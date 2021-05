Dal MAXXI L'Aquila alle donne nell'arte, la settimana in tv

Ruben Brandt, Collector. Courtesy Fondazione Cineteca Italiana

Dopo un lungo lavoro di preparazione, ilaprirà finalmente al pubblico venerdì 28 maggio: un’importante tappa nel percorso di rinascita della città colpita dal terremoto del 2009, che vede l’arte contemporanea in prima linea con un progetto di portata mondiale. Per l’occasionededicherà una serata al nuovo museo di Palazzo Ardighelli e al lungo e fecondo rapporto del capoluogo abruzzese con le arti, dalla “piccola Arcadia” - così era soprannominata la città dai pittori napoletani tra il Cinquecento e il Settecento - a Carmelo Bene e Joseph Beuys. A seguire un secondo documentario renderà omaggio a, l’archistar autrice dell’iconica sede del MAXXI di Roma. L’appuntamento è per venerdì 28 su Rai 5, a partire dalle 21.15.MAXXI L'Aquila, Palazzo Ardighelli I Courtesy Rai CulturaViaggi nel tempo e nello spazio, grandi fotografi ed eccezionali frutti dell’ingegno umano attendono per il resto della settimana gli spettatori del canale Rai dedicato alla cultura.Da lunedì a mercoledì la miniserierileggerà la storia di un grande paese attraverso dipinti, sculture e palazzi, in tre episodi condotti dallo storico dell’arte Andrew Graham-Dixon (in programma alle 12.45).La serie, invece, ripercorrerà il cammino dell’arte lungo i secoli seguendo il filo dei materiali: dal metallo alla carta, dai filati alla ceramica, scopriremo come inventori eclettici, sapienti artigiani e artisti geniali hanno saputo intuire le potenzialità della materia e trasformarla in capolavori immortali (da lunedì a giovedì alle 20.25).Spazio infine alla, con documentari dedicati a maestri come(venerdì alle 19),(giovedì alle 19) e David Bailey (mercoledì alle 18.45). Per tutta la settimana, inoltre, il fotografo Art Wolfe andrà a caccia delle più belle immagini dedicate al mondo naturale dai suoi colleghi nel programma, mentre mercoledì 25 lo specialeracconterà l’Italia attraverso lo straordinario repertorio di immagini degli storici, aspettando l’apertura a Firenze di un nuovo museo con oltre cinque milioni di scatti.MAXXI L'Aquila, Palazzo Ardighelli I Courtesy MAXXI - Museo delle Arti del XXI SecoloLa creatività è donna questa settimana su Sky Arte. Lo scopriremo già dalla prima serata di oggi, lunedì 24 maggio, con i primi due episodi della nuova serie: un incontro ravvicinato con le protagoniste della quinta arte, che punta l’obiettivo sul panorama contemporaneo italiano spaziando dal reportage alla fashion photography, dalla fotografia artistica a quella di spettacolo. Prossima tappa venerdì 28 alle 21.15 con i documentari, per scoprire tutta la ricchezza e l’originalità di grandi talenti rimasti per lungo tempo nell’ombra, e concludere con il film, dedicato alla pittrice più popolare di sempre (venerdì alle 23.15).Frida. Viva la Vida | Courtesy of Ballandi Arts e Nexo Digital 2019Meraviglie e misteri dei palazzi papali sono protagonisti di un’altra imperdibile serata su Sky Arte. Giovedì 27 si parte alle 21.15 con il documentario in prima tv, tra arte, politica, scienza e religione, e si va avanti fino a notte fonda con le spettacolari immagini die di, entrambi prodotti per il cinema.Chi desidera tuffarsi nell’arte immortale degli old master troverà pane per i propri denti in, in onda martedì 25 alle 13.30, o nel documentario, dedicato all’eccezionale storia di un dipinto del maestro ritrovato dopo secoli di oblio (giovedì alle 13.30).Ruben Brandt, Collector. In programmazione su Sky Arte HDSe siete in cerca di spunti per un viaggio o un weekend, il terzo episodio della serieè pronto a trasportarvi in luoghi affascinanti dove l’arte più fresca e attuale incontra il fascino della storia, tra palazzi antichi, siti archeologici e fabbriche dismesse (mercoledì 26 alle 13.30). Il documentario, invece, riscopre in prima tv il continuo dialogo tra passato e futuro, industria e creatività, collezionismo privato e condivisione del sapere che nell’ultimo secolo ha dato forma alla cultura lombarda (sabato 29 maggio alle 19.45).E a proposito di collezionismo, il film di animazionedel regista ungherese Milorad Krstic è una chicca surreale disegnata con cura e originalità. Arte, cinema e psicanalisi si mescolano nelle avventure di uno psicoterapeuta-ciminale, tra furti in iconici musei e riferimenti incrociati da Picasso a Caravaggio, da Hitchcock ad Ejzenstejn, da Elvis a Rambo (su Sky Arte HD venerdì 28 alle 16.30).