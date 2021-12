Dai misteri di Pompei alle "Meraviglie" di Alberto Angela, la settimana di Capodanno in tv

Affresco Villa dei Misteri,Parco Archeologico di Pompei

C’è la Lucca di Giacomo Puccini, dell’anfiteatro romano e del seicentesco Palazzo Pfanner, e c’è la magia segreta di Pompei, svelata, in prima visione, attraverso un viaggio cinematografico tra eros e mito.Che preferiate un’incursione notturna nelle suggestive sale del Museo d’Orsay a Parigi o un viaggio tra i capolavori di Bronzino, l’arte non va in vacanza e anche nella settimana di capodanno continua a regalare emozioni al pubblico da casa.Ecco alcuni appuntamenti da segnare in agendaLa settimana di Sky ha inizio sulla cresta della Grande Onda di Hokusai. Oggi, lunedìva in onda Hokusai dal British Museum il primo documentario inglese dedicato al celebre artista giapponese noto per le sue 100 viste del Monte Fuji, che offre una visita esclusiva tra le sale dell’esposizione del British Museum.Girato in Giappone, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, il documentario presenta al pubblico Tim Clark, il curatore della mostra di Londra, e Roger Keyes, appassionato studioso che da quasi mezzo secolo si dedica all'indagine delle stampe di Hokusai.I due ospiti proporranno nuove interpretazioni di opere celebri, indagando l’opera dell’artista a 360 gradi.Katsushika Hokusai, La Grande Onda, costa di Kanagawa, Dalla serie Trentasei vedute del monte Fuji (1830-1831 circa)La penultima notte dell’anno ci porta a Parigi. Giovedìconcede un’incursione unica e solitaria nelle sale del Museo parigino in compagnia dall’attore e regista Charles Berling.Il primo dell’anno regina del piccolo schermo sarà invece un’insolita Pompei. Con il regista Pappi Corsicato e Isabella Rossellini nei panni di narratrice, il pubblico da casa farà un salto nel tempo di duemila anni alla scoperta di storie e personaggi sepolti dalla furia del Vesuvio e riemersi molti secoli dopo in un sito archeologico unico al mondo., alle 21.15 in prima visione, invita a un viaggio tra le strade della colonia romana, al cospetto di gladiatori e ninfe danzanti, imperatori, affreschi e divinità. E il pubblico diventa lo stupefatto ospite di un mondo sospeso tra storia e leggenda, dalla disperata ricerca dell’immortalità di Poppea Sabina agli amori di Bacco e Arianna che fanno capolino sulle pareti della Villa dei Misteri, fino al conturbante connubio tra Leda e il Cigno. Tra gli ospiti l’ex direttore del Parco Archeologico di Pompei Massimo Osanna e il direttore dell’American Institute for Roman Culture Darius Arya.L'enorme orologio del Musée d'Orsay | Tramite PixabayA partire da martedì 28 dicembre tornano, in prima serata, quattro nuove puntate di Meraviglie, il fortunato programma di Rai 1 magistralmente condotto da Alberto Angela, con la regia di Gabriele Cipollitti e la fotografia di Vincenzo Calò.Questa sorta di viaggio nel passato, familiare e soprattutto culturale, prende il via dai tesori di Ischia e Procida per poi raggiungere la città di Lucca, e infine puntare dritto verso la Valle d’Aosta, al parco del Gran Paradiso, con i suoi suggestivi castelli, come quello di Fénis.Mentre volge al termine l’anno dantesco, che celebra il 700° anniversario della morte del Sommo Poeta, ITsART e Rai Documentari portano sul piccolo schermo una grande coproduzione internazionale. Dante, il sogno di un’Italia libera, docu-drama scritto da Diego D’Innocenzo, Luca Marchetti e Mariangela Barbanente, andrà in onda su Rai 2, in una prima serata firmata Rai Documentari. Diretta da Jesus Garces Lambert, la co-produzione GA&A Productions/ARTLINE Films con RAI Documentari e ARTE GEIE trasporta lo spettatore nelle atmosfere del XIV secolo attraverso lo sguardo del Sommo. Questa vera e propria epopea filmica, resa ancora più coinvolgente dalle musiche originali di John Sposito, schiude le stanze e l’indole dei personaggi più influenti del 1300: re, papi e imperatori che hanno determinato il destino dell’Italia e dell’Europa per i decenni successivi. A decodificare i versi del Poeta, - interpretato da Bernardo Casertano - contestualizzando gli eventi narrati e offrendo un punto di vista privilegiato su una delle opere più importanti della storia europea - saranno alcuni tra i più illustri studiosi danteschi del mondo.Il Duomo di San martino a Lucca | Foto: © djedj via PixabayMartedì 28 dicembre alle 8.50 la serie Italia. Viaggio nella Bellezza 2021 ci conduce, in prima tv, nell’universo di Bronzino. Il maestro del Manierismo, erede dei grandi del Rinascimento, sarà protagonista della puntata con lo splendido San Giovannino.Un'immersione nell'arte contemporanea per comprendere i grandi capolavori della storia. È quanto propone, su Arte tv, la serie ARTJACKING - L'arte in trasformazione. Che cos’hanno in comune La colazione sull’erba di Manet, Il giudizio di Paride di Marcantonio Raimondi ed Anthony Mc Call? Basta seguire le brevi puntate della serie per scoprire un universo di bellezza cucito dal mistero dei classici e dalle reinterpretazioni dei moderni, da Géricault a Hu Jieming, da Klein a Philippe Ramette.