La settimana in tv, dai segreti di Turner alla fotografia impegnata di Paola Agosti

Scarmagno (Ivrea) Olivetti, 1973 | Foto: © Paola Agosti

Rinascimenti Segreti.





Luca Argentero nei panni di Leonardo, nel film Io, Leonardo del regista Jesus Garces Lambert







Essere il primo individuo a costruire da solo un leudo, un’imbarcazione tradizionale ligure è una sfida già di per sé complessa. Se poi a voler battere il record è un uomo di 94 anni che ha deciso di dare vita a un sogno, contro ogni avversità, la sfida si carica di fascino e bellezza.A svelarci di più è il documentario Con l'aiuto di Dio, in onda – in prima visione – martedì 3 settembre su Sky Arte. Diretto da Nicola Bozzo, il film ripercorre le tappe della straordinaria impresa di Mosè Bordero, ambientata nel pittoresco paesino di Casarza Ligure. Facendo unicamente ricorso alla forza delle proprie braccia e alla volontà per mantenere in vita una delle grandi tradizioni locali, Mosè porta avanti il suo sogno con incredibile resilienza affrontando ogni tipo di ostacolo per inseguire un desiderio fatto di coraggio e passione.Mercoledì 4 settembre alle 17.30 la scena televisiva sarà tutta di Michelangelo con la Produzione Sky Original dal titolo Michelangelo - Santo e Peccatore. Un documentario dal sapore crime ripercorre la storia del mausoleo di Papa Giulio II, monumentale capolavoro che ha messo a repentaglio l'eredità e la reputazione dello stesso artista.Giovedì 5 settembre alle 21.15 con Beatrice Venezi faremo le valigie per intraprendere un itinerario a Genova e a San Fruttuoso, alla scoperta delle meraviglie nascoste del Rinascimento italiano, con il primo episodio diVenerdì 6 Io, Leonardo vedrà Luca Argentero vestire i panni dell'artista, scienziato e inventore toscano, mentre dalle campagne di Vinci a Firenze, fino a Milano e alla Valle della Loira, la voce narrante di Francesco Pannofino ci guiderà in un racconto coinvolgente e fuori dagli stereotipi, un viaggio nella mente di uno dei personaggi più affascinanti della storia.Per scoprire i segreti nascosti dietro il capolavoro di William Turner Clouds and Water gli appassionati di pittura potranno seguire il sesto episodio di Masterpiece - L'arte svelata, in onda sabato 7 settembre alle 13 e dedicato al pittore romantico delle atmosfere brumose e dei mari in tempesta.Gli appassionati di fotografia troveranno un motivo in più per sintonizzarsi su Rai 5. Mercoledì 4 settembre alle 21.15 Paola Agosti – Il mondo in uno scatto ci guida tra i segreti della fotografa torinese. Ad accompagnare il pubblico tra gli scatti di Agosti saranno coloro che hanno condiviso il suo percorso professionale e umano, dalle fotografe Augusta Conchiglia e Giovanna Borgese alla scrittrice Sandra Petrignani, dall’etologa Elisabetta Visalberghi all’autrice e curatrice francese Florence Mauro.A scandire la narrazione sarà anche una selezione di immagini dall’Archivio Paola Agosti di Torino, mentre il commento degli eventi storici è affidato al repertorio di Rai Teche. L’artista per la quale la fotografia è stata soprattutto “testimonianza e partecipazione’’ racconta in prima persona la vocazione per l’immagine, incontrata casualmente, ma scelta per passione. Scritto e diretto da Claudia Pampinella, in collaborazione con Daniele Cini, girato tra Parigi, Roma, Torino, le valli del Cuneese e l’Umbria, il documentario ripercorre il percorso professionale e biografico di una delle fotografe italiane più significative del Novecento che ha saputo immortalare l’onda del movimento femminista italiano degli anni Settanta e l’irruzione delle donne nella scena politica. Agosti ha seguito anche grandi eventi interazionali come l’elezione in Cile di Salvador Allende nel 1970, la Rivoluzione dei Garofani in Portogallo nel 1974, immortalando personaggi del calibro di Andy Warhol, Orson Welles, Marguerite Yourcenar.“Paola Agosti, il mondo in uno scatto” è prodotto da Talpa Produzioni in coproduzione con Rai Cultura e in collaborazione con Rai Teche, e da Zadig Productions, realizzato con il supporto di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund e Regione Piemonte.Michelangelo - Santo e Peccatore | Courtesy Sky