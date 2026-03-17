Semidei

Il mito li ha consegnati al mare, una comunità in estasi li ha accolti, mentre la loro destinazione definitiva, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, è divenuta il tempio di un pellegrinaggio dove fare almeno una volta tappa nella vita.Riemersi dal mare della Calabria nel 1972 dopo oltre duemila anni trascorsi sott’acqua, i Bronzi di Riace sono al centro del documentario Semidei, in onda su Sky Arte questa sera, lunedì 16 marzo. Raccogliendo interviste, materiali d’archivio e testimonianze dirette, il film scritto da Armando Maria Trotta, Massimo Razzi, Giuseppe Smorto e Fabio Mollo, diretto da Fabio Mollo e da Alessandra Cataleta, ricostruisce la scoperta dei misteriosi guerrieri e il loro viaggio.SemideiL’agenda di Sky Arte conduce dalla scultura classica alla pittura. Giovedì 19 marzo alle 21.15 la serie “Grandi Maestri” restituisce un focus su, grande maestro e figura eccentrica, come testimoniano anche i suoi diari.Il Novecento avanza invece con Picasso - Un ribelle a Parigi. Storia di una vita e di un museo. Sabato 21 marzo alle 18.15 il docufilm ripercorrerà la storia di un giovane emigrato, destinato a diventare un'icona. Quando Picasso arriva a Parigi nel 1901, il suo futuro ha inizio.Diretta dalla regista italiana Simona Risi, la pellicola esplora la biografia del maestro cubista, concentrando le proprie attenzioni sulla sua condizione di straniero esule a Parigi. Un’esperienza spesso avvertita dallo stesso Picasso come una sorta di prigione. Grazie alla guida dell’attrice iraniana Mina Kavani, percorreremo le strade da Montmartre a Montparnasse, attraverso i luoghi della Ville Lumière dove l'artista abitò e lavorò. Tappa obbligata al Marais, il quartiere che ospita il Musée Picasso, con la più grande collezione al mondo di opere dell'artista spagnolo.I Grandi Maestri - Pontormo I Courtesy Sky Arte“L’Aquila. L’arte della rinascita” di Keti Riccardi è il titolo del documentario con la regia di Marzia Marzolla in onda lunedì 16 marzo alle 22.10 su Rai Storia per “Italia. Viaggio nella bellezza”.L’appuntamento propone un itinerario tra la storia e la ricchezza culturale di una città costruita nel Medioevo attraverso un complesso progetto che ne fa uno dei più grandi risultati della creazione urbana in Europa occidentale. Con il suo tessuto urbano ricco di eleganti residenze rinascimentali e barocche, l’Aquila, la città dell’indulgenza plenaria, emanata nel 1294 con bolla papale da San Pietro Celestino, è anche la città che ha voluto conservare il corpo di Bernardino da Siena, custodito all’interno della grande basilica a lui dedicata.Promessa di felicità e, al tempo stesso trappola mortale per gli uomini che ne rimangono ammaliati, plasmata da uno sguardo artistico prettamente maschile, la figura della femme fatale è stata concettualizzata alla fine del XIX secolo grazie alle opere di Gustave Moreau, Franz von Stuck e Lovis Corinth. Il personaggio biblico di Salomè, che danza per Erode prima di reclamare la testa di San Giovanni Battista, ne diventerà uno dei grandi archetipi. Questo archetipo viene adesso rimesso in discussione dalle donne stesse che desiderano affermare il proprio ruolo e una loro visione nel mondo dell'arte. Ne sapremo di più grazie al documentario “La Femme Fatale nell'arte Un mito da sfatare?” visibile su Arte.tv fino al 1° giugno.