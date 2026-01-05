La settimana in tv, dalle meraviglie del Museo Egizio di Torino a Henri Matisse

Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio I Courtesy Sky Arte

Perché nel 1824, proprio a Torino, si decise di aprire un museo che non aveva uguali al mondo, dedicato a una civiltà ancora in via di svelamento? La risposta è contenuta nel documentario “Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio” diretto da Michele Mally, che firma il soggetto con Matteo Moneta, autore della sceneggiatura, e la partecipazione straordinaria del Premio Oscar Jeremy Irons, in onda stasera, lunedì 5 gennaio alle 21.15 su Sky Arte.Con i suoi 40 mila reperti, di cui 12 mila esposti su quattro piani, il Museo Egizio di Torino racconta quasi 4000 anni di storia antica tra sfingi, statue colossali, minuscoli amuleti, sarcofagi. Questo straordinario scrigno che racchiude reperti celebri, dal Papiro dei Re, noto all’estero come la Turin King List, l’unica lista che sia giunta fino a noi che ricostruisce il susseguirsi dei faraoni, al Papiro delle Miniere, una delle più antiche carte geografiche conosciute, è un autentico tempio di meraviglie. L’agenda di Sky Arte guiderà tra reperti, studi scientifici e il dietro le quinte del Museo svelati da Evelina Christillin e Christian Greco. Le collezioni custodite a Torino comprendono oltre 40 mila reperti legati al collezionismo e al criterio di raccolta reperti del diplomatico piemontese Bernardino Drovetti, al servizio del governo francese, che vendette a Carlo Felice di Savoia il primo nucleo delle collezioni del Museo per 400 mila lire dell’epoca.in tv rivivono le scoperte di scavi fondamentali, da Giza a Tebe, passando per Deir el-Medina. Attraverso filmati esclusivi, il documentario racconta come i manufatti riemersi siano giunti nel capoluogo piemontese, tessendo il filo che collega il passato al presente. Una parte della narrazione si sofferma sul corredo funerario di Kha e Merit, il più importante mai rinvenuto in Egitto, ricostruendo il processo di mummificazione, i rituali funebri e il percorso dell'anima nell'Oltretomba.Infine, il documentario Uomini e Dei – Le meraviglie del Museo Egizio si soffermerà sull'evoluzione della cultura funeraria egizia, dalla preistoria all'epoca tolemaica.Amuleto raffigurante il bambino regale, Nuovo Regno (1539–1077 a.C.) Oro, Cat. 6679 Torino, Museo EgizioNel giorno dell’Epifania, alle 11.40, in Power of Rome Edoardo Leo, seguendo le tracce della nascita dell'Impero Romano, invita a un viaggio nel tempo alla scoperta di Roma, tra incontri divertenti e inaspettate svolte. Mercoledì 7 gennaio sei episodi della serie Rinascimenti segreti accompagneranno, in compagnia di Beatrice Venezi, alla scoperta di Genova, di Sabbioneta e Mantova, a seguire Padova, e quindi Napoli, e infine Lecce e il Salento.Giovedì la serie Artists in love guiderà il pubblico nell’intricata storia d’amore tra Frida Kahlo e Diego Rivera, raccontata attraverso materiali inediti. La settimana volgerà al termine, venerdì alle 13.50 con la serie Sky Arte che racconta la vita dei maestri dell'arte italiana attraverso i loro capolavori. Nel terzo episodio incontriamo Guido Reni. Sabato 10 gennaio una passeggiata in una Firenze museo a cielo aperto accompagnerà gli spettatori alla scoperta dei capolavori di Botticelli, con “Botticelli e Firenze. La nascita della bellezza”, mentre “Napalm Girl. Il viaggio di una fotografia” racconta la storia dello scatto premio Pulitzer che immortalò il dramma della guerra del Vietnam e della trasformazione di una bambina, oggi donna, in simbolo di pace.Henri Matisse, Marguerite con il gatto nero, 1910, Parigi, Centre Pompidou Musée national d'art moderne / Centre de création industrielleViaggiatore instancabile in cerca di luce, Henri Matisse ha attraversato il mondo, dal Marocco a Tahiti. Traendo ispirazione dai suoi viaggi, si è avvicinato al pittoresco ricercando l’esplosione del colore. Su ARTE.tv il documentario “Henri Matisse. Viaggiare alla ricerca del colore” regala un ritratto dell’immenso pittore che non ha mai smesso di reinventarsi, coniugando sensibilità e apertura.La storia del genio italiano che ha cambiato il mondo in ogni epoca si racconta a Una giornata particolare. Mercoledì 7 gennaio alle 21.15 il programma di Aldo Cazzullo regala un percorso tra esploratori e visionari, da Cesare a Dante, da Palladio a Raffaello, da Verdi al grande cinema.