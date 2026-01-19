I programmi dal 19 al 25 gennaio
La settimana dell’arte in tv, da Munch a Frida Kahlo
Frida Kahlo, Autoritratto in abito di velluto, 1926, Olio su tela, 79.7 x 60 cm, Collezione privata I © Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust, México DF / 2021, ProLitteris, Zurigo I Foto: © akg-images / Erich Lessing
Francesca Grego
19/01/2026
Su Rai Storia l’avventura archeologica di Giacomo Boni
La vita e la ricerca di uno dei più importanti protagonisti dell’archeologia italiana vanno in scena su Rai Storia nel documentario Giacomo Boni, l'archeologo del foro romano, firmato da Ilaria Scala con la regia di Marzia Marzolla. L’appuntamento è per lunedì 19 gennaio alle 21.40 nell’ambito del programma Italia: viaggio nella bellezza, per seguire Boni in un lavoro che divenne per lui una missione. Vissuto tra il XIX e il XX secolo, Boni è un viaggiatore instancabile e una mente poliedrica: si occupa di restauro, architettura, botanica e intreccia importanti rapporti con gli intellettuali del suo tempo, soprattutto all’estero. Visita tutta l’Italia per inventariarne i tesori, anche quelli sconosciuti, dimenticati o resi inaccessibili dalle asperità del territorio. Quando riceve l’incarico di direttore degli scavi del Foro Romano, si tuffa in un’avventura a cui solo la morte, nel 1925, metterà fine. “Noi italiani che possediamo tanto tesoro, meriteremo sia nostro - afferma con passione - continuando a riscattarlo dall’oblio, a studiarlo con amore, e ponendo quanti ne son degni in condizione di leggere e intendere le dure, ma sapienti, lezioni delle sue pagine immortali”.
Frida Kahlo superstar in una nuova puntata di Art Night
Seconda tappa per la nuova stagione di Art Night, 16 documentari inediti da scoprire ogni venerdì in seconda serata su Rai 5 con il giovane storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani, tra intriganti incursioni nel passato e spunti di riflessione sull’attualità. Questa settimana tocca al docufilm Frida Kahlo della regista britannica Ali Ray. “Non ho mai sofferto così tanto... ho deciso di dirvi tutto, ora”, afferma Frida, che nel documentario si racconta in prima persona: parole che si specchiano nella sua opera, in cui abbondano gli autoritratti, mentre le riprese originali in Messico e immagini dei quadri dell’artista si alternano a filmati e foto d’epoca. Realizzato con l'apporto di testimoni che hanno conosciuto Frida personalmente ed esperti che da tempo ne studiano il lavoro, il docufilm è un appassionato viaggio alla ricerca della verità che ruota intorno a Casa Azul, la leggendaria dimora nei sobborghi di Città del Messico dove solo pochi anni fa sono stati aperti gli archivi personali dell’artista. Interviste, commenti e un’approfondita analisi dei dipinti promettono di “scavare più a fondo di quanto nessun film abbia fatto finora”, per restituirci un ritratto intimo della pittrice messicana. Sotto la lente di Ray, la febbrile creatività di Frida, la sua resilienza e passione per la vita, ma anche la politica, le amicizie, gli uomini e le donne che ebbero la fortuna di viverle accanto.
Goya, Modigliani, Letizia Battaglia e Oliviero Toscani protagonisti su Sky Arte
È un lungo viaggio nella storia la programmazione di Sky Arte di questa settimana, che partendo dal Medioevo ci conduce alla scoperta della creatività contemporanea. Da lunedì a venerdì in tarda mattinata la serie Grandi Maestri racconterà i più influenti protagonisti della pittura del passato, come Duccio di Buoninsegna, Masaccio, Giovanni Bellini, Pontormo, Mantegna.
Lunedì 19 gennaio alle 19.20, invece, il docufilm L’ombra di Goya offrirà agli spettatori il ritratto del visionario artista spagnolo attraverso gli occhi dello scrittore Jean-Claude Carrière e del regista José Lòpes-Linares.
Martedì 20 a partire dalle 21.15 gli episodi della serie Italie invisibili ci terranno compagnia per l’intera serata, in viaggio tra le meraviglie di Parma e di Caprarola, i tesori di Anagni, città dei Papi, e del ducato di Amalfi, fino ai gioielli segreti della Grecìa salentina (repliche mercoledì 21 dalle 12.45).
Mercoledì torna in tv il docufilm Jeff Koons: un ritratto privato, dedicato a una delle più chiacchierate star del contemporaneo, mentre giovedì 22 sarà la volta di tre geniali personaggi che hanno segnato l’arte del Novecento: si parte alle 15.45 con Il Bacio di Klimt, alla scoperta di un capolavoro iconico, per proseguire in prima serata con Munch - Amori, fantasmi e donne vampiro (21.15, con replica venerdì 23 alle 13.10) e terminare alle 22.45 con il docufilm Maledetto Modigliani (replica sabato 24 alle 17.20).
A introdurre la serata di sabato sarà il documentario Picasso - Un ribelle a Parigi. Storia di una vita e di un museo, girato in occasione dei 50 anni dalla morte dell’artista, in onda alle 19. Subito dopo, zoom su due amati protagonisti della fotografia italiana nei documentari Oliviero Toscani: Chi mi ama mi segua (21.15) e Letizia Battaglia Shooting the Mafia (22.20).
