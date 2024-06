La settimana dell’arte in tv, da Raffaello a Banksy

Raffaello Sanzio, Dama con Liocorno | © 2020 Foto Scala Firenze | Su concessione MiBACT

Un viaggio alla scoperta dei mille volti di Raffaello, dedicato a chi pensa che su di lui sia già stato detto tutto e a chi desidera saperne di più. L’appuntamento è per mercoledì 12 giugno alle 21.15 su Rai 5, con un documentario che chiama in causa illustri esperti ed eccellenze della cultura contemporanea per esplorare a fondo la figura del maestro. Durante la prossima puntata di Art Night, Raffaello: Mito e Modernità racconterà l’avventura del celebre artista grazie a testimoni d’eccezione come il restauratore e studioso Antonio Forcellino, che alla profondità di esperto del Rinascimento coniuga l’attitudine divulgativa, e protagonisti della creatività contemporanea come l’architetto Paolo Portoghesi o l’artista Luigi Ontani.Da Villa Farnesina a Santa Maria del Popolo, dalle rovine dell’antichità a Villa Madama, seguiremo le tracce di Raffaello per le strade, nei palazzi e nelle chiese di Roma alla scoperta di capolavori dimenticati e degli aspetti meno noti della sua opera. In primo piano c’è l’attualità di Raffaello, imprenditore e uomo marketing a capo di un’enorme bottega, nonché pioniere del concetto di tutela dei beni culturali, come ha rivelato una lettera in cui bacchetta i papi per il trattamento riservato alle vestigia di Roma antica. Ma nel documentario c’è spazio anche per l’amore: quello per la Fornarina, figlia di un panettiere di Trastevere, che si consumò tra le mura di Villa Farnesina all’ombra dell’uomo più ricco della cristianità, il banchiere Agostino Chigi. Meraviglia, potere, passioni si incrociano nella grandiosa residenza sulle rive del Tevere che fu il sogno incompiuto dell’Urbinate, per poi lasciare spazio alle sorprese emerse durante i lavori di restauro.La storia di un incredibile ritrovamento andrà in onda su Rai 5 nella puntata di Art Night di giovedì 13 giugno (17.20). Siamo a Roma, nella sede della Fondazione Alessandro Teerlink, artista e collezionista olandese attivo nella Capitale nel XIX secolo. Vicino alla finestra, su un cavalletto, è appoggiato un dipinto annerito dal tempo. Per un colpo di vento la tela cade. Il proprietario, Alessandro Caucci Molara, decide di salvarla. Dalla relazione di restauro emergeranno sorprese sconvolgenti.Scritto da Guido Talarico,ricostruisce le vicende di un dipinto per secoli creduto perduto, L’Adorazione dei Magi di Rembrandt van Rijn: “un’opera magica e sofisticata, vibrante e misteriosa”, sottolinea Caucci Molara: “Vogliamo consentire a tutti di essere coinvolti nella magia di questo dipinto, figlio di un colto collezionismo, che si svela progressivamente agli occhi dello spettatore e, pian piano, penetrare tra le velature di colore per scoprirne le meraviglie nascoste”.Nel risolvere un enigma plurisecolare, il documentario rende omaggio al maestro del secolo d’oro olandese e alla città di Roma, capitale internazionale della cultura. “E’ una storia intrigante, un mistero a lieto fine”, osserva Talarico, “che aiuta da un lato a soffermarsi sulla grandezza dei protagonisti, dall’altro a scoprire l’importanza della diplomazia culturale che nel 1700 era forse più viva di oggi”.È il 26 gennaio del 2019 quando a Parigi alcuni uomini incappucciati portano via la porta di emergenza del Bataclan, che circa tre anni prima era stato teatro di una delle più crudeli stragi terroristiche dell’Isis in Europa. Proprio su quella porta Banksy aveva realizzato La Ragazza Triste, il suo omaggio alle vittime dell'attentato. L'opera sembra sparire nel nulla, ma nel giugno del 2020 in un casolare abruzzese i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale ritrovano la porta del Bataclan avvolta in un lenzuolo. Otto persone saranno processate e condannate a scontare fino a due anni di carcere, essendo il furto considerato un oltraggio alle vittime della strage.Diretto da Edoardo Anselmi e scritto dal regista con Claudio Centioni,ricostruisce la vicenda attraverso le voci dei protagonisti - dagli inquirenti al presunto committente - insieme a esperti di street art e professionisti del mondo delle aste, riportando alla ribalta misteri e contraddizioni del fenomeno Banksy. In onda su Rai 5 venerdì 14 giugno alle 19 nell’ambito del programma Art Night.apre al pubblico di Rai Storia le porte del nuovo Museo Leonessa d’Italia, inaugurato nell’anno di Brescia Capitale della Cultura. Tra le novità che avremo modo di scoprire in tv nella prima serata di lunedì 10 giugno figurano un allestimento ampio e accattivante, e la narrazione coinvolgente, ricca di momenti immersivi e installazioni multimediali, in linea con le prospettive della museografia contemporanea. A illustrare il progetto saranno il direttore di Fondazione Brescia Musei Stefano Karadjov e la presidente Francesca Bazoli, mentre una rosa di esperti inviterà gli spettatori a riscoprire, sala dopo sala, la grande avventura del Risorgimento bresciano, esplorando i fermenti rivoluzionari, il patrimonio artistico e culturale della città.Una delle ultime, straordinarie scoperte della storia di Pompei si svela su Rai Storia. In onda mercoledì 12 giugno alle 15.55, il documentarioracconta il ritrovamento del prezioso carro cerimoniale emerso nel 2021 presso la Villa di Civita Giuliana. Un reperto unico, scampato per miracolo agli scavi clandestini e giunto fino a noi in ottimo stato di conservazione, sulla cui superficie gli archeologi hanno rinvenuto minuziose decorazioni in bronzo e stagno raffiguranti scene erotiche e motivi vegetali, ma anche resti lignei mineralizzati e tracce di corde capaci di dirci molto sulla vita del manufatto.L'equipe di Rai Documentari guidata da Leonardo Lofrano e Catia Barone ha seguito l’intero processo del ritrovamento e le fasi successive dei lavori. A commentare le immagini in un racconto in presa diretta è l’ex direttore del Parco Archeologico di Pompei Massimo Osanna, oggi Direttore generale dei musei del MiC, insieme agli esperti del Parco e al Procuratore Capo di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, con dettagli esclusivi sul carro e sulla vita nell’antica città di Pompei.Dai più grandi maestri del passato alle arti nell’era digitale: un lungo viaggio attende gli spettatori di Sky Arte questa settimana, in compagnia di autorevoli studiosi, abili divulgatori e acuti osservatori del presente. Chi desidera saperne di più sui giganti della tradizione sarà ampiamente accontentato: da The Last Caravaggio. Merisi e Velàsquez due sguardi sulla realtà , in onda lunedì 10 giugno alle 16.20, fino alla serata di sabato 15, che riunirà sullo schermo un “cast” eccellente nei documentari(21.15),(23.05) e Botticelli e Firenze. La nascita della bellezza (00.35). Da lunedì a venerdì, inoltre, la serieporterà sullo schermo l’arte e le storie di personaggi come Giotto, Andrea Mantegna, Antonello da Messina, Guido Reni, Pontormo, Parmigianino (a partire dalle 13).Martedì 11, invece, potremo rivedere in un’unica serata gli episodi dell’ultima stagione di, il programma di Roberto D’Agostino che con ospiti come Francesco Bonami racconta la magmatica evoluzione dei linguaggi digitali dall’arte ai videogame (dalle 21.15). A metà settimana tocca a due celebri protagonisti del Novecento internazionale con i lungometraggi(mercoledì 12 alle 17.05) e(giovedì 13 alle 17.45), mentre venerdì la programmazione di Sky Arte punta i riflettori su Venezia con una serata dedicata interamente alla Serenissima. Si parte alle 21.15 con il docufilm, per proseguire con(22.55) e con. Sabato 15 restiamo ancora in Laguna con, un racconto in prima persona e fuori dai luoghi comuni da parte del celebre artista contemporaneo, in occasione della mostra allestita in città durante la scorsa Biennale (in onda alle 10.40).