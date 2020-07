Land art e sculture all'aperto: le installazioni da scoprire d'estate

Yayoi Kusama, Narcissus Garden, 1966. Lousiana Museum, Humlebaek of Modern Art,

Giganti di pietra, sculture di specchi, pitture effimere che svaniranno nell’abbraccio della natura: l’arte incontra l’ambiente e si ispira, prendendo forme virtualmente infinite. Giardini storici, parchi, lungomare e prati di montagna cambiano volto in un dialogo fecondo. Dall’Inghilterra alla Svizzera, dalla Danimarca all’Italia, ecco le tappe da non perdere nell’estate 2020.C’è ancora poco tempo per ammirare, l’opera di land art realizzata dall’artista svizzeroper inel grande prato davanti alla sede ONU di Ginevra: le vernici biodegradabili da cui è composto si scioglieranno velocemente seguendo il ciclo della natura. Su 6 mila metri quadri del dipinto è possibile scorgere due bambini intenti a disegnare sull’erba: attraverso i loro gessetti prende forma un mondo ideale fatto di amici che si danno la mano, alberi e animali. Dopo Beyond di Crisis, che nel cuore delle Alpi ha lanciato un messaggio di speranza durante l’emergenza coronavirus, Saype è pronto a riprendere appena possibile il suo tour del mondo con il progetto Beyond the Walls, che l’ha visto protagonista nel 2019 ai piedi della Torre Eiffel.Saype, World in Progress, 2020, Ginevra. © SaypeNel giardino deldi Humlebaek, in Danimarca, la scena è della vulcanica. Qui 800 sfere di acciaio specchiante fluttuano sulla superficie di un laghetto, producendo una suggestiva sinfonia di riflessi. Alla base del lavoro c’è il mito greco di Narciso, che si innamorò di se stesso scorgendo il proprio volto riflesso nell’acqua di un ruscello.è “un’opera selvaggia in cui le sfere si muovono liberamente e mostrano tutto quello che è già lì intorno a loro”, ha detto la curatrice Marie Laurberg: “Tutto muta di continuo in visioni fugaci”. Creata per la Biennale di Venezia del 1966 e modificata in una versione ad hoc per il museo danese, l’installazione di Kusama è in buona compagnia ad Humlebaek: il parco esplora il rapporto tra arte e natura attraverso le sculture di Jean Arp, Alexander Calder, Joan Mirò, Alexandre Dubuffet, Richard Serra.Yayoi Kusama, Narcissus Garden, 1966. Lousiana Museum, Humlebaek of Modern ArtNelle verdi campagne di Norfolk, nell’Inghilterra orientale, l’architettura palladiana della storicaincontra il contemporaneo di. Fino al prossimo 1° novembre ventiquattro grandi sculture, disegni e opere di dimensioni minori raccontano l’originale ricerca dell’artista di origine indiana. Sono molti i lavori esposti all’aperto, tra gli alberi e i prati della tenuta che appartenne al Primo Ministro Robert Walpole: oltre al gigantesco, che trasforma lo spazio circostante ribaltando il mondo verso il basso, troviamo opere marmo di ogni forma e colore. Una vasta collezione di scultura contemporanea arricchisce il fascino del parco di Houghton con creazioni di Henry Moore, Rachel Whiteread, Stephen Cox, Richard Long, Anya Gallaccio.Anish Kapoor at Houghton Hall, 19 luglio-1 novembre 2020. Courtesy Houghton HallE in Italia? Ecco le ultime novità. La scultura incontra il mare anel progetto Conversations with a Changing World dell'artista e fotografo svizzero. Reduce dalla 58° Biennale di Venezia e dalla vittoria del Visvamitra International Award of Excellence 2019, Braglia riflette sui temi dell’ambiente con opere al confine tra le arti. La fotografia si fonde con la scultura e conquista le tre dimensioni sul lungomare della città toscana. “Le nuove opere Same Outcome e Pollution Suppliers sono il frutto di alcuni miei viaggi in Paesi dove la natura è costantemente violentata”, ha raccontato l’artista. Esposta anche l’installazione The Twin Bottles. Message in a Bottle, realizzata a quattro mani con lo scultore: dopo il debutto della scorsa estate a Venezia sul Canal Grande è diventata un simbolo della lotta contro la plastica nei mari.Francesco Arena, Anello, 2020. Foto di Amalia Di Lanno. Courtesy Parco Archeologico del Colosseodi. Largo 410 centimetri, alto 50 e spesso 20, proietta sull’erba della vecchia Vigna Barberini, sul Palatino, i bagliori caldi del bronzo. Opaco all’esterno e scintillante nel bordo interno, come un gigantesco gioiello porta incisa una frase di Virginia Woolf: “The very stone one kicks with one’s boot will outlast Shakespeare” ("Quella pietra che calci con lo stivale sopravviverà a Shakespeare"). La pietra in questione è il fusto di un’antica colonna marmorea adagiata sul prato, che Arena ha trovato sul posto e circondato con la sua opera. I suoi riflessi nell’Anello si confondono con le lettere incise nel bronzo, in una riflessione che lega la resilienza della materia alle memorie della Città Eterna.In, infine, sta per prendere il viala manifestazione di arte ambientale più alta del mondo. Nuove creazioni gareggeranno in bellezza con le cime delle Dolomiti e con le opere incluse nel percorso permanente di tre chilometri del parco, comedel giapponese. Dal 18 al 25 giugno sono attesei, ex collaboratrice di Maurizio Cattelan, e i land artist. L’installazionedi Giambi avvolgerà i visitatori in un caldo abbraccio di feltro e legni di recupero, con un richiamo alla fertilità della natura.di Meneguzzi e Sponga offrirà invece nuove letture dell’ambiente dolomitico con un'inedita punteggiatura di ferro, rami e zolle di muschio.Hidetoshi Nagasawa, Il giardino di Danae, 2013. Foto Graziano Bosin. Courtesy Respirart