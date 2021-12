Natale in tv, con Raffaello e Botticelli

Raffaello Sanzio, Madonna Sistina, Dettaglio, 1513-1514 circa, Olio su tela, 196 x 265 cm, Gemäldegalerie, Dresda

Raffaello, Leonardo, Botticelli, Vermeer sono pronti a scaldare il Natale 2021 con nuove storie d’arte da scoprire. Ma non sono soli: accanto a loro, protagonisti del contemporaneo come Maurizio Cattelan, icone dell’immaginario come Banksy e Frida Kahlo, maestri del moderno come Giacomo Balla. Tra prime visioni e attesi ritorni, ecco gli appuntamenti da non perdere nei primi sette giorni di festa.Su Sky Arte HD la settimana inizia nel segno delle novità con un’esperienza immersiva in prima tv all’interno del progettonella mostra in corso al Pirelli Hangar Bicocca di Milano (lunedì 20 dicembre alle 21.15, replica martedì 21 alle 14.05). Martedì 21, invece, la serieprosegue nella sua esplorazione dei personaggi più popolari nell’immaginario della nostra epoca: questa volta tocca ache, come racconta Matilda De Angelis, nasce da una storia vera (21.15).A Frida Kahlo (Chez Frida Kahlo) I Courtesy Sky ArteDue artisti molto amati in questi anni sono al centro del pomeriggio di mercoledì: tra burrasche amorose e avventure artistiche,di X. Villetard ci trasporta a Casa Azul, la leggendaria dimora della pittrice messicana (16.10), mentre il documentarioindaga sul celebre writer senza volto, restituendone un ritratto dettagliato (17.10).Venerdì 24 entriamo ufficialmente nel clima delle feste: in tempo per la cena della Vigilia, il programma di Carlo Lucarelliè infatti pronto a svelare in prima tv(20.40). E la sera di Natale spazio a Raffaello, il maestro della dolcezza e della serenità. Arriva direttamente dalle sale cinematografiche il docufilm(sabato 25 dicembre alle 21.15), che ha incuriosito il pubblico con un ricco excursus dedicato ai rapporti dell’artista con il mondo femminile. A seguire,ripercorrerà la storia avventurosa di un’opera contesa, sopravvissuta a guerre e regimi, più volte nascosta e recuperata, che da cinque secoli regala all’umanità un messaggio di pace e bellezza.Le dame con l'ermellino, in programma su Sky Arte HD domenica 26 dicembreIl palinsesto di Santo Stefano non è da meno: in prima serata il documentarioindaga sulla protagonista di uno dei più celebri dipinti di Leonardo da Vinci (21.15), per poi volare nell’Olanda del Secolo d’Oro con il ritorno di uno dei film più amati degli anni Duemila,(22.30).E al pittore della luce è dedicato anche: in onda all’ora di pranzo (12.40),vede un ex ufficiale dell’esercito olandese gettarsi sulle orme di un artista accusato di aver venduto ai nazisti un capolavoro del maestro.Tre serie tv animeranno la settimana di Natale sulla rete Rai dedicata alla cultura.seguirà le esplorazioni dell’archeologo on the road Andrea Angelucci in un’Italia piena di tesori da svelare. Questa settimana si viaggia dalle antiche repubbliche marinare di Ardea e Gaeta, sulle coste tirreniche, ai luoghi cari a Umberto Eco nel Nome della Rosa in Piemonte, fino alle vette del Trentino e alle colline della Valpolicella, passando per Bassano del Grappa.Ildel giornalista britannico Michael Portillo, invece, percorre il vecchio continente in lungo e in largo sulle tracce di storie antiche e recenti. Tra le tappe dei prossimi episodi, Austria, Ungheria e Repubblica Ceca, per riscoprire le atmosfere dell’Impero Austroungarico e rivivere i processi che hanno portato alla caduta dei regimi comunisti, ma anche la Sicilia, dalla Valle dei Templi di Agrigento alle memorie del Futurismo a Palermo. Conindagheremo infine il ruolo dell’arte e dell’immaginazione creativa nello sviluppo dell’umanità.Un frame da Balla. Il signore della luce, Il docufilm di 52' prodotto da ARTE.it Originals e realizzato con la collaborazione di Rai Cultura, Regia di Franco Rado, Autori Eleonora Zamparutti e Piero Muscarà | © ARTE.it 2021In onda mercoledì 22 dicembre e la mattina di Natale, il docufilmracconta l’avventura di uno dei massimi esponenti del Futurismo, protagonista della scena artistica d’avanguardia prima, durante e dopo il fascismo. La recente scoperta a Roma dei dipinti murali che Balla aveva realizzato per il Bal Tik-tak - il cabaret che animava le notti della capitale all’inizio degli anni Venti - si aggiunge al prossimo disvelamento dell’archivio privato dell’artista, rinvenuto nell’abitazione romana di via Oslavia, da poco restaurata. Eppure alcune zone d’ombra oscurano la vicenda umana e artistica di Balla, definito di volta in volta “fascista”, “provinciale”, “traditore”.Complesso e per certi aspetti impenetrabile, questo artista dalla creatività poliedrica è stato a lungo vittima di un marchio di infamia. Oggi nuovi studi gli restituiscono un ruolo di primo piano nel panorama internazionale dell’arte, al punto da riconoscervi il “Leonardo da Vinci del XX secolo”, come lui stesso amava definirsi.I primi auguri di Natale, infine, per gli spettatori di Rai 5 arriveranno di buon mattino da uno dei maestri più amati del Rinascimento: venerdì 24 e sabato 25 dicembre alle 8 sarà, protagonista del documentario, a dare il buongiorno agli italiani con uno speciale viaggio nell’arte e nella grazia.Botticelli. La bellezza eterna, in programma su Rai 5 il 24 e il 25 dicembre