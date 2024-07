La settimana dell’arte in tv, da Van Gogh ai Giganti di Mont’e Prama

Van Gogh - I Girasoli © David Bickerstaff I Courtesy Adler Entertainment

Già dai primi anni Settanta la zona archeologica di Mont'e Prama, nella penisola del Sinis (Oristano), ha iniziato a restituire importanti reperti della tarda civiltà nuragica, intorno a 3000 anni fa. Decine e decine di statue a tutto tondo, le prime, nel Mediterraneo occidentale, che raffigurano uomini in armi, all'interno di una necropoli apparentemente destinata alla sepoltura di antichi guerrieri. Sculture iconiche, di grande impatto identitario, subito affettuosamente soprannominate “giganti di Mont'e Prama”. Che cosa rappresentano? Che rapporto hanno con i defunti sepolti sotto di esse? Chi erano e, se sono morti tutti nello stesso momento, che cosa ne ha provocato la fine? E ancora, perché il luogo sembra essere stato oggetto di un violento atto di iconoclastia? A queste e ad altre domande prova a rispondere il documentario, in onda lunedì 29 luglio alle 21.10 su Rai Storia nell’ambito del programma. Nel territorio incontaminato del Sinis, tra le bellezze naturali e la vicina città fenicia di Tharros, scopriremo la storia del luogo dalla voce di studiosi e archeologi responsabili degli scavi.Può davvero una fotografia cogliere l’essenza di un attimo e regalare un po’ di verità? È la domanda che accompagna il documentariodi Giuseppe Sansonna, in onda mercoledì 31 luglio alle 21.15 su Rai 5, all’interno del programma Art Night. “A un certo momento” è l’intercalare ricorrente di Uliano Lucas, fotografo, testimone oculare di tante stagioni della storia italiana (e non solo). Suona come l’apertura di ogni sequenza, di una vita che ne contiene molte altre, ma potrebbe anche essere una definizione della fotografia stessa.Uliano Lucas è un fotografo sempre desideroso di documentare con sensibilità situazioni complesse, per innescare riflessioni. Quando all’inizio degli anni Novanta esplode la Guerra dei Balcani, Lucas parte per Sarajevo per raccogliere immagini diverse dal profluvio di sangue e macerie che sta inondando i media europei. Un’estetica insistita del macabro spettacolare, che provoca emozioni forti, ma spesso fini a se stesse. È solo una delle tante occasioni in cui Lucas, viaggiando in Italia e nel mondo, ha realizzato quella che a suo parere è la missione della fotografia: “immergersi nel mondo e sforzarsi di capirlo”, avvalendosi di tutti gli strumenti necessari.La settimana di Sky Arte inizia con una serata dedicata interamente a Van Gogh, tra qualche mese al centro della grande mostra londinese che celebrerà, a 200 anni dalla fondazione della National Gallery, il centenario dell’arrivo degli iconici Girasoli a Trafalgar Square. Ed è proprio questo quadro (insieme ai suoi “gemelli” sparsi per il mondo) il protagonista del primo appuntamento targato Sky Arte, il docufilmdel regista britannico David Bickerstaff, in onda lunedì 29 luglio alle 21.15 nell’anniversario della morte del pittore.Subito dopo, un episodio della serieracconterà i segreti che si celano dietro il celebre, mentre con(23.35) torniamo ai Girasoli, per indagare sulla scomparsa durante la Seconda Guerra Mondiale di un dipinto appartenente a questa serie. Chiuderà la serata la puntata didedicata ai due Van Gogh rubati clamorosamente ad Amsterdam nel 2002 e ritrovati in Italia quattordici anni dopo.Martedì 30 è il momento dellacon gli episodi di, la serie di Sky Arte che segue alcuni noti urban artist in giro per la Penisola, documentando in diretta la creazione dei loro murales (sei puntate a partire dalle 21.15).Giovedì 1° agosto, invece, si vola verso le città d’arte europee per visitare alcuni dei musei più blasonati nella serie: si parte alle 21.15 con l’Alte Nationalgalerie di Berlino, che vanta una straordinaria collezione di pittura dell’Ottocento - Caspar David Friedrich , Claude Monet, Auguste Renoir, Edouard Manet, tra gli altri - per proseguire con il Kunsthistorisches Museum di Vienna e il Munch Museum di Oslo, approdando infine a Firenze per una speciale visita agli Uffizi.