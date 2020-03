L'Italia chiama, l'arte risponde: una maratona solidale in diretta streaming alla scoperta della bellezza

Raffaello Sanzio, Sibille e angeli, 1514, Affresco, Roma, Basilica di Santa Maria della Pace

L’appuntamento è fissato per domani, 13 marzo, dalle 6 del mattino alle 24 e assomiglierà a una sorta di notte bianca dedicata all’arte, alla bellezza, ma anche alla solidarietà e ancora al coraggio, alla resilienza, al talento tutto italiano.È intitolatoe sarà un grande live streaming per raccontare al mondo il modo in cui il nostro Paese reagisce davanti all’emergenza Coronavirus. Accanto ai protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell’economia, dell’informazione,Anche il Ministero di Beni culturali e del Turismo aderisce infatti all'iniziativa con una diretta sul proprio canale YouTube L’evento prevede anche una raccolta fondi per sostenere lo sforzo dei professionisti del sistema sanitario nazionale e la creazione di nuove postazioni presso i reparti di terapia intensiva.Sono numerosi i musei - scesi in campo già da giorni per permettere al pubblico di godere del proprio patrimonio culturale attraverso i social network e la rete - che aderiranno all’iniziativa.Parco Archeologico di Pompei | Foto: Graham-H via Pixabayentrerà letteralmente dentro le case del pubblico attraverso una visita “guidata” agli scavi, in compagnia del direttore Massimo Osanna. Lo stesso faranno le(sbarcate da qualche giorno anche su Facebook), il cui direttore, Eike Schmidt, ci condurrà alla scoperta della Sala di Raffaello e Michelangelo.Tra gli appuntamenti con l’arte è in programma anche una lezione dal ponteggio dicon il restauratore Antonio Forcellino e unain compagnia del direttore Christian Greco.Chi non avesse fatto in tempo a partecipare all’inaugurazione della mostra dedicata a, aperta e richiusa dopo pochi giorni a causa dell’emergenza Coronavirus, avrà la possibilità diin compagnia del direttore delle Scuderie Mario De Simoni.In attesa che l’emergenza passi e che, presto si possa tornare ad ammirare i capolavori dell’urbinate, nell’anno che celebra il cinquecentenario della morte, "I lavori più fragili come i disegni - spiegano dalle Scuderie del Quirinale - sono stati messi al buio, ricorrendo all’azzeramento della luce attraverso teli neri".Museo Egizio di Torino | Foto: Viaggiolibera via PixabayLa staffetta si potrà seguire sul sito litaliachiamo2020.it , su YouTube e su centinaia di altri siti di news e di emittenti che metteranno a disposizione le proprie frequenze e i propri spazi. È possibile aderire alla maratona alla scoperta dell'arte e della bellezza direttamente da casa, scrivendo a partecipa@litaliachiamo2020.it.La si potrà inoltre seguire sui canali social Facebook, Twitter e Instagram L’Italia Chiamò e interagire con hashtag #litaliachiamo #iorestoacasa.