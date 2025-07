La settimana dell’arte in tv, da Michelangelo ad Anselm Kiefer

Il Peccato. Il furore di Michelangelo, Locandina del film | Courtesy of Andrei Konchalovsky Studios, Jean Vigo Italia e Rai Cinema 01 Distribution

Un Michelangelo sporco di polvere e di passione, un Rinascimento tutt'altro che patinato, un'arte fatta di bellezza sublime e terribile umanità: è questa secondo il regista Andrei Konchalovsky la cifra distintiva del suo kolossal d'autore,, in onda su Rai 5 lunedì 14 luglio alle 22.50. Ispirato al genere medievale della “visione” che oggi conosciamo attraverso la Divina Commedia, Il Peccato si concentra su un periodo preciso della vita del genio toscano e ne segue le vicende dalle cave del Monte Altissimo, nelle Alpi Apuane, fino a Firenze e nel Lazio.Accanto al protagonista, interpretato da Alberto Testone, troviamo attori e persone comuni: volti stropicciati dal tempo che raccontano vite, in una ricerca di un'autenticità che per il regista russo è anche un omaggio a Pasolini e al Neorealismo. Tra i numerosi consulenti chiamati a dire la propria su Michelangelo e sul Rinascimento spicca il nome dell'architetto e restauratore Antonio Forcellino, tra i massimi esperti del maestro della Cappella Sistina.La grande pittura del Barocco va in scena su Rai Storia. Sono due gli appuntamenti da tenere d’occhio questa settimana. Martedì 15 luglio alle 14.10 il programmapunterà i riflettori sul, il drammatico capolavoro che Caravaggio creò per la Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi a Roma. Con lo storico dell’arte Rodolfo Papa andremo alla scoperta di allegorie e messaggi nascosti in uno dei più straordinari dipinti del Seicento, dove nulla è lasciato al caso e i topos tradizionali del racconto per immagini si caricano di coinvolgente umanità.Giovedì 17 toccherà a due grandi pittrici, Artemisia Gentileschi e Lavinia Fontana, da scoprire in compagnia della direttrice della Galleria Borghese Francesca Cappelletti nello speciale, in onda alle 15.Idee di viaggio, civiltà perdute, grandi maestri di ogni tempo sono al centro della programmazione di Sky Arte nella settimana centrale di luglio. Si parte lunedì 14 con una serata dedicata all’archeologia e in particolare alle meraviglie dell’antico Egitto. Prima tappa della maratona è il docufilmdi Ernesto Pagano, narrato da Manuel Agnelli con la fotografia di Sandro Vannini (19.50). Nel 2022, a 100 anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon, una memorabile esposizione è l’occasione per approfondire storie ed enigmi che ruotano intorno al faraone bambino e al suo leggendario tesoro, icona della civiltà egizia. Seguirà la serie, con tre episodi da guardare tutti d’un fiato. Entrambi i programmi torneranno sugli schermi di Sky Arte domenica 20 luglio a partire dalle 21.15.Martedì 15 alle 17.45 voliamo nel Rinascimento con il docufilm, un’immersione nella vita e nell’opera dell’Urbinate, interpretato da Flavio Parenti, con i contributi di esperti di primo piano come Antonio Paolucci, Vincenzo Farinella e Antonio Natali. In serata andremo invece alla scoperta degli splendori della Sicilia conGods (20.05),(21.15) e(22.20).Giovedì 17 sarà la volta di quattro grandi artisti, in un variegato viaggio a ritroso nel tempo. Il primo appuntamento è con, recente film di Wim Wenders dedicato al maestro del contemporaneo Anselm Kiefer (11.55), seguito dal documentario, per scoprire cosa c’è oltre le affascinanti atmosfere sospese del celebre pittore statunitense (in onda alle 16). In prima serata sarà la volta del docufilm(21.15), per finire con, diretto da José Luis Lòpez-Linarez e scritto da Jean-Claude Carrière (23.00).