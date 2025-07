Al via l’Art Nouveau Week: i luoghi del Liberty da vedere in tutta Italia

Casinò di San Pellegrino Terme, Foto Mattia Deavi I Courtesy Italia Liberty

Da Torino a Palermo, da Milano a Genova, Roma e Napoli, il Liberty ha lasciato le sue tracce lungo tutta la penisola, impreziosendo città, piccoli centri e perfino angoli di campagna con palazzi e villini, tra le avvolgenti volute e i decori armoniosi tipici dell’Art Nouveau. Motivi floreali, forme organiche e un tripudio di materiali - dai più semplici ai più pregiati, lavorati sempre con ricercata maestria - rappresentano le cifre distintive dello stile della Belle Époque, quell’estetica della modernità e della dolce vita che ha cambiato il volto dell’Europa a cavallo tra due secoli. Tanto capillare è stata la sua diffusione, che in ogni paese il Liberty ha preso un nome diverso: ovunque ha cancellato i confini tra le arti e portato la bellezza nel quotidiano, nelle case dei ricchi ma anche nei caffè e nelle strade, con insegne e cartelloni pubblicitari che ancora ci affascinano.l’apre le porte dei luoghi del Liberty - spesso inaccessibili al pubblico durante il resto dell’anno - in 70 città italiane, con percorsi tematici, visite guidate, mostre, incontri e conferenze online su temi legati all’architettura, alle arti decorative, alla moda, all’illustrazione e perfino alla cucina. Sono oltre 100 gli itinerari da scoprire dal Nord al Sud della penisola, ma anche all’estero, con appuntamenti da Ascona, in Svizzera, a Barcellona, Valencia e Palma di Maiorca in Spagna.Palermo Villa Igieia I Courtesy Italia LibertyQuest’anno è possibile visitarli anche in speciali tour organizzati, come, in programma dall’8 luglio al 12 agosto con soggiorni in hotel esclusivi, rievocazioni in costume ed esperienze gourmet sulle tracce della Belle Époque., invece, invita i visitatori a esplorare in bus le declinazioni del Liberty nel Meridione tra le ville e i palazzi di Bari, Lecce, Trani, Barletta, Molfetta, Cerignola e Galatina ((9-11 luglio), mentremetterà in luce gli influssi catalani e francesi sullo stile estroso della città (11-14 luglio)., infine, avrà come protagoniste le stazioni storiche del nostro paese, da Genova Brignole a Taormina, passando per Torino, Livorno e San Pellegrino, in un tour di una settimana a bordo delle Frecce Trenitalia con partenza l’8 luglio.Filo conduttore dell’edizione 2025 è, presente anche nella grafica tratta dalla celebre rivista Ver Sacrum scelta per l’immagine coordinata dell’iniziativa. Sono, con appuntamenti in quasi tutte le regioni, dal Veneto alla Sardegna, dall’Abruzzo alla Liguria, dalle Marche alla Toscana. Tante le mete da scoprire in, con in testa, dove oltre i cancelli della splendidasarà allestita la mostra La Belle Epoque a Palermo tra arte, moda e storia. Tra i tesori meno conosciuti spicca, in, con preziose decorazioni da poco restaurate, dove i padroni di casa condivideranno con i visitatori le proprie memorie di famiglia.Lido di Venezia Hotel maioliche I Courtesy Italia Libertyl’itinerario si snoderà dalle scale del Petraio ai quartieri collinari del Vomero, Posillipo e Chiaia, tra panorami mozzafiato, architetture fiorite, leggende e aneddoti dalla storia religiosa e cinematografica. Inl’offerta spazia dafino a, daai piccoli centri di Sogliano al Rubicone, Gambettola e Faenza, custodi di rare testimonianze, mentre in Friuli Venezia Giulia l’appuntamento è aper una passeggiata tra eleganti abitazioni celate dietro le facciate ottocentesche. Ascopriremo i simbolismi esoterici e fiabeschi del, ma anche i villini dei rioni Ludovisi e Prati, con decorazioni di, prima del gran finale alla Casina delle Civette di, capolavoro del Liberty capitolino.Numerose le mete da esplorare in, a partire da Milano, dove si visiteranno, capolavoro di, e il quartiere di, cuore dell’architettura della Belle Époque in città. E poi Cernobbio, doveinaugurerà la settimana a, o, con le sue gemme celate tra le vie del centro,, con un villaggio operaio assolutamente sui generis. Dopo la Lombardia, ilè la seconda regione per numero di siti da visitare, per l’occasione animati da spettacoli ed eventi. Ariflettori puntati sui quartieri eleganti di Cit Turin, San Donato, Crocetta, Borgo San Paolo, per conoscere da vicino dettagli decorativi e storie di una città in pieno fermento tra Ottocento e Novecento, mentre Stresa ospiterà il festivalCasa Ferrario a Milano. Foto Marco Pascucci I Courtesy Italia LibertyUn’attenzione speciale quest’anno sarà dedicata ai, autentiche città di pietra dove hanno lasciato il segno grandi scultori come: un mondo affascinante da scoprire tra arte e simboli esoterici, dal Cimitero del(Roma) al Cimitero Monumentale di(Genova), passando per altre 11 città.Il programma completo dell’Art Nouveau Week 2025 è consultabile sul sitoVetrate di Pietro Bevilacqua, Palermo I Courtesy Italia Liberty