serie Sky Original in sei puntate, ideata e scritta da Stefano Strocchi, prodotta da DocLab, Unknown Media, Sky e RBB/Arte, in esclusiva su Sky Arte, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, 1490-1519 circa, Olio su tavola, 45.4 x 65.6 cm, Abu Dhabi, Collezione privataGiovedì 29 dicembre alle 21.15 Banksy - l'arte della ribellione condurrà gli appassionati tra le creazioni dello street artist, la cui identità rimane ancora avvolta dal mistero. Il filo del mistero ci guida verso il nuovo anno. Domenica 1° gennaio alle 11.55 esploreremo i segreti del mondo dell’arte attraverso Salvator Mundi: il mistero Da Vinci, il documentario che ripercorre la vicenda del dipinto più costoso del mondo.Mercoledì 28 dicembre tutti sintonizzati su Rai 1 per la quinta edizione di Meraviglie, che avrà come sottotitolo Stelle d’Europa. Alberto Angela travalicherà i confini italiani per portarci alla scoperta dei più importanti siti Unesco d’Europa, da Siviglia ad Atene passando per Lisbona, Mont Saint-Michel, i Castelli della Baviera, l’Andalusia. In questo viaggio all’insegna della cultura e della scoperta di luoghi iconici non mancheranno le bellezze italiane come Verona.Plaza de España, Siviglia | Foto: © Carlos Delgado - Opera propria | Tramite Wikimedia CommonsSu Art Night la settimana appena cominciata è all’insegna della fotografia. Mercoledì 28 dicembre alle 21.15 su Rai 5 Neri Marcorè presenta, scritto e diretto da Claudia Pampinella in collaborazione con Daniele Cini per Talpa Produzioni, in coproduzione con Rai Cultura e in collaborazione con Rai Teche, e con Zadig Productions. Il programma di Silvia De Felice, e di Emanuela Avallone, Massimo Favia, Alessandro Rossi, con la regia di Andrea Montemaggiori accenderà i riflettori sul percorso professionale e biografico dell’ “artigiana della fotografia” Paola Agosti, una delle fotografe italiane più apprezzate del Novecento.“Per me la fotografia è stata soprattutto testimonianza e partecipazione’’ commenta la stessa Agosti raccontando in prima persona la sua vocazione. Attraverso i suoi scatti seguiremo l’onda del movimento femminista italiano degli anni Settanta, l’irruzione delle donne nella scena politica come soggetti sociali, ma anche i grandi movimenti politici come l’elezione in Cile di Salvador Allende nel 1970, la Rivoluzione dei Garofani in Portogallo nel 1974, la Beat Generation, i protagonisti della cultura e dell’arte, da Andy Warhol a Marguerite Yourcenar, da Leonardo Sciascia a Dacia Maraini.Scarmagno (Ivrea) Olivetti, 1973 | Foto: © Paola AgostiIl documentario girato tra Parigi, Roma, Torino, le Valli del Cuneese e l’Umbria diventa così un viaggio scandito da incontri con persone significative della vita di Agosti, dalle fotografe Augusta Conchiglia e Giovanna Borgese alla scrittrice Sandra Petrignani, dall’etologa Elisabetta Visalberghi al fotografo e compagno di vita Zoltan Nagy.Oltre a ricostruire nel dettaglio la storia delle sue fotografie più amate, la spinta che le ha determinate, i reportage, gli incontri, il racconto farà luce anche sulle motivazioni che muovono la ricerca delle radici e la cura della memoria, tanto cara alla fotografa soprattutto nella parte più matura della sua vita.