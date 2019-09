L'Agenda dell'Arte – In TV

Televisore Anni '70 | Foto: AlexAntropov86, via Pixabay



Con oltre un milione di pezzi, la Royal Collection della Famiglia Reale britannica rappresenta una delle più grandi e prestigiose collezioni d'arte esistenti al mondo. Dipinti, acquerelli, gioielli, ceramiche, arazzi e libri antichi arricchiscono le sale del Castello di Windsor, di Hampton Court, di palazzi e musei sparsi sul territorio del Regno Unito.I nomi di Leonardo da Vinci, Antoon Van Dyck, Hans Holbein, Jan Vermeer, Canaletto danno un'idea dei capolavori custoditi nella raccolta. Ma qual è la sua storia? E quali le più interessanti curiosità sui suoi tesori? Ce lo svela in quattro puntate lo storico dell'arte e divulgatore della BBC Andrew Graham-Dixon, in un percorso che scorre parallelo alla storia della monarchia britannica. Un viaggio al Cinquecento ai nostri giorni, che si concluderà con la testimonianza di una guida d'eccezione: il principe Carlo d'Inghilterra, anche lui appassionato collezionista d'arte.• "Dietro le quinte di una grande produzione Sky. Mentre Io, Leonardo si prepara al debutto cinematografico, esploriamo i segreti del backstage a tu per tu con i protagonisti.Dalle ricostruzioni storiche agli effetti visivi, va in scena un viaggio ricco di sorprese per osservare da vicino come nasce uno dei più innovativi prodotti dedicati all'arte degli ultimi tempi.A 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci, ci sembra di saperne già molto sulla sua figura. Ma è davvero così? Come hanno fatto i professionisti chiamati da Sky a raccontarlo in modo davvero nuovo? Dagli interpreti Luca Argentero e Francesco Pannofino a grandi scenografi e costumisti (Francesco Frigeri e Maurizio Millenotti), fino alla direzione della fotografia di Daniele Ciprì, al regista sperimentatore Jesus Garces Lambert e al consulente scientifico Pietro Marani, il film si avvale di un cast di altissimo livello. Guardiamolo all'opera, in attesa di ammirare il risultato al cinema dal 2 ottobre.Al via la nuova stagione del programma di Alberto Angela dedicato alla storia, all'arte e alla cultura. Sei episodi inediti ci condurranno ancora una volta a spasso nel tempo e nello spazio, tra luoghi e personaggi di grande fascino. Novità di questa edizione, le riprese in esterna che trasformeranno l'esperienza di visione in qualcosa di molto simile a una visita sul posto. Si parte da Gerusalemme, protagonista della prima puntata, che flirta con l'archeologia e le Sacre Scritture trasportandoci nella Città Santa narrata dai Vangeli. La seconda tappa è d'obbligo nell'Anno di Leonardo: il 28 settembre andrà infatti in onda un ricco approfondimento dedicato all'universo del genio vinciano. E poi la Francia di Maria Antonietta, il mondo sospeso del Gattopardo, la figura di Ben Hur, per terminare il 26 ottobre con una visita esclusiva nel più prestigioso palazzo italiano: il Quirinale, che fu residenza dei papi e dei Savoia, e oggi nella sede della Presidenza della Repubblica racconta secoli di storia e d'arte. Un viaggio che continua con Quirinale Contemporaneo , l'ultimo progetto voluto dal Presidente Sergio Mattarella.