La settimana dell'arte in tv, dai Bronzi di Riace a Monet

Il mito li ha consegnati al mare, una comunità in estasi li ha accolti, contendendosene la scoperta e traslandoli dal fondale della costa di Riace a Roma, e poi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, tempio definitivo del loro pellegrinaggio. Si può intravedere il futuro ammirando, con il naso all’insù, i Bronzi di Riace, due statue di 2500 anni fa che ancora oggi continuano a incantare milioni di visitatori?Il regista reggino Fabio Mollo affida la sua risposta a Semidei, il documentario scritto da Armando Maria Trotta, Massimo Razzi, Giuseppe Smorto e Fabio Mollo, diretto da Fabio Mollo e da Alessandra Cataleta. Potremo seguirlo oggi, lunedì 11 novembre su Sky Arte alle 16.55.Del film il pubblico apprezzerà le riprese subacquee, le immagini di repertorio, i documenti inediti, le testimonianze dirette che ruotano intorno ai due naufraghi, ma soprattutto le ipotesi relative alla loro origine. Chi rappresentavano e soprattutto da chi furono realizzate?Semidei - Courtesy MedFilm Festival | REGGI&SPIZZICHINO CommunicationLasciamo il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per compiere un viaggio in luoghi abbandonati, ma non del tutto dimenticati, che stanno vivendo una rinascita sorprendente attraverso progetti di recupero innovativi. Martedì 12 novembre alle 21.15 il quinto episodio della docuserie Italy for movies racconta i luoghi disseminati sul territorio italiano resi iconici dalle produzioni cinematografiche.La prima puntata della serata, intitolata Non più invisibili, ci accompagna nella Casa Albero di Giuseppe Perugini, a Fregene, e ancora all'interno dell'ex carcere sull’isola di Procida, luoghi che si stanno evolvendo in spazi dedicati all’arte e alla cultura.Si concentra invece sui Luoghi sacri l’episodio in onda alle 22. I registi Gabriele Salvatores e Pupi Avati, la pianista Olivia Belli e il giovane scultore Edoardo Tresoldi interverranno per raccontare al pubblico l’incanto di territori carici di spiritualità come la cittadina di Bevagna, in Umbria, la Basilica di Siponto a Manfredonia o il Tempio di Valadier, all’interno della Gola di Frasassi.Sempre martedì alle 20.40 in prima visione scopriremo il talento dei Marchesi Guerrieri Gonzaga, viticoltori a San Leonardo dal XVIII secolo, che hanno scritto la storia del vino di qualità in Trentino. Saranno loro i protagonisti del quarto episodio di B.E.V.I. (acronimo per Bacche, Enologi e Vinattieri d’Italia), prodotto da ArtLouder in collaborazione con Vinitaly and The City, la docu-serie di Sky Arte che propone un viaggio nell’eccellenza made in Italy. In questi autentici luoghi di culto il connubio tra vino, arte e architettura è sempre più osmotico. L’episodio “La terra, l’anima del nostro mestiere” ci guida tra i boschi e le montagne della Vallagarina, dove la Tenuta dei marchesi Guerrieri Gonzaga è un autentico borgo delle meraviglie.Dalla terra all'acqua. Ci immergiamo tra le atmosfere oniriche del film Le Ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e di luce, un viaggio geografico e interiore sulle tracce del padre dell'Impressionismo attraverso la suggestione delle sue opere e dei luoghi in cui visse. Giovedì 14 novembre alle 21.15 Elisa Lasowski guiderà gli spettatori sul filo dell'acqua alla scoperta dei luoghi, delle opere e delle ossessioni della vita del maestro. Il viaggio si snoda dal porto di Le Havre, dove Monet avviò la sua vita artistica, lungo il corso della Senna, tra Poissy, Argenteuil, Vétheuil, Giverny, dove si trovano la casa e il lussureggiante giardino dell’artista, sede odierna della Fondation Monet, dal Musée Marmottan al Musée D’Orsay di Parigi, fino alle sale ovali del Musée de L’Orangerie.Una scena dal set Le Ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e luceQuesta settimana Art Night spalanca le porte del MAXXI L'Aquila per introdurre gli spettatori all’interno di una delle più importanti realtà dell'arte contemporanea in Italia. Prodotto da Rai Cultura e scritto da Silvia De Felice e Giuseppe Sansonna, con la regia di Giuseppe Sansonna, il documentario dal titolo MAXXI L'Aquila spalanca le porte di Palazzo Ardinghelli, oggi la sede aquilana del MAXXI, straordinario esempio di architettura barocca, tra i simboli di una città destinata a crollare e rinascere dalle proprie macerie.Arte tv dedica agli appassionati di architettura un itinerario in quattro appuntamenti tra i blocchi di cemento d'epoca sovietica e giganteschi prefabbricati che svelano la bellezza nascosta e il fascino di edifici controversi, amati e detestati al tempo stesso.Il viaggio si intitola Peccati architettonici ed è un percorso alla scoperta dell'architettura brutalista e dei suoi edifici più rappresentativi.