L'Agenda dell'Arte - In libreria

Storico e critico d’arte, Luca Nannipieri debutta nel campo della narrativa con un romanzo dedicato a Tiziano. In libreria dal 20 novembre, Il destino di un amore intreccia le vicende del maestro veneto con i grandi eventi della storia, dalla scoperta dell’America all’invenzione della stampa, e con inattese citazioni dal mondo contemporaneo, come quelle di Franco Battiato, il “mistico siciliano” presente con i versi delle sue canzoni più belle. Al centro della narrazione, l’amore tra Tiziano e la moglie Cecilia Soldani, che muore dando al mondo la terza figlia, intensamente voluta dal pittore. Alla nascita della piccola Lavinia, Tiziano, che fino al allora ha inseguito solo la gloria e il denaro, è travolto dall’improvvisa coscienza di un sentimento immenso e unico: inizia così a cercare Cecilia nei suoi quadri, dipingendola con tutto l’amore che negli anni non è riuscito a darle. La Venere – realizzata nel 1538 e oggi conservata agli Uffizi – è ancora, per chiunque la osservi, la scintilla palpitante di quel dolore e di quell’amore. Il libro anticipa la grande mostra Tiziano e l’immagine della donna in programma a Milano dal 23 febbraio , frutto della collaborazione tra Palazzo Reale, Skira e il Kunsthistorisches Museum di Vienna.Luca Nannipieri, Il destino di un amore. Tiziano Vecellio e Cecilia. Edizioni SkiraRoma, 6 maggio 1527: i lanzichenecchi di Carlo V irrompono in città dando inizio al Sacco, un’orgia di sangue, ferro, fuoco e follia che non ha paragoni negli annali della Città Eterna. In questo scenario infernale si muovono due investigatori per caso: lo scultore Benvenuto Cellini e il soldato spagnolo José Garcìa, impegnati smascherare uno spietato assassino seriale il cui mandante si fa chiamare Bagatto. Per quale motivo, in una città in cui i morti si contano a decine di migliaia, un solo assassino riveste tanta importanza agli occhi della Chiesa? Il Papa è mandante o vittima del Bagatto? Quale significato riveste il misterioso libro, apparentemente svanito nel nulla, che la Santa Sede vuole recuperare a ogni costo? Azione, suspense e colpi di scena rendono incandescente l’atmosfera del thriller di Luigi De Pascalis, primo autore italiano di narrativa fantastica a essere tradotto negli Stati Uniti e vincitore di numerosi premi.Luigi De Pascalis, Il cavaliere, la morte e il diavolo. La Lepre EdizioniForte di 20 mila copie vendute in tutto il mondo, il graphic novel di Vanna Vinci torna in libreria con contenuti inediti e un packaging prezioso. In una conversazione a due voci con la Morte, Frida racconta la sua vita, dall’infanzia messicana ai soggiorni negli Stati Uniti, dalla storia d’amore con Diego Rivera alla scoperta della pittura, che diventa specchio della sua interiorità. Strisce ben congegnate si alternano a tavole disegnate con ritmo più libero, ispirate alla realtà quotidiana dell’artista, così come al suo immaginario popolato di animali e di ricordi: scimmiette, pappagalli, foto di famiglia, protesi e abiti tradizionali si mescolano in un mondo surreale sulle pagine stampate come in un quadro. Un diario a fumetti per ricomporre storie e sentimenti, restituendo il ritratto di una donna dalla creatività carismatica tra i colori e la natura rigogliosa del Messico.Vanna Vinci, Frida. Operetta amorale a fumetti. 24 Ore Cultura