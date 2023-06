La settimana in tv, dai Bronzi di Riace ai 90 anni di Pistoletto

Michelangelo Pistoletto, Venere degli stracci, 1967, cemento, smalto, stracci / cement, enemel, rags, 190 x 240 x 100 cm Courtesy Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Biella

Il 16 agosto del 1972 al largo di Riace Marina due statue greche incredibilmente ben conservate emergevano dagli abissi della storia. Gli ingredienti per la nascita di un mito erano a portata di mano: la bellezza classica della coppia di guerrieri, il ritrovamento in mare del tutto fortuito e il fascino dell'antico fecero breccia in un paese turbolento e vitale. Ma chi erano davvero i Bronzi di Riace? Quale loro storia avevano alle spalle? A loro è dedicato l'appuntamento settimanale conin onda questa sera alle 21.10 su Rai Storia (replica venerdì 24 giugno alle 15). Firmato da Brigida Gullo con la regia di Federico Cataldi, il documentario ripercorre la vicenda dei bronzi dalla scoperta alle mostre evento di Firenze e Roma, quando si svelarono tra lo stupore generale, fino alla collocazione definitiva presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e agli ultimi studi.I Bronzi di Riace non sono semplicemente due statue greche del V secolo avanti Cristo. Sono molto di più: le vicende che li hanno riguardati, se da un lato ne hanno alimentato l'aura, dall'altro hanno rischiato di soffocarli trasformandoli in feticci. Per capire chi siano davvero i due bronzi, occorre tralasciare il loro aspetto esteriore e guardarli dall'interno. È nel buio delle cavità che ne costituiscono la struttura e l'anima che abitano i loro segreti. Grazie ai restauri ai quali sono stati sottoposti in cinquant'anni e alle nuove tecnologie, oggi si può iniziare a ipotizzarne la provenienza e a ricercarne l'identità.Mentre il dibattito scientifico sui Bronzi continua, il loro fascino rimane intatto: diventati, come avrebbe detto Roland Barthes, un mito d'oggi, sono destinati a incantare chiunque cerchi in loro il simbolo di un passato in cui bellezza e armonia erano virtù supreme e assolute. Questa sera esperti e testimoni d'eccezione ci accompagneranno in un viaggio di scoperta e meraviglia, per andare sempre più vicino al mistero dei guerrieri venuti dal mare.Bronzi di Riace, foto di Luigi Spina, edito da 5 Contents EditionsSui canali Rai le sorprese per gli art lovers non finiscono qui: da lunedì a venerdì alle 19.25 andranno in onda altri dieci episodi della seconda stagione di, per rivivere la storia della grande arte e i suoi capolavori in compagnia di un esperto del calibro di Claudio Strinati.Il Rinascimento va in scena su Sky Arte nelle sue molteplici sfumature. Si parte martedì 20 giugno con due giganti dell'arte italiana, protagonisti di altrettanti successi cinematografici nella stagione 2022:(19.40) e(00.05). Mercoledì 21 alle 19.35, invece, il documentariodi Francesca Priori svelerà un volto poco noto dell'epica stagione tra Quattrocento e Cinquecento. Alessandro de' Medici detto "il Moro" era figlio di una donna nera o mulatta: lo confermano i pennelli di Pontormo e Bronzino, che hanno tramandato l'immagine il duca. Dai re magi agli eleganti paggi in livrea, insomma, l'arte del Rinascimento pullula di personaggi di origine africana che per lungo tempo sono passati del tutto inosservati. Mantegna, Carpaccio, Correggio, Botticelli sono tra i testimoni eccellenti di una storia tutta da scoprire.Sabato 24 alle 17, infine, il documentarioracconterà il legame tra il genio del Rinascimento e il suo maestro partendo dalla grande mostra allestita tra Palazzo Strozzi e il Museo del Bargello di Firenze per il cinquecentenario dell'autore della Gioconda.Ars Erotica: Jacob Jordaens, Re Candaule mostra sua moglie a Gige I Courtesy Sky ArteIl secondo filone da seguire nella settimana targata Sky Arte è quello dell'eros. Martedì 20 a partire dalle 21.15 potremo rivedere tutti d'un fiato i cinque episodi della serie, un punto di vista affascinante e curioso per guardare all'arte del passato: qual è il legame tra arte ed erotismo? Com'è cambiato questo rapporto nel corso dei secoli? Quali capolavori possono raccontarci il suo sviluppo nel tempo? Lo scopriremo nel programma condotto da Euridice Axen, con lo storico delle idee Riccardo Fedriga, la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari e lo storico dell'arte Giovanni Careri pronti a rivelarci notizie sugli usi e i costumi legati al sesso nelle diverse epoche. Giovedì 22 alle 19.45 il viaggio continua con il docufilmdi Pappi Corsicato: nelle insolite vesti di cicerone, Isabella Rossellini ci guiderà nelle strade più recondite dell'antica città.È in arrivo sullo schermo il secondo episodio della nuova serie. Giovedì alle 21.15 in prima visione tv andremo alla scoperta dei segreti di un paese dalla storia straordinaria: in compagnia della giornalista Samira Ahmed, vedremo come l'antichissima e raffinata civiltà persiana abbia influenzato l'Iran moderno, rendendolo diverso dai paesi vicini.Il principale appuntamento del weekend, infine, guarda al contemporaneo: domenica 25 alle 20.25 il documentariocelebrerà il 90° compleanno di un grande protagonista del nostro tempo ripercorrendone la carriera.Michelangelo Pistoletto e Angelo Savarese, Bandiera del mondo - 1+1=3