La settimana in tv, da Modì a Corto Maltese

Amedeo Modigliani, Jeanne Hèbuterne, 1919, Olio su tela, 73 x 91.4 cm, Metropolitan Museum of Art, New York | © Gift of Mr. and Mrs. Nate B. Spingold, 1956



Un'intera serata dedicata a Modigliani, sei nuovi episodi di Art Rider e poi storie, viaggi, icone, visioni per raccontare il regno multiforme della creatività: il piccolo schermo saluta così l’estate alle porte, tra tesori da scoprire dietro l’angolo e meraviglie create dai più grandi maestri di sempre.Dopo il successo della prima serie, sul piccolo schermo e online su Rai Play sono in arrivo, il format per scoprire i luoghi d’arte più intriganti e meno conosciuti della penisola. In compagnia di Andrea Angelucci, giovane e dinamico archeologo, guida turistica e travel designer, ogni venerdì in prima serata nell’ambito viaggeremo dalla Toscana al Trentino, dal Piemonte al Lazio e alle Marche, alla ricerca di gioielli segreti. In sei puntate inedite Angelucci è pronto a scovare l’arte che si cela proprio dietro l’angolo, in un paesino a pochi chilometri da casa o fuori dagli itinerari turistici più battuti. Nel primo episodio seguiremo l’antica via del sale per raggiungere Ascoli Piceno e Ancona. A seguire, nell’ambito del programmaun documentario racconterà le gesta diUn'immagine dal programma Art Rider I Courtesy Rai 5Anche il fumetto vuole la sua parte, e questa settimana su Rai 5 è di casa il re del racconto a strisce. Parliamo del grande, protagonista del documentario in onda martedì 15 giugno alle 19.15. Viaggi e avventure, curiosità e misteri, abissi e poesia del disegnatore e scrittore italiano sono pronti a mostrarsi sul piccolo schermo, con un’attenzione speciale al mitico, l’eroe che ha aperto a Pratt l’ingresso nell’olimpo dei maestri del graphic novel.E a proposito di viaggi, continuano le esplorazioni di Michael Portillo alla scoperta dei territori dell’Est. Dall’Ucraina all’India, nella serieil reporter BBC ha cercato per noi meraviglie antiche e moderne, bellezze segrete e tesori unici al mondo, viaggiando unicamente a bordo dei treni di linea.Hugo Pratt, Corto MalteseL’arte in tutte le sue sfumature è protagonista dei programmi Sky anche questa settimana: celebri maestri e viaggi nello straordinario patrimonio del Belpaese, dunque, ma anche incursioni nella creatività della moda, del fumetto, della fotografia. Si parte nel pomeriggio di domani, martedì 15 giugno, con il documentario, dedicato all’ultimo grande cartellonista italiano, il pittore e illustratore Renato Casaro, che proprio in questi giorni è sotto i riflettori al nuovo Museo Salce di Treviso (all1 17.30 su Sky Arte HD), per andare avanti nella primissima serata di mercoledì 16 maggio con, che presenta l’arte e la storia del leggendario fumettista con la regia di Paolo Caredda proprio mentre a Bologna è in corso una grande mostra su Paz.Renato Casaro, Il tè nel deserto, schizzo originale. Tempera su cartone da disegno I © Archivio CasaroI patiti della fotografia troveranno pane per i propri denti negli scatti rubati da George Zimbel a JFK, Marilyn Monroe, Henry Truman e altri noti personaggi (), nonché negli episodi di, il programma Sky dedicato espressamente alle protagoniste della quinta arte in Italia. Tutto al femminile anche il documentario, pensato da Lorna Tucker per raccontare l’incredibile storia della regina della moda britannica (venerdì 18 giugno alle 21.15).Westwood - Punk. Icona. Attivista. Questa settimana su Sky Arte HDL’inesauribile patrimonio artistico del Belpaese è un continuo invito al viaggio. Lo scopriremo nel documentario, girato in occasione del restauro della statua icona di Brescia all’interno della sorprendente area archeologica della città (martedì 15 alle 16.30) e poi, spostandoci verso Sud, sulla, che un tempo univa Roma a Reggio Calabria, nella terza puntata della serie Via Italia, dedicata alle grandi strade dell’antichità (giovedì alle 21.15).E la grande arte dove è finita? I fan del contemporaneo la ritroveranno in, che racconta l’avventura dello scultore, pittore e fotografoin parallelo con colossi come Robert Rauschenberg e Jasper Johns (giovedì alle 16.30), mentre per domenica 20 si prepara una ricca serata dedicata a un assoluto gigante dell’arte moderna: in programma il documentario inedito in Italia, del francese Jacques Loeuille (21.15) e, produzione tutta italiana di 3D e Nexo Digital, che a un secolo esatto dalla morte di Modì ha provato a tratteggiarne la figura oltre il mito.Modigliani e i suoi segreti. Questa settimana su Sky Arte HD