La settimana in tv, dall'incanto di Renoir all'incendio di Notre Dame

Pierre Auguste Renoir, Irène Cahen d'Anvers (La petite Irène), Olio su tela, 54 x 65 cm, Zurigo, Collezione Bührle | Tramite Wikimedia Commons

Anche questa settimana l’arte è di casa sul piccolo schermo con un’offerta variegata e stimolante. Chi è in cerca di spunti per una vacanza culturale troverà pane per i propri denti nei tesori della Sicilia e della Spagna, mentre i protagonisti della rivoluzionaria pittura tra Ottocento e Novecento si racconteranno in un caleidoscopio di videoritratti. Due le prime visioni da segnalare: Notre Dame, la notte più buia, dedicato all’impressionante incendio del 2019 (domenica 18 alle 21.15 su Sky Arte), e Balla. Il signore della luce, per riscoprire in tutta la sua ricchezza il poliedrico pittore futurista (venerdì 16 alle 21 su Rai 5).Un itinerario tra i I: è la proposta di Rai 5, che questa settimana dà il via al tour con due imperdibili tappe. In onda martedì 13 e giovedì 15 luglio alle 19.30, il programma di Rai Cultura ci condurrà in primo luogo in Spagna, a Madrid e in Castiglia, tra le straordinarie collezioni del Prado, del Museo Reina Sofia e del Thyssen-Bornemisza, alla scoperta di capolavori di artisti come Velàsquez, Goya, Picasso, Dalì. L’opera di El Greco si svelerà poi nel museo a lui dedicato, mentre a Salamanca troveremo alcuni capolavori di maestri fiamminghi. Giovedì si vola a Washington alla volta di uno dei più ricchi musei degli Stati Uniti: grazie alle donazioni di alcuni grandi collezionisti americani, infatti, le sale della National Gallery of Art ripercorrono quasi settecento anni di storia dell’arte, spaziando dall’Impero bizantino al XX secolo.Da martedì a venerdì alle 19.30, invece, lo studioso e divulgatore BBC Andrew Graham Dixon ci porta a tu per tu con l’incredibile raccolta d’arte della Corona britannica: dopo aver visto le quattro puntate, la Royal Collection non avrà più segreti.Il venerdì è la giornata che Rai 5 dedica espressamente alle arti visive con la produzione originale. Due i documentari da non perdere nella prima serata del 16 luglio. Nella prima parte del programma l’archeologo viaggiatore Andrea Angelucci farà tappa tra i paesaggi sublimi del Trentino per interrogarsi sull’antico rapporto tra arte e natura. Più tardioffrirà agli spettatori un ritratto inedito e sfaccettato del pittore futurista in occasione dei suoi 150 anni.Balla. Il signore della luce Il docufilm prodotto da ARTE.it Originals e realizzato con la collaborazione di Rai Cultura. Regia di Franco Rado, Autori Eleonora Zamparutti e Piero Muscarà I © ARTE.it 2021I big dell’arte tra Ottocento e Novecento sono di casa su Sky Arte HD questa settimana. La maratona inizia nel pomeriggio di mercoledì 14 luglio con, girato durante la grande mostra dedicata all’artista qualche anno fa al Vittoriano. Atmosfere mitteleuropee pervadono anche il film, da vedere nella stessa serata, mentre giovedì ci sposteremo in ambito francese con un grande quartetto: conconosceremo da vicino due giganti delle avanguardie novecentesche, mentreci trasporterà tra le intramontabili suggestioni dell’Impressionismo attraverso l’opera degli artisti più amati del movimento.Nella serata di domenica 18, invece, ripercorreremo un evento recente che ha impressionato il pubblico mondiale, l’incendio della cattedrale di Notre Dame. Due gli appuntamenti in programma: il documentario inedito, ricco di testimonianze di chi ha vissuto il dramma da vicino (21.15) e(22.45), per rivivere le emozioni di quel 15 aprile in presa diretta.Per chi invece è in cerca di spunti per un viaggio estivo, le bellezze della Sicilia si raccontano nei documentari(mercoledì 14 alle 13.30) e, alla scoperta della città barocca rinato dalle ceneri di un terribile terremoto (martedì 13 alle 13.30).Notre Dame. La notte più buia I Courtesy Sky Arte